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13 сентября 2016, 10:20
банковский сектор кредиты
Мария Блохина

Наутро. 13 сентября

Банковские документы
Банковские документы
Pixabay
 

 

 

Российское банковское сообщество обратилось к Центробанку с предложением в определенных случаях отменить необходимость получения согласия клиента на запрос банка в бюро кредитных историй. Об этом в понедельник сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей рынка.

В качестве решения предлагается скорректировать закон «О кредитных историях» таким образом, чтобы однажды полученное согласие заемщика на запрос в бюро кредитных историй имело бессрочный характер. Также предлагается отменить необходимость получения согласия на запрос кредитной истории для тех граждан, которые уже являются клиентами банка. 

По информации издания, заместитель председателя Банка России Михаил Сухов выразил готовность обсуждать это предложение. Однако рассматриваться эта идея будет в том случае, если банковское сообщество предоставит весомые аргументы в пользу этой меры. При этом сам Сухов согласился, что в настоящий момент процедура получения согласия заемщика на проверку его кредитной истории стала всего лишь формальностью, так как в случае отказа заемщика на такой запрос, он просто не получит кредит.

Заведующий лабораторией финансовых исследований Института экономической политики имени Гайдара Михаил Хромов считает, что основной опасностью этой идеи является то, что люди, которые не являются клиентами банка или заведомо не хотят обращаться за кредитами, могут получать чрезмерное количество предложений от банков о кредитах. «Действительно, в каких-то ситуациях банкам проще иметь доступ к кредитным историям, чтобы сформировать персональное предложение для клиента, и чтобы потом, если клиент на него согласится, выдача кредита прошла бы максимально оперативно. Но при этом действительно есть опасность того, что эти предложения будут получать те клиенты, которые абсолютно незаинтересованны в получении кредитов.

В принципе, если человек идет в банк за кредитом, то он автоматически дает свое согласие на то, чтобы банк проверил его кредитную историю. Поэтому на первый взгляд никаких дополнительных изменений вносить вообще не требуется. Но поскольку есть ограничение срока этого согласия, могут возникнуть такие ситуации, когда клиент обращался, но не получил кредит из-за того, что условия кредитования были ему неудобны, и он не стал брать кредит, потом банк меняет условия кредитования и готов снова ему предложить кредит уже на более выгодных условиях, например, через несколько месяцев. В таких ситуациях, конечно, было бы проще, если бы согласие клиента продолжало действовать, и банк мог бы делать новые предложения через какие-то промежутки времени», — рассуждает Михаил Хромов. 

«Я совершенно согласен с представителем ЦБ, что, возможно, должны быть каким-то закрытым списком перечислены все ситуации, в которых это согласие будет продолжать действовать. Это позволит, как минимум, заведомо избежать ситуаций, когда хорошие заемщики будут пачками получать предложения от всех действующих в стране банков, и вообще ограничить потенциальных клиентов от назойливой банковской рекламы», — полагает Хромов.

Он также напомнил, что подобные предложения со стороны банковского сообщества высказывались и раньше, а сейчас основное внимание вызывает реакция ЦБ, так как в этот раз он не стал сразу и не разобравшись отметать это предложение, а вступил в диалог.

Профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков в беседе с «Полит.ру» высказал неодобрение этой идеи банков: «На мой взгляд, у человека очень сильно может меняться кредитная история. Но на самом деле, как показывает мой опыт, реально банки не используют кредитную историю по назначению. Например, человек трижды брал кредиты в Сберегательном банке (я даже знаю таких людей), и ставка все время повышалась. То есть кредитная история реально ни на что не влияет. Поэтому пусть каждый раз, когда человек приходит за кредитом, банки запрашивают справку о его кредитной истории в кредитном бюро. Ведь может он в другом банке взял и не вернул деньги вовремя и так далее. Все течет, все меняется», — рассуждает Юденков.

Говоря о реакции ЦБ на инициативу банков, он обратил внимание на формулировку: «Центральный банк ответил на это предложение очень обтекаемо: «мы в принципе не возражаем, но требуем более детального обоснования». То есть таким образом он мягко отказал. Это либо завуалированный отказ, либо попытка затянуть переговоры», — предположил эксперт академии.

Он также допустил вероятность того, что если кредитная история любого гражданина станет доступна для всех банков страны, то это сделает любого человека прозрачным и уязвимым перед банковской системой. Однако Юрий Юденков напомнил, что должна соблюдаться разумная грань, так как использование информации о человеке без его ведома в ряде случаев может нарушать его права.

Директор Банковского института Высшей школы экономики Василий Солодков заметил, что подобная практика существует, например, в Соединенных Штатах Америки: «В США, когда вы открываете счет в банке, то подписываете договор, среди пунктов которого прописаны два момента: что информация о движении по вашему счету идет в налоговую службу, и то, что информация о том, насколько хорошим вы являетесь заемщиком, предоставляется в бюро кредитных историй. То есть там вы это делаете добровольно, можете этого не делать, но в таком случае скорее всего вам счет просто не откроют», — говорит эксперт.

По его мнению, нынешнее предложение банков о получении доступа к кредитным историям заемщиков без их согласия, неправильно, и процедура должна быть более понятна, например, как в США. Кроме того, г-н Солодков считает, что актуальность этой инициативы обусловлена желанием банков себя обезопасить: «Если банк не имеет доступа к информации бюро кредитных историй, то совершенно спокойно появляются граждане, которые берут кредиты в пяти разных банках и в принципе не собираются их возвращать. Такая проблема существует, и это один из способов ее решения», — полагает он.

При этом эксперт Вышки уверен, что, получив бессрочный доступ к кредитным историям заемщиков, банки не станут более активны: «Банк заинтересован в том, чтобы у него были клиенты с хорошей историей, здесь нет вопросов. Но зачем ему наседать? Если в банке проходят какие-то мероприятия, то почему бы и нет, тогда банк информирует об этом не только клиентов с хорошей кредитной историей, а всех. Я не вижу здесь проблемы», — резюмировал Солодков.

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