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12 сентября 2016, 19:27
выборы «Гражданская платформа» Михаил Касьянов ПАРНАС

Что это было

Съезд партии "Гражданская платформа"
Съезд партии "Гражданская платформа"
Анатолий Жданов/Коммерсантъ

Партия «Гражданская платформа» потребовала отменить постановление Центризбиркома от 3 августа о регистрации федерального списка кандидатов ПАРНАС на парламентских выборах. ЦИК не поддержал эту инициативу, и партия решила отозвать поданный в суд иск. СМИ и пользователи социальных сетей обсуждают происшедшее.

Первоначально «Гражданская платформа» утверждала, что ряд высказываний председателя ПАРНАС Михаила Касьянова во время дебатов на центральном телевидении носил экстремистский характер. Иск с соответствующими пояснениями был подан в Верховный суд 8 сентября.

В иске, в частности, говорилось, что Касьянов, идущий в партийном списке ПАРНАС первым номером, «публично заведомо ложно обвинил президента Путина в содействии Башару Асаду в применении им химического оружия против гражданского населения Сирии». К Вячеславу Мальцеву и Андрею Зубову, идущим в списке под вторым и третьим номером соответственно, тоже нашлись претензии.

Мальцева «Гражданская платформа» обвинила в призывах к экстремистской деятельности за использование выражений «тряхнуть Россию» и «шатнуть» ее. По мнению авторов иска, это были призывы к насильственному свержению конституционного строя в стране. А Зубов, отмечается в иске, утверждал, что власть в России захвачена наследниками большевиков «путинистами».

 
Антивоенное шествие в Москве по бульварному кольцу. / ru.m.wikipedia.org

СМИ сообщили, что Верховный суд возбудил административное дело в отношении партии ПАРНАС и ЦИКа в связи с иском «Гражданской платформы» о снятии списка ПАРНАС на выборах Госдумы за экстремизм. В самом ПАРНАСе обвинения назвали несостоятельными, передает информационное агентство РБК.

Предполагалось, что судебное разбирательство по делу состоится 12 сентября. Однако начиная с 9 сентября, когда информация СМИ стала широко распространяться в социальных сетях, порождая многочисленные обсуждения и привлекая к ситуации внимание, позиция «Гражданской платформы» начала меняться.

Политолог Александр Кынев, руководитель региональных программ Фонда развития информационной политики, доцент департамента политической науки Факультета социальных наук НИУ ВШЭ, комментируя первые сообщения о действиях против ПАРНАС, написал со своей странице в социальной сети Facebook:  «Снятие ПАРНАС с выборов будет моральным поражением власти (фактическим признанием проигрыша) и полной дискредитацией выборов и их результатов.»

Илья Сретенский, председатель партии «Новая сила» в Перми, выразил удивление происшедшим, сделав такой вывод: «По-любому, заказ пошёл... Неужели реальный рейтинг партии "ПАРНАС" за последние дни взлетел уже настолько, что потребовалось экстренное снятие федерального списка этой партии с выборов?»

Алексей Ляпин, учредитель АНО «Центр гуманитарных исследований имени Бенедикта Спинозы», высказал следующее мнение: «А вот если их действительно снимут, это будет большой ошибкой Кремля. Дело в том, что в этот раз власти хоть в какой-то степени удалось сымитировать демократические выборы, организовав как ватагу ручных партий, так и видимость предвыборной гонки между ними. И у ПАРНАСа при этом шансов пролезть, конечно, нет.

В такой ситуации намного мудрее было бы оставить их в фальшивой гонке, нарисовать затем позорные проценты, продемонстрировав таким образом их непопулярность. А такое снятие под явно надуманным предлогом лишь подмочит репутацию якобы честных выборов, дав оппозиции долгожданный повод к критике. Видимо, даже при попытке принять непривычную для Кремля демократическую позу, старые рефлексы силового давления на неугодных дают о себе знать. Ручки чешутся.»

Сергей Шклюдов, политолог, политаналитик, отозвался на замечание Глеба Павловского том, что снятие ПАРНАСа могло бы расчистить путь для «Яблока». «Павловский пишет, что возможное снятие ПАРНАСа с выборов это "расчистка коридора для «Яблока»". 

На самом деле все наоборот: во-первых, снятие ПАРНАС немного, но снижает явку, что играет на руку "Единой России"; во-вторых, после снятия ПАРНАС сразу же начинается истеричная кампания в "рукопожатных" СМИ, в рамках которой Навальный, Касьянов, Зубов и вся прогрессивная общественность объяснят вам, что раз партию Касьянова сняли с выборов (вариант 2011 года), то надо выборы бойкотировать, так как они НЕ-легитимные, НЕ-настоящие и играть с жуликами за одним столом не стоит, а "Яблоко" – агенты Кремля, которые испугались зашкаливающей популярности Мальцева.

Это еще сильнее обрушит явку и так же обрушит % голосующих за "Яблоко", так как оппозиционная общественность очень не тверда в своих предпочтениях и легко поддается влиянию. Так что снятие ПАРНАС – это не расчистка коридора для "Яблока", а, скорее, наоборот. Это и устранение яркой антипутинской партии, и срезание % рейтинга от "яблочной" Демкоалиции. В таких условиях "Яблоко" может и не преодолеть 5% барьер.

Профит : ПАРНАС маргинализирован, "Яблоко" вне Думы, виновато "Яблоко", которые агенты режима.»

Александра Астахова, руководитель фотоотдела в «Ведомостях», высказала мысль о том, что подобный поворот может полезен самой партии. «Все же напишу. Снятие партии ПАРНАС с выборов (особенно если через недельку) - это лучшее, что может произойти с партией в ближайшие 2 недели.

Поясняю. 
В дебатах поучаствовали, кое-что сказали публично, а после "дисквалификации" по надуманному поводу, и от потенциально позорного результата будут избавлены... вроде как можно снова делать хорошую мину при плохой игре», – считает она.

Политолог Михаил Виноградов, президент Фонда «Петербургская политика», назвал иск «Гражданской платформы» «фантастическим», привел отрывок из него (о разжигании розни путем образования от фамилии президента России нарицательного существительного «путинист») и ссылку на полную версию. Позже он также в шутку заметил: «Если иск будет удовлетворен, то получится обратный риск: если путинисты начнут противопоставлять себя непутинистам, это тоже будет не разжигание, а чистый экстремизм?»

 
Предварительное голосование, от партии "Парнас" на выборы в ГД России. / Геннадий Гуляев/Коммерсантъ

Сергей Голунов, доктор политических наук, профессор Центра перспективных исследований Азиатско-Тихоокеанского региона Университета Кюсю (Фукуока, Япония), выдвинул предположение, что снятие ПАРНАСа могло бы выгодно оппозиции и не выгодно Кремлю:

«Будет очень странно, если ПарНаС действительно снимут с выборов. Сейчас их существование прекрасно способствует расколу демократического электората, а после снятия определенные шансы пройти получит "Яблоко". Правда, если Володин и К просчитали, что без ПарНаСа "Яблоко" все равно не проходит, тогда снятие может иметь смысл.»

Между тем выяснилось, что Центризбирком не поддерживает иск «Гражданской платформы». Об это заявила глава комиссии Элла Памфилова. Спустя несколько часов стало известно, что и сама «Гражданская платформа» пересмотрела свою позицию и решила отозвать иск.

Голунов прокомментировал решение «Гражданской платформы» отозвать иск о снятии ПАРНАСа с выборов, когда об этом решении стало известно: «Что и требовалось доказать: снятие ПарНаС с выборов Кремлю сейчас явно невыгодно, ибо это дает "Яблоку" реальные шансы попасть в парламент.»

 
Флаги партии "Яблоко" / yabloko.ru

Михаил Виноградов дал оценку действиям «Гражданской платформы»: «На финише кампании "Гражданская платформа" сделала серьезную заявку на голоса многочисленной и к тому же граждански активной категории избирателей - безграмотных двоечников.» 

Владимир Варфоломеев, журналист, первый заместитель главного редактора, ведущий и корреспондент радиостанции «Эхо Москвы», распространяя информацию о решении «Гражданской платформы» забрать иск, написал:

«Партия "Гражданская платформа" отозвала иск о снятии с выборов ПАРНАСа. Мотивировка просто огонь: "Мы решили отозвать иск, потому что ряд радиостанций к нам обратились вчера с призывами не нарушать принцип политической конкуренции, не снимать конкурента"». Он пояснил, что такое объяснение дал агентству ТАСС руководитель Федерального политического комитета «Гражданской платформы» Рифат Шайхутдинов.

Добавим, что 12 сентября СМИ сообщили, что «Гражданская платформа» подаст к Партии народной свободы новый иск. На сей раз, как пишет газета «Коммерсантъ», решено подать иск для привлечения руководства ПАРНАС к уголовной ответственности.

ПАРНАС же на фоне происходящего стал популярнее. Результаты опроса ВЦИОМ, обнародованные СМИ 12 сентября, свидетельствуют: за неделю до выборов ПАРНАС удвоила свой рейтинг, обойдя «Зеленых», «Патриотов России», «Коммунистов России», «Гражданскую платформу» и «Гражданскую силу». На 10–11 сентября рейтинг ПАРНАС составил 0,8%. Рейтинг «Яблока» при этом составил 1,1%. 

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