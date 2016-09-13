Сирийские государственные СМИ, пишет AlJazeera, заявили, что сирийская армия сбила израильский военный самолет и беспилотник после израильской атаки на позиции сирийской армии недалеко от границы с Израилем. Почти сразу после этого Израиль заявил в ответ, что никаких потерь его военно-воздушные силы не понесли.

По сирийской версии, израильская интервенция имела целью поддержку боевиков, борющихся с режимом сирийского президента Башара Асада. AlJazeera цитирует сирийское информационное агентство SANA, которое называет этих боевиков террористами, и оговаривает, что сирийские государственные медиа постоянно называют оппозиционные группы таким образом.

Times of Israel отмечает, что израильское командование объявило о воздушном ударе по позициям сирийского режима в ответ на минометный огонь по Голанским высотам в понедельник. В материале подчеркивается, что за неделю с небольшим это уже пятый случай обстрела Голанских высот. Также там отмечается, что сирийская гражданская война за последние годы породила множество таких инцидентов, однако Израиль в каждом случае последовательно возлагает ответственность на Асада.

CNN пишет, что Израиль опротестовал заявления сирийских военных о сбитых самолете и беспилотнике, назвав их полностью ложными. Генеральное командование сирийских вооруженных сил утверждает, что инцидент произошел в 1:30 по местному времени во вторник, после того как израильские военные самолеты атаковали позиции сирийской армии на юго-западе Сирии в Эль-Кунейтре, недалеко от контролируемых Израилем Голанских высот.

Взрыв /YouTube.com

Израиль утверждает, что в сторону сирийских позиций были направлены две ракеты, а израильские самолеты ни на каком этапе операции там не присутствовали. Израильская миссия имела целью нанести удар по силам сирийского режима, после того как снаряд, запущенный из Сирии, ударил по Голанским высотам. В материале оговаривается, что по Голанским высотам систематически били снаряды с сирийской стороны в ходе пятилетнего развития гражданской войны в Сирии. На прошлой неделе таких случаев было три.

Специфика инцидента, поясняют авторы, в том, что израильский удар по Сирии имел место через несколько часов, после того как по всей Сирии вступил в силу режим прекращения огня в соответствии с планом, выработанным Россией и США. Это уже вторая за год попытка урегулировать ситуацию в сирийском гражданском конфликте, и в течение первых 24 часов перемирие, по большей части, сохранялось, не считая некоторого количества нарушений в первые часы в районе Алеппо.

Улицы Алеппо / aljazeera.com

В заключение авторы напоминают, что Голанские высоты представляют собой стратегически важное плато к северо-востоку от Сирии, которое Израиль захватил в 1967 г. по итогам Шестидневной войны. Международное сообщество считает Голанские высоты оккупированной территорией, а создание израильских поселений на ней – нелегальным. Сирия, в свою очередь, стремится вернуть себе эту территорию.