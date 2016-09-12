В Ставропольском крае партии нашли хороший способ агитации и мобилизации своих сторонников: подготовка референдума.

Активисты «Справедливой Россия» с 17 августа собрали более 10 тысяч подписей за возвращение прямых выборов мэра Ставрополя. «Эсреы» заявили, чт подписи помогут им инициировать проведение городского референдума, который позволит вернуть порядок выборов, существовавший до 2014 года.

Ранее депутаты «Справедливой России» в краевой Думе вносили законопроект о возвращении прямых выборов мэров, однако большинством голосов депутаты отклонили предложенные поправки.

ЛДПР инициировало проведение референдума, на котором жители могли бы высказаться о преобразовании Нефтекумского и Ипатовского районов в городские округа — ранее закон о этом принял краевой парламент.

Избирком, правда, отказался проводить референдум, ЛДПР пообещало обжаловать это решение — уже после выборов 18 сентября.

Используют, впрочем, партии и приемы хорошо известные в других регионах: ЛДПР пыталась через суд снять список «Патриотов России». Краевой суд, впрочем, 1 сентября отказался вмешивать в избирательный процесс.

Во всех трех республиках Северного Кавказа, где 18 сентября будут выборы, парламенты формируется исключительно по пропорциональной системе — то есть одномандатников там нет.

В Дагестане самым громким событием выборов стало добровольное снятие с них двух партий.

Еще 21 июля о снятии заявили в малоизвестной партии «Народ против коррупции». Эта организация, не очень широко известная в России, имела хорошие шансы на то, чтобы собрать много голосов — дело в том, что ее список возглавлял заместитель муфтия Дагестана Магомедрасул Саадуев. Почти открыто говорилось, что духовенство идет в политику, так как гражданская администрация не заслуживает доверия общества.

Заместитель муфтия Дагестана Магомедрасул Саадуев

Впрочем, список был достаточно разношерстным — под четвертым номером, например, шел Руслан Гереев, координатор по работе со СМИ местного отделения ОНФ.

Однако сначала муфтият опубликовал пресс-релиз о том, что Саадуев решил отказаться от политической деятельности и «возвращается под флаг ислама», а потом партия вовсе взяла самоотвод.

А в начале августа с выборов снялась «Родина», до этого руководство республиканского отделения сообщило о «многочисленных случаях давления со стороны высокопоставленных чиновников».

В Чечне плохо даже не с допуском оппозиции на выборы, а вообще с наличием желающих избираться без получения предварительного согласия от администрации республики. Что говорить, если в республике на выборы даже не идут все парламентские партии — в ЛДПР, например, решили воздержаться от участия. «Вместо» жириновцев в бюллетени попали «Патриоты России».

Брошюры "Патриоты России"

В какой-то момент даже появилась информация о том, что избирком Чечни может отказаться от размещения видеокамер на участках (во время прошлых выборов они позволили выявить некоторое количество фальсификаций). Но в конце августа избирком Чечни официально объявил, что не принимал решения об отказе от камер видеонаблюдения — этот вопрос, по мнению местных организаторов выборов, находится в компетенции федеральных властей.

В Ингушетии разнообразия побольше, там в выборах участвуют восемь партий. Помимо парламентских это «Патриоты России», «Партия роста», «Российский общенародный союз» и «Родина». Об их шансах говорить сложно — качественные соцопросы провести в Ингушетии почти невозможно.

Зато власти республики решили провести между муниципалитетами своеобразное соревнование: поселение с самой высокой явкой будет поощрено строительством нового соцобъекта. В 2011 году явка на выборах составила 88%, так что муниципальным властям есть, за что бороться.