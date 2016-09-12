В Анапе завершился юбилейный XXV "Киношок". Фото Наташи Четвериковой

Алла Демидова

Александр Хван

Альгимантас Пуйпа

Эльга Лындина и Владимир Мерзоев на обсуждении фильма "Ее звали Муму"

Галина Бокашевская на вечере актерской песни

Юрий Чернов

Виктор Матизен

Жюри и участники конкурса короткого метра

Владислав Ветров

Наталья Меркулова

Лидия Маслова

Лидия Маслова и Светлана Сигалаева

Семен Морозов

Оксана Михеева

Наталья Беляускене и Владислав Ветров

Фархад Абдраимов

Андрей Межулис

Александр Самойленко

Дмитрий Савельев

Сергей Землянухин

Николай Хрусталев и Ирина Боричева

Наталья Чернобук и Наталья Беляускене