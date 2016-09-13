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13 сентября 2016, 14:27
здравоохранение в России медицина страхование

«Безработных у нас рассматривают как лентяев»

Городская поликлиника
Городская поликлиника
АГН "Москва"

Снизить объем медицинской помощи неработающим россиянам или заставить их платить за медпомощь предложила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, в настоящее время бюджеты регионов «40 млрд переплачивают за неработающее население».

Матвиенко высказала мнение, что региональные власти не должны делать социальные взносы за граждан, которые не платят налоги и не указывают место работы. «Молодые и здоровые, понятно, что они на что-то живут, почему за них платят те, кто работает. Каждый должен нести свой чемодан», – приводит информационное агентство «Интерфакс» ее слова. «Нужно либо обязать неработающих граждан платить взносы, либо снижать объем оказываемой медицинской помощи», – цитировало слова Матвиенко информационное агентство РИА Новости.

 
Валентина Матвиенко на заседании Президиума Совета Законодателей. Фото: szrf.km.duma.gov.ru

Вскоре после этого Минздрав опубликовал проект программы государственных гарантий медицинской помощи на 2017-2019 годы. Согласно документу, в 2017 году темпы прироста расходов на здравоохранение в реальном выражении будут падать. Добавить денег в систему обязательного медстрахования сможет добавить оптимизация числа держателей полисов. Как пишет газета «Коммерсантъ», ведомство предлагает аннулировать их действие для военных и полицейских.

Василий Власов, профессор НИУ ВШЭ, президент Общества доказательной медицины, считает, что в действующей системе медицинского страхования в России много проблем. Соответствующее высказывание его было опубликовано на сайте Общества:

«Позволю себе напомнить (понимая, что ряд читателей этого комментатора ситуацию понимают лучше меня, пардон), что в послесоветской России сохранилась практика отбирания налогов с граждан путем принуждения работодателей к выплате этих налогов. Отбирая эти деньги таким образом, государство российское добивается важного для него эффекта: люди не видят, как много у них забирают. (Признаюсь, что и я сам не знаю, сколько с моей зарплаты снимает государство в виде налогов и прочих "взносов".)

До сих пор государство делало вид, что оно на эти налоги-взносы (в том числе и соцналог-сбор-взнос в ОМС/ФОМС)  обеспечивает граждан медицинской помощью. Да еще и обеспечивает социальную справедливость. Смешно, конечно, использовать эти слова, но все же надо, ибо законом об ОМС предусмотрено, что да, работающие платят взносы (точнее, работодатель за них платит) и платят налоги, а региональный бюджет из этих налогов платит взносы в ОМС за неработающих. В результате собираются деньги в ОМС, из которых и финансируется помощь и тем, с кого взяли взносы-налоги, и с тех, с кого не взяли.

 
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С 2010 г. российское государство стало реализовывать план (его нам не показали, но по делам их будем судить их) по увеличению взносов на ОМС с постепенным сокращением государственных расходов на здравоохранение. При этом был задействован механизм, который более эффективно, чем ранее принуждал регионы совершать платежи за неработающее население (поясним, что всю предшествующую историю российского ОМС эти платежи почти везде совершались не полностью).

Я ошибочно предполагал, что уже в 2015 г. с наполнением бюджета ФОМС возникнут большие проблемы. И я ошибся. Регионы предпочли влезть в долги банкам (о чем кручинится ныне г-жа Матвиенко), но взносы заплатить», – так оценил он ситуацию.

 
Отдел платных услуг в детской болльнице. Фото: ВОДКБ

Эксперт полагал, что выступление Валентины Матвиенко и факт появления текста этого выступления на сайте Совета Федерации можно толковать по-разному. Среди рассматривавшихся им гипотез были: Матвиенко собирают на пенсию и поручили отработать социально опасный вброс; она «перверзно трансформировала озабоченность власти по-видимому имеющимися большими трудностями со сбором налогов и всяких «взносов»; или же Матвиенко решила поучаствовать в изменении законов под впечатлением от рассказов о том, что даже в Израиле безработные якобы должны отчислять взносы на медстраховку.

В беседе с «Полит.ру» Василий Власов пояснил, что есть основания считать: идея обязать безработных платить вносы медстрахования или рассматривается властями всерьез.

«Не думаю, что господа Матвиенко случайно или под влиянием минутных эмоций высказала эту идею. Тот факт, что она высказала это на совещании, которое специально было посвящено рассмотрению финансовых проблем в регионах, говорит, что такая идея всерьез рассматривается высокопоставленными бюрократами. Эта идея, конечно же, противоречит законодательству России, но законы России, как известно, могут изменяться в течение одной недели во всех трех чтениях. Поэтому я бы не игнорировал это ее предложение.

Идея о том, что безработные должны дополнительно платить за свою медицинскую помощь, исходит из того, что безработных рассматривают как лентяев, которые не хотят работать. Безусловно, такие люди, которые не хотят работать и считаются безработными, но ездят на дорогих автомобилях, есть. Но они категорически не составляют массовой доли наших безработных, и, конечно же, такие люди просто должны быть объектом исследований источников их доходов.

Напомним, что до сегодняшнего дня в России оказание социальной помощи осуществляется на основе применения формальных критериев: вообще не существует практики инспектирования получателей социальной помощи на предмет обоснованности их притязаний на ее получение. Таким образом, государство просто в очередной раз желает, как свидетельствуют слова госпожи Матвиенко, собрать больше денег с людей, чтобы отправить их куда-то еще – ну, например, в Сирию. Других объяснений у меня нет», – сказал Василий Власов.

 
Митинг против реформы здравоохранения. Москва, ноябрь 2014. Фото: avtonom.org

Виталий Омельяновский, заведующий лабораторией оценки технологий в здравоохранении Института прикладных экономических исследований РАНХиГС, убежден, что высказанная спикером Совета Федерации идея является здравой, однако применять ее надо с осторожностью, различая, кто из попавших в категорию безработных относится к нуждающимся.

«Идея абсолютно понятная и правильная. Потому что у нас сегодня дефицитный бюджет, дефицитный бюджет ОМС, и государство сегодня, фактически, финансирует людей, которые не вносят вклада в ВВП. Но тут есть один тонкий момент. Существует понятие, которым активно занимается Министерство финансов и институты, которые входят в систему Минфина, – понятие нуждаемости. Оно вводится, когда мы хотим оценить, насколько человек или семья самодостаточны и насколько они нуждаются в получении социальных благ, медицинской помощи.

Это не значит, что те, кто имеет низкий уровень нуждаемости, не будут финансироваться государством. Но когда мы говорим о перспективных моментах, о ранжировании населения, то это – один из критериев, который позволяет дифференцировать население с точки зрения его потребностей.

Когда мы сегодня говорим о тех, кто имеет статус безработных, то, с одной стороны, мы понимаем, что у нас многие безработные на деле работают и получают деньги, но просто уходят от налогов. Наверно, Валентина Матвиенко имела в виду именно это – что если люди не хотят официально легализовать заработок, который получают, то мы их должны заставить по крайней мере финансировать свое медицинское обеспечение.

 
Митинг против реформы здравоохранения. Москва, ноябрь 2014. Фото: avtonom.org

Однако тут, с моей точки зрения, идет некая подмена понятий. Мы должны легализовать доходы людей, чтобы они платили налоги – это один вопрос. Второй вопрос – когда мы через такой инструмент хотим заставить людей заставить делиться заработанными деньгами хотя бы в целях своего медицинского обеспечения. И здесь появляется такой момент: существуют ведь люди, которые сегодня являются безработными не потому, что работают, но не хотят легализоваться, а не могут найти работу либо по состоянию здоровья не могут трудоустроиться. То есть, действуют какие-то иные факторы, которые не позволяют им выйти на работу. Эти безработные люди – уже априори нуждающиеся. И что же, надо заставить их откуда-то находить деньги на свое медицинское обеспечение?

Тогда у нас пойдет крен в американскую систему здравоохранения, где определенное количество населения остается без медицинской помощи. Там это асоциальные слои населения, а у нас в такие условно асоциальные слои могут попасть люди, которые совершенно не являются асоциальными. Это приведет к повышению заболеваемости, смертности и всех тех показателей, с которыми мы боремся.

Поэтому в принципе ход мысли, высказанной Валентиной Матвиенко, правильный, и к ее реализации надо идти. Но это надо делать очень осторожно и вдумчиво, чтобы не навредить тем, кто сегодня в большей степени находится в уязвимом состоянии с точки зрения потребности в социальных благах», – объяснил Виталий Омельяновский.

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