ProScience Театр 26 сентября. Алексей Бобровский о популяризации науки

26 сентября в Центральном Доме журналиста выступит известный российский ученый, доктор химических наук, профессор РАН, главный научный сотрудник Химического факультета МГУ Алексей Бобровский. Тема лекции — «Жидкие кристаллы: от дисплеев до искусственных мышц».

Накануне выступления «Полит.ру» побеседовал с Алексеем Бобровским о том, как доносить науку до людей, и к чему следует готовиться молодым ученым в России:

Как вы относитесь к популяризации науки?

Я считаю, что конечно необходимо популяризировать науку. С одной стороны, это необходимо с просветительской точки зрения, люди должны более-менее понимать устройство мира, в котором живут. С другой стороны, важно увлечь школьников наукой, чтобы часть из них стали в итоге учеными. Думаю, важность науки объяснять лишний раз не нужно.

Какие каналы популяризации, по вашему мнению, могут быть эффективны?

Затрудняюсь ответить, но подозреваю, что наиболее эффективным в последние годы становится интернет, в частности, соцсети.

Как вы считаете, как можно привлечь молодежь в науку?

Необходимо грамотно пояснять, что вся современная действительность, современный образ жизни базируется на достижениях науки. Это один момент. Другой важный момент – человеку свойственно интересоваться устройством мира, и наука – один из самых мощных способов познания мира.

С какими трудностями могут столкнуться молодые ученые в России в самом начале своей карьеры? Чего ожидать и к чему готовиться выпускнику вуза, который настроен заниматься фундаментальной наукой?

Надо быть готовым к низкой зарплате, нехватке современного оборудования, обилию бумажной работы. Ну и, по-хорошему, я советую эмигрировать, так как есть много стран, где наукой заниматься гораздо комфортнее.

Выступление Алексея Бобровского состоится 26 сентября в Центральном Доме журналиста по адресу: м. Арбатская, Никитский бульвар, д. 8а. Начало в 19:00.

Билеты можно приобрести на сайтах timepad.ru и bigbilet.ru.

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