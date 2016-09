«Коммерсантъ» в статье «Пиво протекает на Украину» утверждает, что Россия увеличила экспорт алкоголя вопреки эмбарго.

Российский Минфин выступил против планов МВФ предоставить новый кредит Украине, рассказывается в статье «Третьего не давать».

«Гонка со снятиями»: Карелия выбирает на трех уровнях и между двумя партиями.

«Ведомости» сообщают: «Государство изменило методику распределения средств по программе утилизации автохлама». Больше денег получат производители, наладившие выпуск двигателей в России.

В статье «России будет трудно заблокировать помощь МВФ Украине» утверждается, что голоса Москвы недостаточно для того, чтобы решить исход голосования в МВФ.

«Российской власти не нужна высокая явка на выборы»: так объясняют самую тусклую в истории агитационную кампанию эксперты.

РБК в статье «В Прибалтику ни трубой» рассказывает, зачем «Транснефть» переориентирует экспорт на российские порты.

В статье «Четыре вопроса о налогах» рассказывается, что может измениться в системе налогообложения.

«ЛДПР тратит больше всех»: Предвыборная кампания 2016 года обошлась партии Владимира Жириновского в 528 млн рублей.

«Известия» пишут: «Мессенджер для чиновников снабдят видеосвязью и допустят до гостайны».

«"Тополь" выходит на рынок космических пусков»: снимаемые с боевого дежурства межконтинентальные баллистические ракеты будут использованы для вывода спутников на орбиту.

«Россия создает инвестфонд с Турцией объемом $1 млрд»: возобновляющиеся российско-турецкие деловые отношения укрепят совместными проектами в сельском хозяйстве, туризме и инфраструктуре.

«Газета.ru» в статье «Без аннексий и терроризма» пишет, что министры обороны Франции и Германии предлагают обновить концепцию обороны ЕС.

В статье «По сути, погиб на боевом посту» разбираются подробности гибели в Чечне отставного офицера спецназа ФСБ «Альфа».

«Сирию накрыли "тишиной"»: режим прекращения огня вступил в силу на всей территории Сирии.

The Economist пишет про Азиатско-Тихоокеанский регион. «Австралия и Китай: нельзя купить доверие» (Australia and China: You can’t buy trust). Грубая политическая ошибка выявляет непоследовательность в сложных отношениях между Австралией и Китаем.

«Здоровье Хиллари Клинтон: очень недобрый кашель» (Hillary Clinton’s health: The unkindest cough). Проблемы со здоровьем у кандидата в президенты США от демократов Хиллари Клинтон дают преимущество ее оппоненту Дональду Трампу.

Bloomberg: «Бывший премьер-министр Британии Дэвид Кэмерон покидает парламент» (Former British Prime Minister David Cameron Quits Parliament). Кэмерон заявил, что уходит из палаты представителей британского парламента по итогам поражения на референдуме о членстве Британии в ЕС.

«Трамп заявил, что обнародует результаты медосмотра» (Trump Says He'll Release Results of Medical Exam). Республиканский кандидат в президенты США Дональд Трамп пообещал обнародовать результаты медосмотра, который он прошел на прошлой неделе.

The Wall Street Journal: «Американские биржи восстанавливаются после падения в пятницу» (U.S. Stocks Rebound After Friday’s Rout). Индексы на американских биржах начали расти после резкого падения в пятницу из-за тревоги по поводу возможного ужесточения денежно-кредитной политики. При этом европейские биржи снова упали.

«Клинтон обнародует больше сведений о своем здоровье» (Clinton to Release More Medical Records). Хиллари Клинтон на этой неделе опубликует дополнительные медицинские документы о своем здоровье.