Элла Памфилова на вопрос о необходимости принятия закона об обязанности граждан голосовать на выборах ответила: «Может быть, это вопрос референдума».

Одна фраза — это не политическая позиция, пока что у Памфиловой достаточно работы и без инициации серьезной политической реформы. Но сама концепция обязательного участия в выборах постоянно всплывает в обсуждениях возможных реформ российского законодательства.

Интересно, что выгодоприобретателем от осуществления такой реформы будет кто угодно, кроме партии власти — ее сторонники, как правило, активно приходят на участки, добровольно или не очень.

Но наличие у главы ЦИКа разных идей, в том числе и не совсем осуществимых — это хорошо. Когда-то российские выборы должны будут поменяться.