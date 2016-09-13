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13 сентября 2016, 16:37
госбюджет Минфин налоги
Антон Быков

Экстренное налогообложение

Монеты на графике ВВП
Монеты на графике ВВП
Сергей Шахиджанян/Коммерсантъ

Проект бюджета на 2017-2019 годы, над которым работает Министерство финансов, предполагает постепенное сокращение его дисбаланса посредством снижения дефицита и повышения эффективности расхода, заявил вчера Антон Силуанов. По словам министра финансов, чтобы привести бюджет к существующим реалиям потребуется провести серьезные реформы, которые позволят правительству высвободить ресурсы для первоочередных обязательств. Чтобы снизить бюджетный дефицит с 3,2% в 2017 году до 1,2% ВВП в 2019 году, власти могут пойти на усиление фискальной нагрузки. Идею повышения основных налогов Минфин вынашивает с лета, однако в правительстве говорят, что это произойдет не раньше 2018 года, после завершения большого электорального цикла.

«Готовим бюджет на три года, с постепенным сокращением разбалансировки, то есть мы ведем плановую работу по выстраиванию бюджетной политики, исходя из тех прогнозов, условия, которые мы ожидаем в ближайшей перспективе», — сказал вчера Антон Силуанов. Свои предложения по уравниванию трехлетнего бюджета Минфин должен представить в конце сентября. Проект бюджета формируется на основе номинального уровня расходов в размере 15,79 триллиона рублей в этом году, зафиксированного до 2019 года. Дефицит бюджета, рассчитанный на уровне 3,2% в 2017 году, планируется сокращать на 1 п.п. ежегодно, для чего необходимо наращивать доходы. Чтобы уложиться в целевой дефицит в ближайшие три года, необходимо дополнительно собрать дополнительные 2,5 триллиона рублей.

«Бюджет будет строиться исходя из его ежегодного улучшения балансировки, из сокращения трат резервов, собственно, это наша политика. Соответственно это даст возможность больше оставлять денег в экономике, даст возможность предприятиям развивать инвестиционную активность, которая необходима для стимулирования внутренних источников экономического роста», — добавил Силуанов.

Если не прибегнуть к серьезным реформам доходы федерального бюджета в отношении к ВВП к 2019 году снизятся до 20-летнего минимума — 13,3%, следует из проектировок трехлетнего бюджета. Минфин продолжит обращаться к Резервному фонду, но его средства будут исчерпаны уже в следующем году, признался на прошлой неделе заместитель министра финансов Алексей Лавров. Сейчас в фонде осталось примерно 2,1 триллиона рублей, а к концу года останется около 900 миллиардов. В следующем году, вероятнее всего, дефицит бюджета впервые придется покрывать деньгами из Фонда национального благосостояния, но эксперты утверждают, что этих средства хватит только до 2018 года. По их словам, после того, как все резервы будут исчерпаны, правительству придется проводить политику жесткой экономии с наращиванием государственного долга. «Других источников пополнения у нас либо не существует, либо это повышение налогов, которое и так происходит сейчас», — заявил в интервью «Коммерсанту» директор Института актуальной экономики Никита Исаев.

 
Дмитрий Медведев на трибуне Госдумы / duma.gov.ru

Дискуссия о повышении основных налогов для спасения бюджета продолжается, по крайней мере, с весны этого года. В апреле премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая с отчетом в Госдуме, говорил: «Сегодня, когда цен на нефть упала, есть соблазн увеличить доходы бюджета за счет повышения налогов. Наша позиция была принципиально иной, и она остается такой же. Налоги увеличивать до 2018 года мы не планируем». В мае газета The Wall Street Journal со ссылкой на российских чиновников, сообщила, что в правительстве все же обсуждается ряд непопулярных налоговых мер, включая повышение единой ставки подоходного налога (НДФЛ) с 13% до 20%, а также повышение ставки на добавленную стоимость (НДС).

В июне газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники в правительстве сообщила, что в Минфине родилась идея «революционного решения» бюджетного дефицита: радикально снизить налоги, определяющие стоимость производства (страховые взносы, налог на прибыль) одновременно повысив налог на конечное потребление, то есть НДС. Экономисты называют такую меру фискальной девальвацией. Предполагается, что она поможет вывести зарплаты из тени, улучшив налогообложение, и оказать поддержку внутреннему производителю, что приведет к привлекательности товаров на международном рынке и увеличению чистого экспорта. На тот момент каких-либо решений и расчетов по ставкам не было, источник в правительстве заверил РБК, что фискальная девальвация может быть проведена не раньше середины 2018 года.

Вновь споры о необходимости ужесточения фискальной политики правительства возобновились сразу после летних каникул. Чтобы добиться снижения дефицита бюджета до 1,2% ВВП к 2019 года Минфин предложил поднять на 1% каждый из ключевых налогов — на прибыль, имущество организаций, НДС и НДФЛ. По оценкам ведомства, это принесет в казну около 300 млрд рублей. Альтернативный вариант: вместо прогрессивного налогообложения поднять единую ставку НДФЛ до 15-16% и ввести необлагаемый минимум. По данным «Ведомостей», Минфин также обсуждает повышение акцизов на табак, введение акцизов на напитки с добавлением сахара,  НДС на интернет-торговлю, усиление налоговой нагрузки на нефтяников и увеличение дивидендов госкомпаний.  

В Кремле довольно холодно встретили предложения, озвученные Минфином. Помощник президента Андрей Белоусов заявил, что «налоги всегда надо только снижать». Руководитель операций на валютном и денежном рынке АКБ «Металлинвестбанк», президент ACI Russia Сергей Романчук говорил «Полит.ру», что повышение налогов в любой форме могут только помешать экономическому росту. «Сейчас основной задачей является воссоздание благоприятного инвестиционного, делового климата в России. Но повышение налогов приведет, скорее, к обратному, к большему уходу доходов граждан в тень из-под налогообложения — просто потому что невозможно платить большие налоги. Экономически в текущей ситуации это не пройдет», — считает Романчук.

 
Биржа. /wikipedia.org

По мнению эксперта, такие изменения, как деофшоризация или введение прогрессивной шкалы налогов, будут действовать только при создании соответствующей институциональной среды, но пока «государство работает в обратном направлении». Профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин также считает, что увеличение фискальной нагрузки в нынешних условиях станет сильнейшим ударом по всей экономике. «Конечно, у нас могут рано или поздно поднять налоги, но, поскольку у нас сейчас рецессия, из которой мы в лучшем случае выйдем в стагнацию, высокого роста я, честно говоря, не ожидаю. Как в такой ситуации повышать налоги? Значит, начнем выходить из кризиса, повысим налоги и снова войдем в рецессию, потому что ко всем другим негативным факторам, влияющим на наш бизнес, повысятся еще и налоги. Так что повышение налогов — самый последний способ решения наших проблем», — сказал Травин «Коммерсанту».

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