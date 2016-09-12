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12 сентября 2016, 10:07
мультипликация некролог
Мария Блохина

Жил-был режиссер

Эдуард Назаров.
Эдуард Назаров.
Фото: vlasovchel.livejournal.com

Режиссер, мультипликатор и художник, народный артист России Эдуард Назаров скончался в воскресенье, 11 сентября, в возрасте 74 лет, сообщает ТАСС. В пресс-службе Международного фестиваля «Крок», которым руководил Назаров, рассказали, что режиссер болел давно, у него были проблемы с сосудами, но при этом он до последнего продолжал активно работать. После перенесенных операций он работал из дома, консультировал студентов и помогал советами бывшим ученикам, а также читал большое количество сценариев и работал в составе экспертного совета Национальной анимационной премии «Икар».

Эдуард Назаров родился в Москве в 1941 году. После школы он отучился в Строгановском художественно-промышленном училище, получил дипломы дизайнера и дизайнера по интерьерам, однако скоро осознал, что это не его призвание. С 18 лет Назаров начал работать в мультипликации, стартом его карьеры стала должность прорисовщика, следующей ступенью оказалась работа ассистентом художника-постановщика у Михаила Цехановского, а затем и художником-постановщиком у Федора Хитрука.

 
Эдуард Назаров. Источник: liveinternet.ru

Его режиссерским дебютом стал короткометражный мультфильм «Бегемотик» для «Веселой карусели», за ним последовал мультфильм «Принцесса и людоед». После этого в карьере Назарова было пять авторских мультипликационных фильмов: «Охота», «Жил-был пес», «Про Сидорова Вову», «Мартынко» и «Приключения муравья».  В качестве художника-постановщика он работал над созданием анимационных картин «Остров», «Икар и мудрецы», всеми сериями про Винни-Пуха и другими, а также он самостоятельно писал сценарии к своим фильмам и озвучивал некоторые роли.

При этом публике Назаров лучше всего известен именно созданием простой и доброй украинской сказки «Жил-был пес» в 1982 году. Сам режиссер изначально хотел, чтобы сценарий к этому мультфильму создал писатель, но не сложилось. Назаров обратился к профессионалу — сценаристу Сергею Иванову, но остался недоволен результатом, и сел писать сам. В одном из интервью Эдуард Назаров рассказывал, что не хотел писать на избитые темы и потому взялся за простую сказку о том, как в лесу встретились старый волк и пес.

 
Кадр из мультфильма "Жил-был пёс".

 

«В голове застряла единственная фраза — «сейчас спою». Стал размышлять: они же всю жизнь были врагами, а как это показать? Они должны долго разговаривать? Нет. Сидеть рядом и думать, а над головами у них будут шарики летать с картинками? Тоже нет. В конце концов, все свелось к маленькому диалогу в лесу: «А помнишь, как ты меня гонял?» И оказалось, что больше ничего и не надо!», — рассказывал режиссер «Газете». Так он создал именно тот мультфильм, который сейчас так любим многими, а в 2012 году голосованием зрителей и аниматоров со всей страны он был признан лучшей анимационной лентой столетия.

Накопив достаточно опыта в мультипликации, Эдуард Назаров начал им делиться: с 1979 по 2000 год он преподавал на Высших курсах сценаристов и режиссеров, а в 1993 году  совместно с Андреем Хржановским, Федором Хитруком и Юрием Норштейном участвовал в создании школы-студии мультипликаторов-режиссеров «Шар». К тому же, он принимал участие в проекте Юрия Красного, целью которого было создание мультфильма на основе рисунков детей-инвалидов. Последние девять лет Эдуард Назаров занимал пост художественного директора студии «Пилот».

 
День рождения Эдуарда Назарова на студии "Пилот". 2007 год. Фото Марины Тябут

Эдуард Назаров был настоящим авторитетом в анимационной среде и активно отстаивал свою позицию и права. Так, например, в 2009 году он был среди режиссеров и мультипликаторов, выступавших против производства игрушек с использованием образов из советских мультфильмов, художники мотивировали это тем, что только они обладают правами на использование созданных ими мультипликационных образов. А в 2011 году Эдуард Назаров вместе с Леонидом Шварцманом, Андреем Хржановским и Юрием Норштейном направили в руководство страны письмо, в котором они высказывали обеспокоенность тем, в каком состоянии оказался «Союзмультфильм», крупнейшая мультипликационная студия в России. Тогда аниматоры попросили финансирование в размере 250-300 миллионов рублей в течение восьми лет. После этого президент Владимир Путин встретился с активистами, выслушал их и пообещал студии поддержку со стороны государства в размере полумиллиарда рублей.

Спустя еще два года Назаров совместно с коллегой-мультипликатором Гарри Бардиным и депутатом Госдумы Игорем Зотовым подготовили и направили письмо главе министерства культуры Владимиру Мединскому, в котором предложили показывать ученикам младших классов 50 лучших отечественных мультфильмов. Однако эта инициатива не нашла поддержки в Госдуме.

Талант Назарова был признан на высшем уровне, он заслуженный деятель искусств РСФСР, лауреат Государственной премии РСФСР и народный артист России.

 
Шарж Эдуарда Назарова на Юрия Норштейна. Источник: ЖЖ МИхаила Алдашина

Его друг, режиссер Юрий Норштейн уверен, что для большинства зрителей Назаров был абсолютно выдающимся и феноменальным режиссером. «Он работал как сумасшедший. Помимо всего, он был блестящий рисовальщик. Что касается его фантазий, у меня хранится его рисунок, который он сделал еще в 83-м году, принес на мой день рождения. Он нарисовал меня по фильму «Сказка сказок», сидящим на ветке вместе с вороной, и кормящим ворону яблоком. Вот это его абсолютно несравненный юмор, и мы все жили под этим хохотом. Сам он никогда откровенно не смеялся, он так только улыбался, чуть-чуть кривовато, в свои усы, и все», — поделился воспоминаниями Норштейн в эфире радиостанции «Говорит Москва». По его словам, Назаров был наполнен не только юмором, но и всеми печалями жизни, которые нас окружают.

 
На фестивале "Крок". 2004 год. Фото Виктора Горячева

Другой его коллега, советский и украинский режиссер Давид Черкасский назвал уход Назарова ужасной потерей: «Он был гениальный человек, потрясающий рисовальщик, потрясающий режиссер. Он так рано закончил делать картины. Я даже не знаю, от чего он умер. Он был диабетик, ему ампутировали ногу. Это огромная потеря, просто ужас. Жалко себя, что ты уже не увидишь, не поговоришь с ним. Ужасно, просто ужасно», — приводит РЕН ТВ слова Черкасского.

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