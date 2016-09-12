В Сирии с 12 сентября вступает в силу режим прекращения огня. Об этом договорились главы внешнеполитических ведомств России и США Сергей Лавров и Джон Керри в ходе переговоров, завершившихся в ночь на 10 сентября. Прекращение в Сирии боевых действий было одним из главных положений соглашения между Россией и США.

Всего в результате переговоров было согласовано пять документов. Подробности на этот счет не раскрываются, но суть договоренностей известна: прекращение боевых действий (вначале на 48 часов, затем на тот же срок, а затем уже постоянно); доставка гуманитарной помощи в заблокированные ранее регионы – прежде всего, в Алеппо; и разделение умеренной оппозиции и террористов.

Предполагается, что разграничивать их будет российско-американский Совместный исполнительный центр с участием представителей военных и спецслужб обеих стран и что такое разграничение предотвратит бомбардировки районов, где остаются мирные жители, и поможет координации действий между военными РФ и США в Сирии.

По оценке спецпредставителя ООН по Сирии Стаффана де Мистура, обе стороны продемонстрировали подлинную решимость решать проблемы борьбы с «Исламским государством» (группировка запрещена в России) и завершения сирийского конфликта.

Достигнутые договоренности являются лишь началом нового этапа, однако ясно, что по основному вопросу – а именно вопросу о пребывании у власти сирийского лидера Башара Асада – переговоры вышли на заключительную прямую. Такое мнение в беседе с «Полит.ру» высказала Алла Язькова, доктор исторических наук, профессор, заведующий отделом Черноморско-Средиземноморских исследований Института Европы РАН.

Язькова Алла

«Переговоры по Сирии проходили очень напряженно и сложно. Некоторые агентства говорят о 13, другие – о 15 часах беспрерывных переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Джона Керри. К чему же пришли, в конце концов, в результате этих чуть ли не суточных бдений? Как мне представляется, пока только к самому началу нового этапа.

Безусловно, с разных сторон еще возникнет целый ряд затруднений, поскольку, хотя Соединенные Штаты и Россия в ситуации играют ведущую роль, есть множество других участников, которые тоже могут одобрить или не одобрить какие-то положения. Тем не менее, как мне представляется, переговоры вышли на финишную прямую по основному вопросу – вопросу об отношении к управлению Башара Асада и сирийской оппозиции. Разумеется, здесь Соединенные Штаты и Россия занимали различные позиции, но, тем не менее, здесь каким-то образом найден первоначальный компромисс.

Что тут самое главное, сложно определить, поскольку в ситуации действует множество факторов. Но, тем не менее, вот что я хочу отметить.

Поскольку речь шла об интенсивности и неправомерности боевых действий в районе Алеппо, то договорились об уменьшении интенсивности этих действий – а там и их прекращении с 12 сентября, то есть с сегодняшнего дня. Это соглашение было достигнуто еще до уикэнда, до выходных. Но, конечно, пока еще очень трудно сказать, как это будет выполняться и насколько интенсивность боевых действий близ Алеппо будет сокращаться. Вообще все еще очень непрочно, и позиции и России, и США по этому вопросу пока еще не тверды.

Что важно? США, как известно, были в контакте с оппозицией режиму Башара Асада и поддерживали ее. Теперь оппозиция получила не то чтобы право голоса, но, во всяком случае, возможность вносить предложения. И существенно, что именно они предложили и как дальше стороны будут относиться к этим предложениям.

Во-первых, речь шла о необходимости продолжения процесса отхода Башара Асада от руководства Сирией. Сколько времени этот процесс будет длиться, неясно, но если стороны останутся на своих позициях, то он, думаю, будет нескорым. По мере же отхода Асада от руководства страной необходимо, по мнению оппозиции, формировать переходные формы власти. Иначе получится безвластие и Сирия, как утверждают некоторые комментаторы, может вообще прекратить свое существование.

Башар Асад / sarayanews.com

Затем, когда Башар Асад уйдет, необходимым, по убеждению оппозиции, станет создание новой формы правления. То есть, вероятно, нужна будет подготовка новой Конституции. Я читала размышления об этом, но трудно пока сказать, насколько это реально.

На основании новой Конституции могли бы быть проведены местные выборы – поскольку в Сирии есть целый ряд территорий, которые друг другу противостоят, как, например, курды и другие силы, о которых мы ранее уже говорили. И, наконец, потом можно будет провести президентские выборы. Как мне представляется, все это было обозначено в заявлении оппозиции по случаю достижения договоренности между Россией и Соединенными Штатами. Но насколько это реально? Пока все, о чем мы тут говорим, – это только предложения и предположения.

Все-таки все силы, все группировки, все политические лидеры, которые стремятся к каким-то своим определенным целям, пока еще на местах, и все они будут стараться максимально вписаться в этот процесс, имея в виду, прежде всего, свои интересы.

Остается только ждать. Сейчас определенно лишь, что в Алеппо должны прекратиться боевые действия главных сторон. Но эти именно действия главных сторон, а уж будет ли кто-то еще там выяснять между собой отношения, мы предсказать не можем», – объяснила Алла Язькова.

Акция "За мир в Сирии". /Maria Christina Travaglio/Les Studios Casagrande

Добавим, что по информации российского Центра по примирению враждующих сторон, режим перемирия в Сирии поддержали 597 населенных пунктов. Тем не менее, по состоянию на 10 сентября режим прекращения огня нарушался восемь раз.

Более того, как пишет газета «Коммерсантъ», об отказе прекратить боевые действия уже заявили представители исламистской группировки «Ахрар аш-Шам» (организация запрещена в РФ как террористическая). В то же время в сирийском оппозиционном Высшем комитете по переговорам заявили, что пока не определились с позицией по российско-американскому плану и ждут подробных разъяснений по этому поводу.

