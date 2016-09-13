Эксперт: Сотрудничество между Россией и Ираном в атомной сфере – это взаимовыгодные проекты

В Иране состоялась торжественная церемония закладки первого камня в строительство АЭС «Бушер-2», которое осуществляется в рамках российско-иранского сотрудничества. Контрактом предусмотрено строительство второго и третьего энергоблоков атомной станции. Российскую делегацию возглавил генеральный директор Росатома Сергей Кириенко. В церемонии принял участие президент группы компаний ASE Валерий Лимаренко. С иранской стороны в мероприятии участвовали первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири и вице-президент страны, президент Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи.

Новые блоки будут сооружаться по проекту поколения III+. Проект получил сертификат EUR (европейских эксплуатирующих организаций). В проекте АЭС «Бушер-2» будут реализованы уникальные технологии и новейшие решения, а также новая концепция безопасности.

Василий Копосов, начальник отдела анализа финансовых рынков ООО «КИТ Финанс»:

Значительная доля добываемых углеводородов направляется ближневосточными государствами на экспорт. В этом смысле внутренний энергобаланс становится зависим не только от добываемого традиционного сырья. Ближневосточные экономики заинтересованы в диверсификации ресурсной энергетической базы. Развитие атомной энергетики целиком соответствует этим задачам.

Сотрудничество между Россией и Ираном в атомной сфере длится не один десяток лет. Это взаимовыгодные проекты, обеспечивающие применение передовых технологий строительства с одной стороны и валютную выручку и обеспечение загрузки производственных мощностей с другой.