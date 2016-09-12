12 сентября 2016, 08:00
Киношок. Фоторепортаж
В Анапе завершился юбилейный XXV "Киношок". Фото Наташи Четвериковой
Алла Демидова
Александр Хван
Альгимантас Пуйпа
Эльга Лындина и Владимир Мерзоев на обсуждении фильма "Ее звали Муму"
Галина Бокашевская на вечере актерской песни
Юрий Чернов
Виктор Матизен
Жюри и участники конкурса короткого метра
Владислав Ветров
Наталья Меркулова
Лидия Маслова
Лидия Маслова и Светлана Сигалаева
Семен Морозов
Оксана Михеева
Наталья Беляускене и Владислав Ветров
Фархад Абдраимов
Андрей Межулис
Александр Самойленко
Дмитрий Савельев
Сергей Землянухин
Николай Хрусталев и Ирина Боричева
Наталья Чернобук и Наталья Беляускене
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