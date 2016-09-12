Новость дня

Челябинская область с 13 по 25 сентября присоединится к всероссийской акции «Узнай свой ВИЧ-статус». Любой желающий сможет бесплатно и анонимно узнать о наличии в своем организме антител к вирусу иммунодефицита человека. Также в рамках акции будет работать передвижной флюорограф.

Старт всероссийской акции в Челябинске дадут первый заместитель губернатора Евгений Редин и министр здравоохранения области Сергей Кремлев. Также акцию поддержат известные спортсмены.

По данным областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, за шесть месяцев текущего года в Челябинской области выявлено 2 тысячи новых случаев ВИЧ-инфекции, что на 11,4 % больше аналогичного периода 2015 года.

Антиновость дня

По предварительным данным ущерб жилищно-коммунальному хозяйству Приморья от наводнения, вызванного тайфуном «Лайонрок», составил около 200 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации края.

«Четыре котельные остаются подтопленными, на остальных 12 проводится ревизия оборудования, вместо поврежденного оперативно устанавливаем новое оборудование», — рассказала и.о. директора департамента по ЖКХ и топливным ресурсам Приморья Елена Пархоменко на заседании штаба по ликвидации последствий ЧС.

Непонятная новость дня

Суд обязал администрацию Туринского района Свердловской области выплатить компенсацию всем жителям, которые пострадали от паводка.

Паводок в Свердловской области / mchs.gov.ru

Режим чрезвычайной ситуации из-за паводка был введен в Туринском городском округе в апреле и снят только 25 мая. В результате паводка пострадали жители, а также их имущество. Однако некоторым гражданам было отказано в компенсациях. Администрация муниципалитета мотивировала свой отказ отсутствием регистрации пострадавших в жилом помещении. Прокуратура, а затем и суд посчитали такое обоснование незаконным.

Ассорти

Поезда дальнего следования из Южно-Сахалинска в Ноглики (север Сахалина) и обратно отменены в понедельник из-за просадки грунта на участке между станциями Тихая - Пугачево Макаровского района.

Железная дорога на Сахалине / skr.su

Просадка грунта произошла из-за дождей, которые лили всю прошлую неделю, сообщили в пресс-службе сахалинского региона ДВЖД. 167 пассажиров поезда доставили из Пугачево в Южно-Сахалинск на 5 автобусах.

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Около 30 дорожных знаков для туристов на двух языках — русском и английском — будут установлены до конца текущей недели в Ханты-Мансийске. Первые знаки установлены в центральной части муниципалитета — возле парка Бориса Лосева, Музея Природы и человека, Кафедрального собора.

«Знаки показывают местоположение и назначение объектов туристской инфраструктуры. Надписи на них выполнены на русском и английском языках», — говорится в сообщении городской администрации.

Также появятся знаки, указывающие туристам, как добраться до парка Победы, центра города, концертного центра «Октябрь», гостиницы «На 7 холмах», Музея геологии нефти и газа, этнографического музея под открытым небом «Торум Маа».

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Строительство моста через реку Тобол на 123-м км федеральной трассы Тюмень — Ханты-Мансийск будет закончено в 2017 году, сообщается на портале правительства ХМАО со ссылкой на губернатора Тюменской области Владимира Якушева.

«Работы там активно идут. Мост планируется в 2017-м году закончить. После этого движение будет запущено по новому мосту. Старый мост встанет на реконструкцию, а затем будут запущены оба моста, и пропускная способность вырастет ровно в два раза», — заявил Якушев.