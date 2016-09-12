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12 сентября 2016, 18:00
выборы Госдума Дмитрий Песков ипотека Михаил Ходорковский Паралимпиада Сирия Социология в России Хиллари Клинтон

Топ новостей 12 сентября

Улицы Сирийского города после прекращения огня
Улицы Сирийского города после прекращения огня
en.wikipedia.org

Дайджест «Полит.ру» – краткий обзор из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня в США заговорили о возможной замене Хиллари Клинтон в предвыборной гонке, в Кремле отказались обращать внимание на мнение Украины и Михаила Ходорковского о выборах в России, в Сирии вступил в силу режим прекращения огня.

У Хиллари Клинтон диагностировали пневмонию

У кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон диагностировали пневмонию еще 9 сентября. Врач Клинтон Лиза Бэрдак отметила в заявлении, что кандидат в президенты ранее страдала от кашля, вызванного аллергией: «В пятницу, на фоне усиления ее продолжительного кашля, у нее диагностировали пневмонию. Ей назначили антибиотики и порекомендовали покой и изменение графика».

В Демпартии США нашли замену Клинтон в случае снятия с выборов

 
Кандидат в президенты США Берни Сандерс. / commons.wikimedia.org

В случае отказа Хиллари Клинтон от участия в выборах президента США по состоянию здоровья Демократическая партия намерена предложить избирателям кандидатуру нынешнего вице-президента Джо Байдена или Берни Сандерса, ранее проигравшего на праймериз.

В Кремле прокомментировали требования Украины по голосованию на выборах в Госдуму

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не намерена обсуждать выборные процессы на своей территории с какой-либо из стран: «В целом российская сторона не готова воспринимать какие-либо требования. Что касается вот этих тезисов, то, конечно, они не могут приниматься во внимание ни при каких обстоятельствах. Россия, безусловно, не намерена обсуждать электоральный процесс на своей территории ни с какой страной».

Песков назвал проект Ходорковского оторванным от России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не усматривает ничего интересного в проекте Михаила Ходорковского «Вместо Путина». «Мы действительно видели в СМИ сообщение об этом. Здесь сказать можно только одно: проект разрабатывается и готовится к реализации людьми, которые уже безвозвратно оторваны от России, от того, что здесь происходит, от российской повестки дня», — заявил Песков.

В Сирии вступил в силу режим прекращения огня

 
Сирия. Портрет Асада. / cdn.aljadidah.comю

В ночь на 12 сентября в Сирии вступил в силу режим прекращения огня в соответствии с договоренностью, достигнутой ранее в ходе переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Джона Керри. Перемирие наступило в полночь по местному времени (совпадает с московским). Вступление в силу режима прекращения огня в Сирии совпало с мусульманским праздником Ид аль-Адха (Курбан-Байрам).

В России резко выросла максимальная сумма по ипотечным кредитам

Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) повысило максимальный порог предоставляемых по всем видам ипотечного кредитования денежных сумм. Теперь независимо от суммы первоначального взноса для Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга эта сумма выросла до 20 млн рублей вместо прежних 10 млн рублей. Для остальных регионов эта сумма увеличена до 10 млн рублей вместо 7,1 млн рублей ранее.

Оппозиция впервые за 16 лет прошла в парламент Белоруссии

В ходе парламентских выборов, прошедших в Белоруссии 11 сентября, в Национальное собрание страны прошли представители оппозиции. Представитель оппозиционной Объединенной гражданской партии Анна Канопацкая прошла в парламент по итогам голосования в Октябрьском избирательном округе Минска. Еще один оппозиционер, заместитель председателя Общества белорусского языка, научный сотрудник Института языкознания Академии наук Елена Анисим, избрана в Столбцовском округе Минской области.

Опрос показал укрепление позиций «Единой России» в предвыборной гонке

 
Съезд Единой России. / er.ru

«Единая Россия» укрепила собственные позиции за неделю до Единого дня голосования и уверенно лидирует в предвыборной гонке, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Уровень декларируемой поддержки «партии власти» вырос и составляет 41,1%. ЛДПР занимает вторую позицию (12,6%), обходя идущую третьей КПРФ (7,4%). За «Справедливую Россию» готовы проголосовать 6,3% опрошенных. оппозиционная партия ПАРНАС в последнюю неделю перед выборами также увеличила свой рейтинг — теперь он составляет 0,8%.

Мария Гайдар подала прошение о выходе из российского гражданства

Дочь первого министра финансов РФ Егора Гайдара, советник главы Одесской области Украины Мария Гайдар решила отказаться от российского гражданства. В главное управление по вопросам миграции МВД России поступило обращение гражданки России М.Е. Гайдар, в котором она сообщает о желании выхода из гражданства России в связи с вступлением в гражданство Украины и нежеланием жить и работать в России.

Итальянский городок подал иск против Charlie Hebdo за карикатуру на землетрясение

Власти итальянского городка Аматриче направили в трибунал города Риети иск против французского сатирического издания Charlie Hebdo, которое опубликовало карикатуру на жертв землетрясения в Италии. На карикатуре, озаглавленной «Землетрясение по-итальянски», изображены двое мужчин, один подписан «пенне в томатном соусе», другой – «запеченная паста». Рядом раздавленные камнями люди, подписанные «лазанья».

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