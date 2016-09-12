Дмитрий Рогозин о первом в мире энергоблоке поколения «3+» Нововоронежской АЭС: С возрождением нашей страны мы видим возрождение атомной энергетики

10 сентября 2016 г. на самом мощном в России, первом в мире энергоблоке поколения «3+» Нововоронежской АЭС начался завершающий этап перед сдачей блока в промышленную эксплуатацию - этап опытно-промышленной эксплуатации (ОПЭ).

В церемонии, посвященной началу этапа ОПЭ энергоблока №6, принял участие заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Рогозин вместе с губернатором Воронежской области Алексеем Гордеевым и руководством Госкорпорации Росатом и Концерна «Росэнергоатом».

О готовности энергоблока №6 к началу опытно-промышленной эксплуатации Д.Рогозину доложил на блочном пульте управления директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

Комментируя знаменательное событие, Дмитрий Олегович отметил: «Нововоронежская атомная станция для меня - очень важное место. Первый раз я приехал сюда ровно 20 лет назад. Тогда в Нововоронеже были совсем другие настроения, никаких перспектив развития атомной энергетики не было. Но ситуация стала меняться, благодаря профессиональному упрямству людей, которые работали в атомной промышленности. И сегодня вместе с возрождением нашей страны мы видим возрождение атомной энергетики. Атомная станция, несмотря на все проблемы, которые всегда бывают при таком грандиозном строительстве, она уже есть. И нам с губернатором выпала честь присутствовать при начале опытно-промышленной эксплуатации нового энергоблока. Это очень радостное событие!»

Отметим, что днем ранее, 9 сентября, было получено разрешение Ростехнадзора на выход энергоблока №6 НВ АЭС на 50-типроцентную мощность.

Перед посещением блочного пункта управления гости также побывали на смотровой площадке энергоблоков №6 и №7 НВ АЭС, где генеральный директор Концерна «Росэнергоатом» Андрей Петров рассказал им о стратегических задачах Концерна и о ходе работ на новых энергоблоках.

В этот же день в присутствии вице-премьера Алексей Гордеев и первый заместитель генерального директора Госкорпорации «Росатом» Александр Локшин подписали Соглашение между правительством Воронежской области и «Росатомом» о выделении дополнительных налоговых отчислений предприятий Росатома, поступающих в областной бюджет на развитие города Нововоронежа, в частности - на финансирование мероприятий социально-экономического развития.

Отметим, что Воронежская область стала первым регионом, с которым в 2012 г. Росатом заключил такое Соглашение. В соответствии с ним в период с 2013 по 2015 г. бюджет Нововоронежа уже получил дополнительно свыше 1 млрд руб.

Губернатор Алексей Гордеев поблагодарил зампреда Правительства РФ за помощь воронежским промышленным предприятиям. «Нововоронежская АЭС, - это более 5% вклада в экономику нашей области. Ввод нового блока, тем более энергоблока поколения «3+», первого в мире по безопасности – это наша гордость. Мы рады, что такое событие состоялось», - подчеркнул он.

Напомним, что, начиная с 5 августа текущего года, когда состоялся энергопуск энергоблока №6 (включение генератора в сеть), в течение 145 дней идет освоение его мощности до 100% номинальной. В промышленную эксплуатацию блок №6 будет принят в декабре 2016 года. По расчетам специалистов, это увеличит суммарную мощность Нововоронежской АЭС в 1,5 раза, что будет способствовать развитию экономики Воронежской области.

В настоящее время энергоблоки поколения «3+» также сооружаются в США и Франции. Однако именно российский блок №6 НВ АЭС стал первым в мире атомным энергоблоком нового поколения, который вышел на этап опытно-промышленной эксплуатации.

С июня 2007 года АО «Концерн Росэнергоатом» в качестве заказчика-застройщика ведет сооружение двух энергоблоков нового поколения НВАЭС по проекту «АЭС-2006». Строительство идет в соответствии с программой деятельности Госкорпорации «Росатом». Она утверждена Правительством РФ Постановлением №705 от 20 сентября 2008 г. Строительство финансируется за счет средств имущественного взноса и собственных средств Концерна «Росэнергоатом».

Нововоронежская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом». Станция расположена на берегу р. Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Каждый из пяти реакторов станции является головным – прототипом серийных энергетических реакторов: энергоблок №1 с реактором ВВЭР-210, энергоблок №2 с реактором ВВЭР-365, энергоблоки №№ 3, 4 с реакторами ВВЭР-440, энергоблок № 5 с реактором ВВЭР-1000. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй – в 1969, третий – в 1971, четвертый – 1972, пятый – 1980 г. В настоящее время в эксплуатации находятся три энергоблока (энергоблоки №№ 1,2 остановлены в 1984 и 1990 г. соответственно).

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.