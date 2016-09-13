Центризбирком опубликовал отчет о доходах и тратах партий на избирательную кампанию. Оказалось, что больше всех потратила на избирательную кампанию ЛДПР — 528 млн рублей, а на ее счет поступило 554 млн. До выборов эксперты предсказывали, что самыми «богатыми» партиями станут ЕР и СР — но хорошие перспективы ЛДПР, по всей видимости, смогли изменить картину.

ЛДПР — настоящие долгожитель в российской политике, партия основна еще при Советском Союзе, сразу после отмены статьи конституции о монопольном положении КПСС. С тех пор какие только позиции не занимал Жириновский, кем его только не называли — но неизменным оставалось то, что ЛДПР проводила свои списки в российский парламент.

Владимир Жириновский (справа) встречается с избирателями в Мытищах. 1995. Фото: лдпр-мытищи.рф

ЛДПР называют «партией протестного электората» — считается, что олосуя за его партию, можно показать свое отношение к политической системе. Для Кремля, безусловно, такой «собиратель» протестных настроений удобней радикально настроенных левых или националистов.

На этот раз, однако, ЛДПР претендует на большее, чем просто собрать протестный электорат. Учитывая ослабленность «Справедливой России», партии предрекают третье место по федеральному избирательному округу. Впрочем, удастся ли получить партии больше, чем на прошлых выборах — большой вопрос. Хотя политологи и утверждают, что ЛДПР при хорошем раскладе может привлечь на свою сторону всех избирателей, которые определяют себя как сторонники Путина и «патриоты», все-таки повторить успех 2011 года, когда ЛДПР получила 11,67% голосов, будет сложно. Вдобавок, тогда Дума формировалась исключительно по пропорциональной системе, так что полученные ЛДПР голоса дали ей 56 мандатов (12,44% мест Думы, каждый восьмой депутат).

Во-первых, сейчас избиратели в бюллетенях увидят названия не 7, а 14 партий, и многие найдут себе вариант, более близкий, чем ЛДПР. Это и националисты из «Родины», и «Пенсионеры» — они имеют мало шансов на прохождение в парламент, поданные за них голоса в итоге распределятся между всеми победителями.

Во-вторых, сейчас половина Думы формируется по одномандатным округам, а тут у ЛДПР, как и у всех партий, кроме «Единой России», позиции не очень сильны.

Но ЛДПР не одна оказалась в такой ситуации, на этот раз именно эта партия является главным конкурентом КПРФ в борьбе за второе место на выборах.

Владимир Жириновский участвует в праздновании Дня города. Москва, 10 сентября 2016. Фото: ЛДПР

Еще одна интрига выборов для ЛДПР — преклонный возраст Владимира Жириновского, ему уже исполнилось 70 лет. Хотя он все еще зажигательно выступает на телевидении и по радио, вряд ли он сможет реально руководить следующей думской кампанией, которая, по плану, должна пройти в 2021 году. А это значит, что избранная сейчас фракция ЛДПР, скорее всего, пройдет через болезненную процедуру смены лидера, и еще большой вопрос, сможет ли она сохраниться как единая структура.

Так что «победа» ЛДПР — то есть завоевание впервые с 1995 года второго места на выборах по партийным спискам — может оказаться для партией «Пирровой победой», если, конечно, в ЛДПР не будет отлажен механизм преемственности власти.