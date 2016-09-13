Эксперт: Россия хорошо зарекомендовала себя на атомном рынке Ирана

В Иране состоялась торжественная церемония закладки первого камня в строительство АЭС «Бушер-2», которое осуществляется в рамках российско-иранского сотрудничества. Контрактом предусмотрено строительство второго и третьего энергоблоков атомной станции. Российскую делегацию возглавил генеральный директор Росатома Сергей Кириенко. В церемонии принял участие президент группы компаний ASE Валерий Лимаренко. С иранской стороны в мероприятии участвовали первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири и вице-президент страны, президент Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи.

Новые блоки будут сооружаться по проекту поколения III+. Проект получил сертификат EUR (европейских эксплуатирующих организаций). В проекте АЭС «Бушер-2» будут реализованы уникальные технологии и новейшие решения, а также новая концепция безопасности.

Дмитрий Кумановский, начальник аналитического отдела ЗАО "Инвестиционная компания ЛМС":

Атомные технологии и атомная энергетика представляют особую важность даже для Ирана, имеющего большие запасы углеводородов. Во-первых, атомная энергетика предсказуема на десятилетия вперёд по выработке и стоимости генерации, что придаёт надёжность любой национальной энергосистеме. Во-вторых, атомная генерация - экологична, что очень важно для быстро развивающихся в промышленном плане стран. В-третьих, атомная генерация - дёшева, что позволяет оставаться конкурентоспособным на мировом рынке конечной продукции с добавленной стоимостью. В-четвёртых, АЭС позволяют сохранять запасы углеводородов, что важно как для национальной безопасности, так и для увеличения экспорта нефти и нефтепродуктов из нефтедобывающих стран.

Россия хорошо зарекомендовала себя на атомном рынке Ирана, сумев использовать иранское энергетическое оборудование западного образца, закупленное под нереализовавшийся из-за санкций проект строительства АЭС, как гибкий и опытный подрядчик, способный чутко реагировать на потребности клиента. Кроме того, техническое совершенство, надёжность и экономические показатели российских АЭС, а также возможность кредитования заказчика создают конкурентные преимущества для Росатома. Поэтому Иран принял решение продолжить работу с Россией и заказать строительство второй очереди АЭС «Бушер» с двумя новыми энергоблоками, с дальним горизонтом строительства до 8 энергоблоков.