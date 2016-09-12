На симпозиуме в Цюрихе официальный представитель НАСА объявил, что агентство готово вернуться к сотрудничеству в ходе работы над проектом космического интерферометра LISA, который будет предназначен для обнаружения гравитационных волн.

Разработка этого проекта началась в начале 1990-х годов. Ее проводили совместно НАСА и Европейское космическое агентство. Эксперимент LISA (Laser Interferometer Space Antenna) предусматривает запуск в космос трех аппаратов, которые расположатся в углах правильного треугольника с длиной стороны около миллиона километров. Вместе они образуют гигантский интерферометр Майкельсона, способный регистрировать гравитационные волны (подробнее о принципе его работы можно прочитать в очерке «Гравитационные волны: последнее предсказание Эйнштейна»).

Положение космических аппаратов LISA на орбите

Ученые надеются, что LISA сможет детектировать высокочастотные волны, возникающие при взаимодействии сверхмассивных черных дыр в центре далеких галактик, которые будут отличаться от зарегистрированных недавно на Земле волн более низкой частоты, испускаемых при столкновениях значительно меньших черных дыр. Запуск аппаратов в космос был запланирован на 2034 год.

Изначально НАСА и Европейское космическое агентство должны были поровну нести расходы по проекту LISA, общая стоимость которого оценивается в два миллиарда долларов. Но в 2011 году из-за проблем с бюджетным финансированием НАСА объявило, что не может продолжать сотрудничество. Это поставило под угрозу весь проект. Как вспоминает астрофизик Пол Макнамара из Центра космических исследований и технологий ESTEC в Нордвейке (Нидерланды), очередной симпозиум по проекту в 2012 году больше напоминал похороны.

Но ситуация начала меняться. Европейское космическое агентство в 2013 году подготовила скорректированную версию эксперимента под названием eLISA. Чувствительность интерферометра станет несколько меньшей, зато расходы должны составить всего миллиард долларов. НАСА выразило готовность стать младшим партнером в проекте, обеспечивая техническую поддержку. В 2015 году блестяще прошел полет тестового спутника LISA Pathfinder, который продемонстрировал возможность реализации проекта eLISA. После этого специалисты даже предложили перенести старт основного эксперимента с 2034 на 2029 год.

В июле 2016 года специальная рабочая группа НАСА подготовила доклад, где рассматривались варианты возвращения в проект в качестве равноправного участника. А в августе Национальная академия наук США, оценивая выполнение принятого в 2010 году десятилетнего плана исследований по астрономии и астрофизики, настоятельно рекомендовала НАСА вернуться в проект в полном объеме и найти способ осуществить эксперимент LISA в первоначально задуманных масштабах.

Объявление о готовности вернуться сделал в Цюрихе Пауль Герц (Paul Hertz), руководитель астрофизического подразделения НАСА. Пока он не готов подтвердить возможность НАСА взять на себя половину расходов, но уверяет, что вклад американской стороны будет значительно выше тех 150 миллионов долларов, которые НАСА готово было потратить после 2011 года.

Европейские партнеры встретили это известие с оптимизмом. Один из ведущих исследователей программы LISA Pathfinder Крастен Данцман (Karsten Danzmann) из Института Альберта Эйнштейна в Ганновере говорит, что эта встреча стала возрождением проекта. Директор Европейского космического агентства по науке Альваро Хименес (Alvaro Giménez) уже объявил о переносе очередного этапа разработки проекта с 2018 года на октябрь 2016. Исследователь гравитационных волн Дэвид Шумейкер (David Shoemaker) из Массачусетского технологического института сказал, что тоже ощущает поворотный момент, и предложил убрать букву e из eLISA, вернувшись к первоначальному названию.