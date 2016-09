«Коммерсантъ» в статье «Высокие перемиривающиеся стороны» пишет о том, что за новый план действий в Сирии согласовали Россия и США.

«Полковнику МВД собрали целое состояние»: Дмитрий Захарченко открещивается от найденных по его делу миллиардов.

О том, почему ЦБ готов обсуждать отмену согласия заемщика на запрос в Бюро кредитных историй, написано в статье «Истории в кредит».

«Ведомости» утверждают: «Кандидаты и партии поверили в Центризбирком». Для защиты своих прав участники выборов все чаще обращаются в ЦИК, а не в суды.

Также издание объясняет, «Почему дело "Т плюса" — плохой сигнал для электроэнергетики». Компания не делала ничего экстраординарного, а значит, под ударом могут оказаться многие другие участники рынка.

«Правительство пытается снизить долговую нагрузку на регионы»: собственных доходов платить по кредитам им не хватает.

РБК пользуется возможностью и в последний день, когда закон позволяет публиковать замеры общественного мнения перед выборами Госдумы, публикует статью «Опять четверка», где описывается, какие партии, по мнению социологов, пройдут в Думу.

Также публикуется интервью нового детского омбудсмена Анны Кузнецовой, в котором она рассуждает о детях, институте уполномоченного и выборах.

«Мирить друзей намного сложнее»: глава Дагестана — о подготовке переговоров Владимира Путина и Реджепа Эрдогана.

«Известия» пишут: «СП и Минфин закроют «форточки» для утекания бюджетных ресурсов».

«Коллекторы придут к должникам по ЖКУ»: С банковских неплательщиков агентства переключаются на тех, кто не платит за коммуналку.

Новый детский обмбудсмен Анна Кузнецова дала интервью и «Известиям», в нем она заявила, что растлители детей в 57-й школе должны быть наказаны.

«Газета.ru» в статье «"Крестный отец" американских выборов» рассказывает, как «фактор Путина» влияет на американскую президентскую кампанию.

«Том Хэнкс посадил самолет»: байопик «Чудо на Гудзоне» стал лидером проката США.

О том, почему Греция не получит от Евросоюза €2,8 млрд, написано в статье «Трудно быть греком».

The Economist возвращается к ближневосточной политике. «Война в Сирии: Америка и Россия договорились о новом перемирии в Сирии» (The war in Syria: America and Russia agree another ceasefire in Syria). Новая сделка между Россией и США по поводу прекращения огня в Сирии на руку президенту Сирии Башару Асаду.

«Дональд Трамп и русские: бессовестное вмешательство» (Donald Trump and the Russians: Brazen meddling). Кремль болеет за победу республиканского кандидата в президенты США Дональда Трампа, но испытывает по поводу этой перспективы смешанные чувства.

Bloomberg: «Влиятельная группа сирийских повстанцев говорит, что она не будет соблюдать перемирие» (Powerful Syrian Rebel Group Says It Won’t Respect Cease-Fire). Мощная группировка сирийских повстанцев, связанных с крылом "Аль-Каиды" в Сирии, заявила, что не намерена соблюдать прекращение огня, которое вступает в силу в понедельник. Это может подорвать российско-американский план по преодолению гуманитарного кризиса в стране.

«Ципрас повторил призыв облегчить греческий долг; он стремится получить гарантии в QE» (Tsipras Repeats Call for Greek Debt Relief, Seeks Bonds in QE). Премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что его страна сможет привлекать инвесторов, только после того как спор между ее кредиторами будет разрешен. Кроме того, из-за этого спора Греция не имеет доступа к программе Европейского центробанка Quantitative Easing.

The Wall Street Journal: «Перед перемирием на занимаемые сирийскими повстанцами области обрушились авиаудары» (Airstrikes Pound Syrian Rebel-Held Areas Before Truce). Авиаудары участились в районе Идлиба и Алеппо. Число погибших достигло как минимум 90 человек. Это произошло в ожидании вступления в силу нового перемирия, организованного Россией и США.

«Конкуренция Клинтон и Трампа распространяется на новые полигоны» (Clinton, Trump Contest Expands to New Battlegrounds). Кандидаты в президенты США Хиллари Клинтон (от демократов) и Дональд Трамп (от республиканцев) сейчас находятся в условиях жесткой конкуренции в четырех штатах. Два из них стали полигонами для конкуренции впервые за несколько десятилетий.