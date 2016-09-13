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13 сентября 2016, 17:00
выборы Крым МВФ ПАСЕ Россия Украина
Георгий Чижов

Мина замедленного действия

Министр финансов Украины Александр Данилюк
Министр финансов Украины Александр Данилюк
112.ua

Украина готова вести переговоры с Россией по досудебному урегулированию спора вокруг долга на $3 млрд. Как сообщает информационное агентство Bloomberg, такое заявление сделал министр финансов Украины Александр Данилюк. Правда, министр уточнил, что для этого необходимы «приемлемые основания».

«Украина уверена в своей правовой позиции и сосредоточена на подготовке к судебному разбирательству, запланированном на январь 2017 года», – приводит информационное агентство РБК объяснение министра. Данилюк также отметил, что Киев ожидает положительного решения Международного валютного фонда о третьем транше кредита.

Напомним, принятая МВФ программа предусматривает выделение Украине до 2019 года $17,5 млрд. Два транша на общую сумму $6,7 млрд Украина уже получила и ждет третьего. Между тем Россия выступила против его выделения. Это стало известно вечером 12 сентября, когда глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что выдача кредита в ситуации неурегулированного долга Киева перед Москвой противоречит политике самого МВФ.

Ожидается, что на заседании совета директоров МВФ, намеченном на 14 сентября, Россия будет голосовать против выделения транша. Хотя, как отмечает газета «Коммерсантъ», для возобновления кредитования Киева МВФ изменил правила еще в декабре 2015 года. Таким образом, по мнению журналистов издания, раздражение Минфина России можно объяснить не претензиями к фонду, а, скорее, невозможностью договориться с Киевом по долгу во внесудебном порядке.

Добавим, что вечером 12 сентября, после заявлений главы Минфина России Украина пригрозила подать в международный суд масштабный всеобъемлющий иск, касающийся нарушения Россией Конвенции ООН о морском праве. Об этом в эфире программы «Свобода слова» на ICTV заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. По словам министра, которые приводит интернет-издание «Укринформ», судебный процесс будет продолжаться до решения о компенсации.

Что касается долга в $3 млрд, то облигации на эту сумму были выкуплены Россией у Украины в декабре 2013 года, когда украинским президентом был Виктор Янукович. Срок погашения по бондам наступил 20 декабря 2015 года. В декабре МВФ поддержал позицию России, признав этот кредит суверенным долгом, но Киев ввел мораторий на погашение долга. В феврале 2016 года Минфин России подал иск в Высокий суд Лондона о взыскании с Киева $3 млрд долга, процентов на $75 млн и судебных расходов. Рассмотрение иска назначено на 17-20 января 2017 года.

 
Виктор Янукович / Flickr/chavezcandanga

По правилам МВФ кредит можно предоставить, если страна продемонстрировала добросовестные усилия по урегулированию долга. Москва настаивает, что Киев такого стремления не показал. Она подчеркивает, что Украина не признала долг официальным и не представила более выгодных, чем для коммерческих кредиторов, условий реструктуризации. 

Действительно, нельзя сказать, чтобы Украина выглядела идеальным получателем кредита от МВФ, хотя дело тут не в этих $3 млрд. Такое мнение высказал в беседе с «Полит.ру» Георгий Чижов, вице-президент Фонда «Центр политических технологий», руководитель украинского бюро Фонда. В то же время, по его словам, у Украины масса возможностей подавать к России крупные иски.

«На самом деле, возможностей предъявить претензии к России у Украины очень много. Это, в первую очередь, связано с тем, что Россия забрала Крым и, соответственно, России перешло очень много имущества. Плюс к тому Украина может настаивать на том, что недополучила определенную прибыль, понесла убытки в связи с переходом Крыма в состав России. То есть, в общем, иски можно подавать бесконечно – основания для этого есть.

Насколько эти иски перспективны и можно ли позицию Украины отстоять в международных судах, это вопрос. Вообще (и мы уже говорили об этом) очень многие критикуют украинскую власть за то, что украинские юристы достаточно слабо работают в международных судах: задержались с подачей довольно очевидных исков, еще ни один иск не доведен до процесса. В общем, тема эта практически бесконечная. И решение о подаче нового иска вполне могло стать реакцией на позицию России по поводу кредита МВФ.

Россия является одним из влиятельных членов МВФ. В самой России ведется пропаганда, что МВФ – это исключительно вредоносная организация. Но это версия для внутреннего потребления, а в реальности Россия вносит большой вклад в Международный валютный фонд и, соответственно, имеет там право голоса. И всю дорогу, начиная с 1914 года, пытается заблокировать предоставление МВФ очередных траншей Украине, но большинства не набирает.

Тем не менее, поскольку, возможно, и какие-то другие представители МВФ сомневаются, предоставлять ли новый транш Украине прямо сейчас, учитывая, что она постоянно что-то недовыполняет и отстает от графиков, российский голос может оказаться весомым. Так что вполне возможно, что разговоры о скорой подаче нового иска – это украинская реакция на заявление главы Минфина.

Надо дождаться и увидеть, чем закончится хотя бы один процесс между Россией и Украиной – первый, который дойдет до решения, – чтобы понять, удается ли Украине отстоять свою позицию в международных судах. Пока мы не знаем практики, нет прецедентов, совершенно непонятно, насколько действительно угрожающе это выглядит», – сказал Георгий Чижов.

Практически одновременно с заявлениями, касающимися экономической составляющей отношений между двумя странами, был сделан и ряд заявлений политических. Согласно публикациям российских СМИ и пресс-службы украинского лидера, президент Украины Петр Порошенко попросил Запад не признавать результаты выборов в Крыму и Севастополе, а министр иностранных дела Украины Павел Климкин заявил, что Украина может отозвать делегацию из Парламентской ассамблеи Совета Европы, если эта организация признает полномочия российской делегации после выборов в Госдуму в Крыму.

 
Митинг за возвращение Крыма / ipress.ua

Комментируя эти обстоятельства, Георгий Чижов отметил: «Речь, если я не ошибаюсь, идет не просто о непризнании выборов в Крыму – выборы в Крыму европейские страны и не признают. Вопрос в том, признавать ли в принципе легитимной Государственную Думу, в выборах которой участвовало население Крыма и в которую выдвигались кандидаты от Крыма. Кто-то из них ведь наверняка станет и депутатом. Вот об этом речь.

Логично предположить, что Запад пойдет на какой-то компромиссный вариант: не объявит Государственную Думу полностью нелегитимной, а, например, скажет: «Выборы в Крыму мы, конечно, не признаем, но Дума есть, это российский национальный парламент, что делать, будем с ним общаться». Так вот, Украина хочет убедить Запад вообще признать нелегитимными полностью выборы и их результаты.

Ну, а то, что Климкин говорил об отзыве украинской делегации из ПАСЕ, не думаю, что может быть реализовано. Украине это совершенно ни к чему сейчас – уменьшать свои контакты с Европой, снижать уровень этих контактов. Думаю, скорее всего, будет компромиссный вариант – тот, о котором я сказал: не признавая все, что связано с Крымом, западные страны все же не станут пока признавать и Думу нелегитимной.

Хотя это получается такая мина замедленного действия: в случае какого-то развития событий вполне можно будет вспомнить, что парламент-то нелегитимный».

Эксперт пояснил, что оба стороны, экономическая и политическая, увязаны между собой по сторонам конфликта и по ситуации. «Да, это все примерно об одном, просто разные плоскости. А с Крымом сложилась наиболее очевидная для зарубежных стран ситуация – там ничего доказывать не надо», – заключил Георгий Чижов.

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