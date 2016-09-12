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12 сентября 2016, 11:17
Объявление победителей конкурса короткого метра. Киношок 2016
Жюри и победители конкурса короткого метра. Киношок 2016
Наташа Четверикова
Жюри объявляет результаты.
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11:21
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12 сентября 1944 года родился Владимир Спиваков, скрипач и дирижер.
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«Спартак» обыграл «Локомотив» в матче шестого тура РФПЛ
11.09 18:49
Клинтон стало плохо на церемонии памяти жертв терактов 9/11
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Дагестанского полицейского посмертно наградят за мужество в вооруженной расправе
11.09 17:44
В Москве нашли Porsche со «стреляющей свадьбы»
11.09 17:13
В Адыгее задержали избитых на Кубани активистов «Гринпис»
11.09 17:05
ВВС Турции ликвидировали 20 боевиков ИГ
11.09 16:38
СМИ сообщили о предотвращении теракта у подножия Эйфелевой башни
11.09 16:08
Поклонники Пелевина сообщили о кончине писателя
11.09 15:57
В Белом доме рассмотрят обращение Илюмжинова
11.09 15:27
Парламентские выборы в Белоруссии признаны состоявшимися
11.09 15:03
Лукашенко рассказал о договоренности с Россией по цене на газ
11.09 14:41
Конгресс ФИДЕ отказался выносить импичмент Илюмжинову
11.09 14:19
В ЦИК РФ отказались рассматривать всерьез условия Украины по выборам
11.09 13:45
В ФИДЕ назвали передергиванием заявление о просьбе Илюмжинова к Обаме
11.09 13:15
В Белоруссии расследуют гибель члена сборной РФ по конному спорту
11.09 13:10
КНДР потребовала признания статуса ядерной державы
11.09 12:39
Умер создатель мультфильма «Жил-был пес» Эдуард Назаров
11.09 12:24
На саудовском посольстве в Берлине появилась надпись «Банк 9/11»
11.09 11:41
Минобороны РФ показало «Армату» на танкодроме
11.09 11:24
Лукашенко проголосовал на выборах в парламент Белоруссии
11.09 10:50
США призвали сирийских повстанцев соблюдать перемирие
11.09 10:32
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11.09 10:15
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