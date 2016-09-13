Новость дня

В Иркутской области собрали 30 тонн гуманитарной помощи для пострадавших от наводнения жителей Приморского края, сообщила во вторник пресс-служба регионального правительства. Накануне груз был отправлен из иркутского аэропорта самолетом ИЛ-76 МЧС России.

В Приморье были отправлены предметы первой необходимости, электростанции, тепловые пушки, обогреватели, чугунные печи, различный инструмент и хозяйственный инвентарь, а также продукты питания.

Антиновость дня

Правительство Петербурга рассматривает возможность выпуска облигаций для финансирования строительства вторых выходов со станций метро «Василеостровская» и «Балтийская», сообщил вице-губернатор города Игорь Албин.

«В настоящее время обсуждается корректировка схемы развития метрополитена до 2022 года со сдвигом "влево". Будем искать источники финансирования, в том числе рассматриваем облигационный займ», — сказал он.

Непонятная новость дня

Правительство Удмуртии утвердило распоряжение о прогнозном плане приватизации собственности республики на 2017 год.

«В 2017 году ожидается поступление в бюджет Удмуртской Республики денежных средств, полученных от продажи находящихся в собственности Удмуртской Республики акций (долей в уставных капиталах) хозяйственных обществ, в размере 70 млн рублей», — говорится в пояснительной записке к проекту распоряжения.

Заседание правительства Удмуртии / Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

В документе уточняется, что в следующем году власти республики планируют приватизировать ГУП «Удмуртавтодор»; акции республики в ОАО «Удмуртгипроводхоз» и в ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы», а также долю в ООО «Ремонтно-монтажное управление Министерства здравоохранения Удмуртской Республики».

Ассорти

Восстановлено в полном объеме движение поездов на Сахалине, которые из-за циклонов почти две недели ходили по временному графику, сообщила пресс-служба ДВЖД.

Уже вечером пассажирские поезда дальнего следования со станций Южно-Сахалинск и Ноглики будут отправлены в прямом сообщении. Начиная со среды движение поездов будет осуществляться по прежнему расписанию.

Ранее на Сахалине действовала временная транспортная схема перевозки пассажиров, которая предусматривала возможность движения только в дневное время. Отправка поездов осуществлялась исходя из погодной обстановки и состояния пути. При необходимости привлекались автобусы областных автотранспортных предприятий.

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Компания Wrigley (контролируется Mars) во вторник ввела на собственной фабрике в Петербурге новую производственную линию жевательной резинки стоимостью 500 млн рублей.

Фабрика «WRIGLEY» в С.Петербурге / diapazon-spb.ru

«Сегодня мы запустили линию по производству (жевательной резинки - ИФ) Juicy Fruit, в которую вложено более 500 млн рублей, не считая средств на разработку и тестирование. Этот запуск подтверждает наши обязательства и дальше инвестировать в Россию», — сказал гендиректор Wrigley в России Махер Батруни. Он добавил, что продукция будет поставляться более чем в 30 стран мира, в том числе СНГ, Европы, Ближнего Востока.

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Сбербанк откроет Владикавказу кредитную линию с лимитом 280 млн рублей. Ранее администрация город провела аукцион на право предоставления невозобновляемой кредитной линии сроком на 1 год. Цена предложения Сбербанка составила 30,688 млн рублей при максимальной цене в 40,6 млн.

Участие в аукционе также принимали СМП банк и Россельхозбанк, цены предложения которых составили 32,2 млн и 33,9 млн рублей, соответственно.