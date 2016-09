Топ новостей 13 сентября

Дайджест «Полит.ру» – краткий обзор из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня хакеры уличили теннисисток Уильямс в применении допинга с одобрения WADA, Люксембург призвал исключить Венгрию из ЕС, а также был арестован глава президентского летного отряда «Россия».

Хакеры выложили в интернет, предположительно, документы WADA, согласно которым, агентство неоднократно выдавало разрешение на прием запрещенных препаратов самым титулованным американским теннисисткам, сестрам Уильямс. Сестры получали запрещенку для лечения в 2010, 2014 и 2015 годах. Также агентство не стало дисквалифицировать американскую гимнастку Симону Байлз после ее положительной допинг-пробы.

@FancyBears PEEPS F**K USA HIGH AND MIGHTY ANTI-GIG! I AM AMERICAN, SCREW THEM! — KGB Agent Bullwinkle (@nanotechexec) 13 сентября 2016 г.

Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн / svoboda.org

Министр иностранных дел Люксембурга призвал выгнать Венгрию из Евросоюза, так как страна систематически нарушает нормы Лиссабонского договора. «Мы не можем согласиться с массовым нарушением системы фундаментальных ценностей Евросоюза. Временное, а возможно и окончательное исключение, — единственный путь для сохранения целостности ЕС», — декларировал он. По словам Ассельборна, венгры стоят заборы на границах, чтобы сдержать поток беженцев, а также нарушают свободу слова и судопроизводства.

Migrant 'in rape attempt' on 12-year-old girl at refugee camp in Bicske, Hungary https://t.co/EPgjH9IUiR — Voice of Europe (@V_of_Europe) 12 сентября 2016 г.

Глава МИД Люксембурга предложил исключить Венгрию из ЕС. Дмитрий Киселев уже готовит новые туфли, чтобы танцевать на осколках Европы. — Максим Митченков (@m_mitchenkov) 13 сентября 2016 г.

Армия Сирия заявила, что сбила самолет ВВС Израиля и беспилотник ночью 13 сентября на своей территории. Однако Израиль не подтверждает информацию о сбитом самолете. Между тем минобороны Израиля заявляло, что самолет ВВС нанес авиаудар по позициям сирийских правительственных войск после того, как на Голанские высоты случайно залетел артиллерийский снаряд из Сирии.

#Israel supports Al Qaeda in #Quneitra, but that will change when the war ends...Israel will then annex the territory Al Qaeda occupies. — A.J (@aj_observations) 13 сентября 2016 г.

US regime: Russia needs to stop bombing the rebels in Syria."



*Israel bombs Syria*



US regime: "No comment."



Kenneth Roth: "BARREL BOMBS!" — Leith Abou Fadel (@leithfadel) 13 сентября 2016 г.

Международная техническая комиссия нашла место закладки бомбы, ставшей причиной катастрофы лайнера «Когалымавиа» над Египтом. Она находилась на полу отделения рассыпного груза, а взрыв устройства оторвал хвост машины. Пособники террористов могли первой занести бомбу, а уже потом заложить ее детскими колясками и плетеной сувенирной мебелью.

Гендиректор ФГУП «Специальный летный отряд "Россия"» Ярослав Одинцев попал под домашний арест в рамках дела о превышении должностных полномочий. Заключение Одинцева продлится до 6 ноября. Всего по делу проходят восемь человек. Их подозревают в мошенничестве при закупке оборудования для самолетов авиаотряда «Россия» по завышенной цене. Кремль заявил, что этот арест не повлияет на работу президента.

Глава летного отряда "Россия" заменял на президентских самолётах американские GE на двигатели от тракторов "Кировец" — недруги за бугром (@Lndcalling) 13 сентября 2016 г.

Глава МВД призвал провести служебную проверку в отношении руководства антикоррупционного главка министерства. Ее проведут сотрудники главного управления собственной безопасности и департамент государственной службы и кадров МВД РФ после того, как врио начальника управления «Т» был задержан, а в квартире у него нашли свыше 120 млн долларов.

Колокольцев поручил перепрятать общаки — XS GO (@XS_71) 13 сентября 2016 г.

Есть мнение, что Стешин поехавший. pic.twitter.com/WF9ZNcsRAP — Тот самый Мартин (@martin_camera) 13 сентября 2016 г.

Виктор Вексельберг в Сколково. Фото:wikipedia.org

Виктор Вексельберг заявил, что «Ренова» нацелена на модернизацию и освоение новых мощностей. Он назвал уголовное дело против входящей в группу компании «Т Плюс» «сиюминутными трудностями», несмотря на которые она будет «твердо идти к намеченным целям».

Правительство внесло соль в перечень запрещенных к ввозу в Россию продуктов. С 1 ноября 2016 года соль, хлорид натрия чистый, растворенные или не растворенные в воде, содержащие или не содержащие добавки агентов, препятствующих слипанию или обеспечивающих сыпучесть, а также соль морская запрещены ко ввозу из стран, поддержавших продэмбарго в отношении РФ.

Чемпион России по хоккею 1995 года в составе московского «Динамо» Петр Девяткин мог покончить с собой. Его тело нашли в Новосибирске утром 10 сентября. ри Девяткине была предсмертная записка. Брат спортсмена рассказал, что тот мог покончить с собой из-за накопившихся долгов.

Трагедия с суицидом из-за долгов по кредитам хоккеиста Петра #Девяткин поднимает проблему социального страхования бывших спортсменов — ★Нефритовый™ (@zapvv) 13 сентября 2016 г.

Бывший чиновник петербургского управления Росреестра Борис Авакян сбежал из-под домашнего ареста незадолго до свадьбы, но на торжество так и не пришел. Он мог сбежать в Армению к родне. Во ФСИН заявили, что чиновнику, подозреваемому в крупном мошенничестве, не хватило электронного браслета. Авакяна объявили в розыск. Позднее сам чиновник пожаловался в СКР на необоснованное преследование.