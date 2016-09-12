Российская банковская система оказалась перед угрозой усиления структурного профицита ликвидности — ситуации, при которой банки кредитуют ЦБ, а не наоборот. Из-за повышения темпов роста бюджетных расходов Министерство финансов вынуждено покрывать дефицит за счет средств Резервного фонда, который, как ожидается, будет полностью опустошен в следующем году. Обеспечивая спрос на продаваемую Минфином валюту, ЦБ вынужден проводить рублевые эмиссии, которые приводят к профициту ликвидности, что мешает регулятору снижать ключевую ставку из-за инфляционных опасений. Аналитики ждут спада профицита ликвидности в следующем году, когда Минфин найдет другие средства, чтобы залатать дыры в бюджете.

В августе объем заимствования кредитными организациями у Центробанка сократился на 11% до 2,4 триллион рублей. При этом объем депозитов, размещенных Федеральным казначейством в банках, увеличился в 1,3 раза. В результате удельный весь средств ЦБ в пассивах банков за месяц снизился с 3,4% до 3%.

«В ближайшие месяцы мы ожидаем переход к структурному профициту ликвидности», — заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на XIV Международном банковском форуме в Сочи. Сроки перехода к структурному профициту зависят в основном от интенсивности расходования средств федерального бюджета. Сложившаяся ситуация фактически равносильна смягчению денежно-кредитной политики. Для банков это означает снижение ключевой ставки, объясняет аналитик ФК «Уралсиб» Ирина Лебедева.

Растущий объем ликвидности в банковской системе имеет проинфляционный характер. Структурный профицит ликвидности может привести к ситуации, когда банки откажутся от привлечения заемных средств у ЦБ и будут размещать свободную ликвидность на депозитах регулятора и на рынке межбанковского кредитования, пишет РБК. В результате ставки денежного рынка пойдут вниз, что приведет к удешевлению стоимости кредитов. Рост потребительского кредитования ускорит циркуляцию денежной массы и приведет к раскручиванию инфляции.

Мужчина считает деньги. Реклама кредитов / Виктор Коротаев/Коммерсантъ

В августе кредиты населению выросли без учета валютной переоценки больше, чем кредиты предприятиям — на 0,8% и 0,2% соответственно. По мнению Набиуллиной, такая тенденция прироста кредитов имеет «более проинфляционный характер, чем если бы кредиты предприятиям на поддержку нового производства росли быстрее кредитов на поддержку потребительского спроса».

На 16 сентября намечено заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки. Лебедева отмечает, что в этот раз есть достаточно весомых аргументов, как в пользу сохранения ставки на уровне 10,50% годовых, так и в пользу ее снижения: «Мы полагаем, что в сложившихся условиях сохранение ставки более оправдано: приток ликвидности по бюджетному каналу нарастает, цель по инфляции в этом году (5-6%) может быть вновь превышена. Выступление главы ЦБ мы также рассматриваем как сигнал, что ставка будет оставлена без изменений. Тем не менее, мы ждем снижения ставки на 50 б.п. до конца года».

Аналитик по долговому рынку «Райффайзенбанка» Денис Порывай считает, что в скором времени распределение ликвидности может стать более равномерным. «Главными бенефициарами ликвидности являются госбанки, которые обслуживают федеральные счета. Но уже к концу 2016 года распределение избыточных средств в банковской системе станет равномернее за счет более крупных вливаний денежных средств из бюджета, которые все еще имеют сезонный характер и в основном приходятся на конец года», — сказал Порывай «Деловому Петербургу».

По оценкам аналитиков, профицит ликвидности в банковской системе исчерпает себя уже в следующем году, поскольку Минфин сократит продажу валюты из Резервного фонда и будет латать дыры в бюджете другими способами. Заместитель министра финансов Алексей Лавров утверждает, что в нынешнем году полного исчерпания средств Резервного фонда из-за перераспределения его средств на покрытие дефицита бюджета, не произойдет, но в 2017 году властям придется вскрыть Фонд национального благосостояния.

Проект бюджета на 2017-2019 годы, а также поправки к бюджету-2016 правительство рассмотрит на заседании 13 октября, сообщает «Коммерсантъ». Из-за выборов в Госдуму срок внесения законопроекта был отодвинут на месяц позже. В этом году Белый дом должен представить проект бюджета новым парламентариям 1 ноября.

Расширенное заседание правительства / kremlin.ru

Ранее правительственная бюджетная комиссия поддержала замораживание расходов на 2017-2019 годы на ожидаемом уровне 2016 года — 15,78 триллиона рублей. Чиновники заверяют, что замораживание трат не коснется социальных расходов. По словам главы Пенсионного фонда Антона Дроздова, только на индексацию песен в 2017 году на уровень инфляции текущего года федеральный бюджет выделит около 250 миллиардов рублей. Вместо этого Минфин предлагает сокращать расходы министерствам и ведомствам. Под нож пойдут даже расходы на оборону — в течение трех лет они будут на 6% меньше по сравнению с 2016 годом.