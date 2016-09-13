Эксперт: Ирану выгоднее продолжать расширять АЭС

В Иране состоялась торжественная церемония закладки первого камня в строительство АЭС «Бушер-2», которое осуществляется в рамках российско-иранского сотрудничества. Контрактом предусмотрено строительство второго и третьего энергоблоков атомной станции. Российскую делегацию возглавил генеральный директор Росатома Сергей Кириенко. В церемонии принял участие президент группы компаний ASE Валерий Лимаренко. С иранской стороны в мероприятии участвовали первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири и вице-президент страны, президент Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи.

Новые блоки будут сооружаться по проекту поколения III+. Проект получил сертификат EUR (европейских эксплуатирующих организаций). В проекте АЭС «Бушер-2» будут реализованы уникальные технологии и новейшие решения, а также новая концепция безопасности.

Сергей Пикин, глава Фонда энергетического развития:

Ирану, независимо от собственных больших запасов углеводородов, нужны постоянные гарантированные источники электроэнергии. Атомная станция для Ирана – это большой надежный источник, который нужен даже стране, обладающей самыми большими запасами газа в мире. Причем с использованием газа для собственных нужд ситуация в этом государстве совсем неоднозначная. С точки зрения развития генерации ее нельзя назвать благоприятной. Это связано, в том числе и с тем, что центры добычи и центры потребления различаются по территории – добыча ведется в основном ближе к Персидскому заливу, а потребление сконцентрировано на севере страны. Ирану необходимо строить газопроводы, что географически не так уж и просто. Инфраструктура под газ внутри страны требует колоссальных вложений. Поэтом Ирану выгоднее продолжать расширять АЭС. Ее не надо строить с ноля, есть подготовленные специалисты, опыт сотрудничества тоже имеется, схема взаимодействия понятна и на практике отработана, площадка уже известна, как и схема поставок топлива для АЭС. И с учетом всего этого выбор России в качестве партнера в строительстве атомной станции выглядит логичным.

Строительство АЭС – это не только создание надежного источника электроэнергии для Ирана, но и вклад в науку, в более перспективное направление технологического развития, в повышение уровня местных специалистов, в экологию в конце концов. Оно позволяет решать целый комплекс задач.