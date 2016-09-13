На прошлой неделе в Москве состоялось крупнейшее для России литературное событие — Московская международная книжная выставка-ярмарка. На протяжении пяти дней, которые продлилась эта выставка, на одной площадке были собраны издательства со всей России и из других стран.

Одним из крупнейших павильонов ярмарки в этом году стал China books. Специально для участия в выставке главной администрацией КНР по делам прессы, публикации, радио, кино и телевидения была организована делегация из 80 представителей 48 издательских компаний. На этом стенде публике были представлены более тысячи наименований книг со всего Китая, в числе которых издания, удостоенные национальных литературных премий, книги о культуре и жизни Китая, о традиционной медицине и другие. К тому же, делегаты позаботились о большом количестве учебных изданий по изучению китайского языка, так как в последние годы все больше людей в России берутся за столь непростую задачу, как изучение китайского, в основном это студенты, но можно найти учебники и для совсем маленьких.

Во второй день работы выставки состоялась презентация новой серии книг «Исторические беседы» международной издательской компании «Шанс», она была подготовлена совместно с учеными Пекинского университета и издательством «Энциклопедия Китая». В книгах этой серии доступно написано о феноменах китайской истории - появление Великой Китайской стены, возникновение первых боевых искусств, изобретение шелка и зарождение чайной традиции.

Специальным гостем на этой презентации выступил секретарь партийной ячейки «Китайской издательской группы» (China Publishing Group Corp), генеральный директор ООО «Китайская информационно-издательская компания» Ван Тао. Он высоко оценил результат проделанной работы и выразил уверенность в эффективном, плодотворном и долгосрочном сотрудничестве с российской стороной. Одним из вопросов, которые активно обсуждались на стенде и в ходе презентаций, оказался импорт российских изданий в Китай.

Господин Ван Тао любезно согласился ответить на несколько вопросов «Полит.ру»:

Российские книги каких жанров наиболее востребованы сейчас в Китае?

И раньше, и сейчас на китайском рынке наиболее популярны произведения русских классиков. Люди в Китае и сейчас читают Пушкина, Чехова и других писателей, но именно не современных, а классических.

Какая аудитория больше интересуется российскими изданиями?

Аудиторию можно условно разделить на две группы: первая группа — это те люди, кто только начинает изучение русского языка, то есть это студенты первого и второго курса и школьники старших классов. А вторая группа — это уже взрослые, скорее даже пожилые люди, которым скоро на пенсию, они тоже читают и повторяют эти книги.

Есть ли уже какие-то результаты поиска партнеров в России? Подписаны ли какие-то договоры по сотрудничеству с российскими коллегами?

Как раз только что мы подписали договор о сотрудничестве с российским издательством, которое занимается восточной литературой, по изданию серии книг, посвященной китайской истории. Эта серия предназначена для российских детей и подростков, всего в нее войдет 30 томов, сейчас выпущено уже 10 из них.

Также наше китайское издательство «Энциклопедия» сотрудничает с российским военным издательством, между ними тоже уже был подписан меморандум о долгосрочном сотрудничестве.

Сейчас у нас есть большой китайско-русский словарь, для издания которого мы ищем партнеров с российской стороны. Это очень хороший словарь, и нам бы хотелось издать его на российском рынке.

Какие стратегии и направления сотрудничества с российскими издательствами планируются в будущем?

Говоря в общем о международном сотрудничестве, то с Россией у нас совпадают интересы. Именно те книги, которые будут изданы или уже издаются, по тем направлениям, в которых мы работает, как нам кажется, будут популярны. В этом совпадают интересы наших правительств. Сейчас мы также ищем российских специалистов и готовы заниматься изданием таких книг.

Как мы понимаем, допустим, некоторые страны несправедливо и непрозрачно относятся к России и к Китаю. Поэтому мы готовы издавать такие книги, в которых будет подробно рассказываться о Китае, о России, о том, что мы делаем, а не так, как это пишут СМИ других стран.

Какое в целом у вас сложилось впечатление от выставки в этом году? Планируете ли участие в выставке в следующем году или в подобных мероприятиях?

Мы очень ценим Московскую международную книжную выставку-ярмарку, поэтому в следующем году мы обязательно снова закажем стенд и будем демонстрировать наши книги. Сейчас очень хорошие отношения между нашими странами и нашими народами, а культурный обмен является очень важной частью этих отношений. Это как мост, который помогает нам понять друг друга.

2016 год — это перекрестный год российских СМИ в Китае и китайских СМИ в России. Такой обмен и расширение сотрудничества направлено на укрепление и дальнейшее развитие российско-китайских отношений, а также на расширение двусторонних связей в гуманитарной сфере. ММКВЯ не первое масштабное мероприятие в рамках этого перекрестного года. Так, в марте в Пекине с успехом прошел Второй форум СМИ России и Китая. По итогам этого форума стороны также подписали ряд договоров о взаимовыгодном и долгосрочном сотрудничестве в сфере СМИ и культурного обмена.