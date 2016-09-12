Эксперт: Опыт успешной эксплуатации первого блока АЭС «Бушер» сохранил приверженность Ирана российским ядерным технологиям

В Иране состоялась торжественная церемония закладки первого камня в строительство АЭС «Бушер-2», которое осуществляется в рамках российско-иранского сотрудничества. Контрактом предусмотрено строительство второго и третьего энергоблоков атомной станции. Российскую делегацию возглавил генеральный директор Росатома Сергей Кириенко. В церемонии принял участие президент группы компаний ASE Валерий Лимаренко. С иранской стороны в мероприятии участвовали первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири и вице-президент страны, президент Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи.

Новые блоки будут сооружаться по проекту поколения III+. Проект получил сертификат EUR (европейских эксплуатирующих организаций). В проекте АЭС «Бушер-2» будут реализованы уникальные технологии и новейшие решения, а также новая концепция безопасности.

«Сооружение первой очереди АЭС «Бушер» доказало, что Россия всегда выполняет свои обязательства перед зарубежными партнерами, вне зависимости от изменений политического климата в мире. Вторая очередь этого проекта – практический вклад Росатома в расширение российско-иранского сотрудничества и, одновременно, серьезный шаг по укреплению позиций России на мировом рынке мирных ядерных технологий, в таком перспективном макрорегионе, как Ближний Восток», - заявил Сергей Кириенко.

По словам Валерия Лимаренко, первый энергоблок АЭС «Бушер» - это уникальный объект, аналогов которому нет в мире. «Удалось осуществить интеграцию российского оборудования в строительную часть, выполненную ранее по немецкому проекту. Этот успех был достигнут благодаря профессионализму и самоотдаче российских и иранских специалистов, которые трудились и продолжают трудиться над реализацией проекта первой в Иране атомной электростанции. Сегодня мы приступаем к сооружению АЭС «Бушер-2». Уверен, что нас ждет совместный успех в работе над этим проектом», - отметил Лимаренко.

Леонид Гусев, эксперт Аналитического центра МГИМО (У) МИД РФ:

Начало строительства второй очереди АЭС «Бушер» свидетельствует о том, что Россия и Иран продолжают считать сотрудничество в атомной сфере перспективным и эффективным в современных условиях. После снятия санкций с Ирана интерес к его энергетическому рынку проявляют все ведущие игроки, но, видимо, опыт успешной эксплуатации первого блока АЭС «Бушер» сохранил приверженность Ирана российским ядерным технологиям.

Да и российское предложение на сегодняшний день является, пожалуй, самым привлекательным: Росатом предлагает Ирану современный проект ВВЭР-1000, отвечающий новым требованиям безопасности, введенным после аварии на АЭС «Фукусима». Референтным для него является проект, использованный на АЭС «Куданкулам» в Индии. Первый блок там уже производит электроэнергию для потребителей и демонстрирует очень хорошие показатели – его КПД выше предусмотренного проектом на 2,4%, мощность - на 2,5%, коэффициент готовности - на 8%.

Ставка на развитие атомной энергетики (в рамках сотрудничества с Россией Иран планирует построить восемь блоков) больше не является чем-то экстраординарным в ближневосточном регионе. Интерес к ядерным технологиям проявляет и не имеющая собственных запасов углеводородов Иордания, и такие ведущие производители нефти как Саудовская Аравия и ОАЭ. Последним (как и Ирану) собственная атомная генерация позволит вырабатывать дешевое электричество для собственных нужд, экспортировать углеводороды на мировые рынки и не оказывать вредного воздействия на окружающую среду.

СПРАВКА:

Первый блок АЭС «Бушер» был подключен к национальной энергосети Ирана 3 сентября 2011 г. Эта электростанция, построенная при российском содействии, стала первой АЭС для региона Ближнего Востока. В ноябре 2014 года между Nuclear Power Production and Development Company of Iran (NPPD) и АО «Атомстройэкспорт» (АО «АСЭ») были подписаны контракты на строительство энергоблоков № 2 и 3 АЭС «Бушер-2», на условиях EPC «под ключ». Суммарная мощность двух блоков типа ВВЭР-1000 должна составить 2,1 тыс. МВт. Генеральный подрядчик по проекту АЭС «Бушер-2» - АО «АCЭ».