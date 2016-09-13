Тема нездоровья кандидата в президенты США от демократов Хиллари Клинтон все шире обсуждается в СМИ. Сейчас в центре внимания комментаторов значение этой темы для дальнейшего развития американской президентской гонки. В частности, авторы задаются вопросом о том, что будет, если Клинтон выйдет из игры.

The Economist пишет, что в сущности незначительный эпизод, когда Клинтон вынужденно покинула церемонию памяти 11 сентября, может обернуться огромным преимуществом для ее республиканского оппонента Дональда Трампа. Видео, демонстрирующее признаки нездоровья Клинтон, обошло соцсети и пользовалось большим успехом у аудитории. Еще больше впечатления на аудиторию произвело последовавшее заявление ее врача, который сообщил, что у нее воспаление легких.

Даже этот небольшой отрезок информации, комментирует автор, очень нетипичен для Клинтон, которая в принципе не склонна раскрывать личную информацию. То, что эта информация так оперативно появилась из официальных источников, наводит на мысль о том, что со здоровьем действительно есть серьезные проблемы. Все это произошло в трудный для кампании Клинтон момент, когда рейтинги начали показывать сокращение дистанции между ней и Трампом.

Сувениры с изображениями Дональда Трампа и Хиллари Клинтон. Фото: Marco Verch

Это накладывается на конспирологию о покрытых тайной ужасных проблемах с ее здоровьем, которую уже давно генерируют и распространяют недоброжелатели Клинтон из правого лагеря. Трамп, со своей стороны, регулярно говорит о слабости и физической непригодности Клинтон к президентской должности. В подтверждение этого тезиса он приводит совершенно абсурдные аргументы, которые, тем не менее, действуют на общественное мнение. Последовательная закрытость Клинтон в том, что касается ее личных дел, тоже играет сейчас на руку ее недоброжелателям.

На самом деле, отмечает автор, американцы действительно должны в какой-то мере интересоваться состоянием здоровья своего будущего президента, кем бы он ни был. И Клинтон, если победит, действительно станет самым старым президентом после Рональда Рейгана, в действиях которого к концу правления отдельные наблюдатели усматривали признаки старческого слабоумия. Правда, Трамп еще старше, чем Клинтон, но он как раз постоянно акцентирует тот момент, что его здоровье гораздо крепче.

Хиллари Клинтон покидает церемонию памяти терактов 11 сентября. Нью-Йорк, 11 сентября 2016. Источник: YouTube

В таких обстоятельствах, если у Клинтон правда просто воспаление легких, этот досадный эпизод, тем не менее, может нанести сильнейший ущерб ее кампании. Воспаление легких – это не нарушение речи, но в этот политически напряженный момент многим американцам достаточно любого повода, чтобы выразить свой протест против надоевшего истеблишмента, символом которого считается Клинтон.

Между тем, некоторые издания уже начали обсуждать вопрос о том, что делать, если Клинтон по тем или иным причинам выйдет из игры. Huffington Post опубликовал текст с призывом вернуть Берни Сандерса, проигравшего праймериз оппонента Клинтон. Главным образом, автора беспокоит не здоровье Клинтон, а то, что рейтинг Трампа растет, и при таком раскладе демократы рискуют проиграть на выборах.

Сейчас не лучший момент, чтобы менять партийного номинанта, однако такого поворота событий тоже нельзя исключать. Единственным демократом, который сейчас может составить полноценную конкуренцию Трампу, автор считает Сандерса. Более того, автор не сомневается, что Сандерс в случае номинации одержит над Трампом решительную победу.

О том, что произойдет, если Клинтон так или иначе выйдет из строя, рассуждает нью-йоркское издание Heavy. По мнению автора, есть вероятность, что ей на замену придет либо Сандерс, либо нынешний вице-президент США Джо Байден. Точно предсказать нельзя, потому что автоматической замены кандидата на такие случаи нет. Решением этого вопроса будет заниматься Национальный комитет Демократической партии.