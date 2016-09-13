Очередное антикоррупционное дело затронуло если не президента лично, то физически близких к нему людей: под домашний арест помещен гендиректор летного отряда «Россия» Ярослав Одинцев. Песков уже успел заявить, что Путин в курсе происходящего — что не удивительно, речь идет о человеке, который организует перевозки президента внутри страны и за ее пределы.

Дело о коррупции в структуре, куратором которой является ФСО, в очередной раз наводит на мысль: если деньги воруют даже в тех учреждениях, которые полностью контролируются спецслужбами, может, не стоит им доверять борьбу с коррупцией? Хотя бы в силу неэффективности. Но дело это, похоже, слишком важное, чтобы поручать его кому-то еще.