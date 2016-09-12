Топ новостей 12 сентября

Дайджест «Полит.ру» – краткий обзор из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня в США заговорили о возможной замене Хиллари Клинтон в предвыборной гонке, в Кремле отказались обращать внимание на мнение Украины и Михаила Ходорковского о выборах в России, в Сирии вступил в силу режим прекращения огня.

У кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон диагностировали пневмонию еще 9 сентября. Врач Клинтон Лиза Бэрдак отметила в заявлении, что кандидат в президенты ранее страдала от кашля, вызванного аллергией: «В пятницу, на фоне усиления ее продолжительного кашля, у нее диагностировали пневмонию. Ей назначили антибиотики и порекомендовали покой и изменение графика».

Only one sitting American president ever had pneumonia. Died 32 days into his term, sparking a constitutional crisis. #HillarysInspiration — Stefan Molyneux (@StefanMolyneux) 12 сентября 2016 г.

Rasmussen poll: 59% voters want to see Hillary's medical records!

RT if you one of them! #ClintonCollapse pic.twitter.com/kw5fcocgtk — Tennessee GOP (@TEN_GOP) 11 сентября 2016 г.

Кандидат в президенты США Берни Сандерс. / commons.wikimedia.org

В случае отказа Хиллари Клинтон от участия в выборах президента США по состоянию здоровья Демократическая партия намерена предложить избирателям кандидатуру нынешнего вице-президента Джо Байдена или Берни Сандерса, ранее проигравшего на праймериз.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не намерена обсуждать выборные процессы на своей территории с какой-либо из стран: «В целом российская сторона не готова воспринимать какие-либо требования. Что касается вот этих тезисов, то, конечно, они не могут приниматься во внимание ни при каких обстоятельствах. Россия, безусловно, не намерена обсуждать электоральный процесс на своей территории ни с какой страной».

А.Вешняков рассказал о том, как будет организовано голосование российских граждан 18.09.2016 https://t.co/IDsfaXVxuw pic.twitter.com/X2ZOdBUPEA — Посольство РФ в ЛР (@LV_RUSEMBAS) 12 сентября 2016 г.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не усматривает ничего интересного в проекте Михаила Ходорковского «Вместо Путина». «Мы действительно видели в СМИ сообщение об этом. Здесь сказать можно только одно: проект разрабатывается и готовится к реализации людьми, которые уже безвозвратно оторваны от России, от того, что здесь происходит, от российской повестки дня», — заявил Песков.

Ходорковский проведет конкурс по выбору кандидата, которого поддержит на выборах президентаhttps://t.co/NsC6i4A8KW pic.twitter.com/m488CgUkC5 — Лентач (@oldLentach) 12 сентября 2016 г.

Сирия. Портрет Асада. / cdn.aljadidah.comю

В ночь на 12 сентября в Сирии вступил в силу режим прекращения огня в соответствии с договоренностью, достигнутой ранее в ходе переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Джона Керри. Перемирие наступило в полночь по местному времени (совпадает с московским). Вступление в силу режима прекращения огня в Сирии совпало с мусульманским праздником Ид аль-Адха (Курбан-Байрам).

Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) повысило максимальный порог предоставляемых по всем видам ипотечного кредитования денежных сумм. Теперь независимо от суммы первоначального взноса для Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга эта сумма выросла до 20 млн рублей вместо прежних 10 млн рублей. Для остальных регионов эта сумма увеличена до 10 млн рублей вместо 7,1 млн рублей ранее.

В ходе парламентских выборов, прошедших в Белоруссии 11 сентября, в Национальное собрание страны прошли представители оппозиции. Представитель оппозиционной Объединенной гражданской партии Анна Канопацкая прошла в парламент по итогам голосования в Октябрьском избирательном округе Минска. Еще один оппозиционер, заместитель председателя Общества белорусского языка, научный сотрудник Института языкознания Академии наук Елена Анисим, избрана в Столбцовском округе Минской области.

Съезд Единой России. / er.ru

«Единая Россия» укрепила собственные позиции за неделю до Единого дня голосования и уверенно лидирует в предвыборной гонке, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Уровень декларируемой поддержки «партии власти» вырос и составляет 41,1%. ЛДПР занимает вторую позицию (12,6%), обходя идущую третьей КПРФ (7,4%). За «Справедливую Россию» готовы проголосовать 6,3% опрошенных. оппозиционная партия ПАРНАС в последнюю неделю перед выборами также увеличила свой рейтинг — теперь он составляет 0,8%.

Если не Путин, то кто? — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 12 сентября 2016 г.

Дочь первого министра финансов РФ Егора Гайдара, советник главы Одесской области Украины Мария Гайдар решила отказаться от российского гражданства. В главное управление по вопросам миграции МВД России поступило обращение гражданки России М.Е. Гайдар, в котором она сообщает о желании выхода из гражданства России в связи с вступлением в гражданство Украины и нежеланием жить и работать в России.

Власти итальянского городка Аматриче направили в трибунал города Риети иск против французского сатирического издания Charlie Hebdo, которое опубликовало карикатуру на жертв землетрясения в Италии. На карикатуре, озаглавленной «Землетрясение по-итальянски», изображены двое мужчин, один подписан «пенне в томатном соусе», другой – «запеченная паста». Рядом раздавленные камнями люди, подписанные «лазанья».