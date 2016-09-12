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12 сентября 2016, 13:03
выборы Госдума «Справедливая Россия»
Илья Карпюк

«Партийный» обзор. Немного справедливости

Предвыборная агитация "Справедливой России" в Санкт-Петербурге. 6 сентября 2016
Предвыборная агитация "Справедливой России" в Санкт-Петербурге. 6 сентября 2016
СПР

Для партии «Справедливая Россия» еще в момент создания главным был вопрос жизнеспособности. Было очевидно, что в России может иметь успех умеренно левый близкий к власти проект, проблема была в том, чтобы он не развалился через неделю после начала работы.

В 2011 году «эсеры» получили более 13% голосов, заняв третье место и обогнав даже ЛДПР. Для многих такой результат был неожиданным, однако стоит признать, что на руку партии была и грамотная стратегия, и хорошие внешние условия.

В 2011 году для всех было почти на 100% очевидно, что в Думу пройдут только четыре партии, так что «за бортом» оказывалось достаточно много сильных политиков, состоявших в более мелких организациях. В итоге именно «Справедливая Россия» аккумулировала в своих списках заметную часть таких людей. Для внешнего наблюдателя это произошло само собой — но на самом деле за этим стояла большая работа как в штаб-квартире СР, так и в Администрации президента.

 
Предвыборная агитация партии "Справедливая Россия" в Астраханской области. Ноябрь 2011 года. ЖЖ Олега Шеина

 Но голоса «эсерам» давали не только новые, популярные политики — многие голосовали за эту партию как наиболее близкую среди тех, кто имеет шанс на проход в Думу, а под конец кампании лишние голоса принесла акция «голосуй за любую другую партию, кроме "Единой России"».

В итоге «Справедливая Россия» получила значительно больше, чем предсказывали соцопросы — каждый день кампании увеличивал число ее сторонников. Позднее такой же эффект, например, проявился в кампании Алексея Навального, после выборов некоторые руководители его штаба говорили, что для второго тура им не хватило нескольких дней.

Руководству СР, наверное, хочется верить, что и на этот раз повторится успех 2011 года, но пока предпосылок для этого мало. Даже федеральный список партии — тот, что будет видеть каждый избиратель в бюллетене — показывает разницу. В 2011 году там было восемь имен, теперь — всего одно, естественно, Сергей Миронов. Так что ни о какой коалиционности речи уже не идет.

 
Сергей Миронов (слева) в избирательном штабе "Справедливой России". 8 сентября 2016. Фото: "Справедливая Россия"

Последние данные, опубликованные Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и Левада-центром, показывают, что пятипроцентный барьер для прохождения в Думу преодолевают все парламентские партии, а по данным фонда «Общественное мнение» (ФОМ), «Справедливая Россия» получит лишь 4% голосов.

С другой стороны, за время кампании сильно увеличилась доля граждан, которые пока не выбрали партию, за которую будут голосовать. По последним данным ВЦИОМа 14,6% респондентов еще не приняли решение (в апреле таких было 8%), по данным ФОМа, еще не определились 16% респондентов (в апреле было 11%). Так что ресурсов для увеличения числа сторонников в любом случае еще много.

Проблема только в том, что достучаться до этих неопределившихся избирателей сложно. Основной посыл «Справедливой России» отлично выражен в одном из лозунгов — «Расскажем Путину правду». Если и есть те, кто считает, что президент нуждается в правде, совершенно непонятно, почему доносить ее должны именно депутаты «Справедливой России».

 
Листовка пермского отделения партии "Справедливая Россия". Фото: НАКАНУНЕ.RU

При этом вообще без депутатов «Справедливая Россия» не останется почти точно — в некоторых округах кандидаты от партии имею очень хорошие шансы.

Например в 195-м округе Ярославской области «Единая Россия» не стала выдвигать своего кандидата, так что фаворитом чуть ли не со стадии выдвижения считался выдвинутый СР Анатолий Грешневиков. Экс-сенатор Евгений Тарло, которого хотела выдвинуть «Партия роста», мог бы стать серьезным конкурентом, но не был зарегистрирован.

Пока не ясен исход выборов в Якутии, где ЕР «освободила» округ для справедливоросса Федота Тумусова, но конкуренцию ему составляет коммунист Петр Аммосов.

В Астраханскоом округе популярный в регионе «эсер» Олег Шеин противостоит идущему от ЕР «фронтовику» Леониду Огулю. В 171-м Нижнетагильском округе Свердловской области идет один из руководителей партии Александр Бурков, а противостоит ему победитель праймериз ЕР Алексей Балыбердин, работник известного Уралвагонзавода.

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