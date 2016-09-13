Зачем и почему она тусклая

Нынешняя избирательная кампания стала одной из скучнейших за всю историю выборов в России. К такому выводу пришли эксперты Комитета гражданских инициатив (КГИ) и движения «Голос», подведя итоги кампании.

Агитация всех партий бессодержательна и деполитизирована, считает политолог Александр Кынев, входящий в КГИ. Он подчеркивает, что все кампании одномандатников персонифицированы и дистанцированы от партийных брендов, а вся партийная агитация оказалась социальной, а не политической.

По мнению экспертов КГИ, праймериз получились ярче основной кампании. Напомним, что еще на стадии их проведения многие политологи высказывали мнение о том, что именно такой исход является наиболее вероятным.

Николай Петров, профессор, заведующий Лабораторией методологии оценки регионального развития Центра фундаментальных исследований НИУ-ВШЭ, дал объяснение причин, по которым кампания была неяркой. В беседе с «Полит.ру» он отметил, что, как и эксперты КГИ, полагает: в невыразительной, не привлекающей внимание кампании заинтересованы в первую очередь власти.

«Думаю, цель переноса выборов с декабря на сентябрь как раз во многом и заключалась в том, чтобы кампания прошла минимально активно и заметно. И летом так оно и получилось. Эксперты говорят при этом, что кампания удлинилась, а не укоротилась, имея в виду, что с марта-апреля, а «Единая Россия» – с праймериз в мае – кто-то уже вел какую-то агитационную работу. Потом они прервались на лето, а потом работа возобновилась в преддверие заключительного этапа выборов.

Видеокамера и логотип Единой России / er.ru

Деньги тут тоже сыграли роль: выборы – дело достаточно дорогое, а финансовое положение партий, в том числе даже «Единой России», не улучшилось, а ухудшилось. И бизнес, с одной стороны, не склонен давать много денег; а с другой стороны, был взят курс на то, чтобы представителей бизнеса в списках «Единой России» было меньше – и отсюда тоже идут какие-то финансовые проблемы. И те одномандатные округа, которые были по-новому нарезаны, - тоже достаточно затратные. Это вообще дорогое удовольствие – вести кампанию в одномандатном округе, а когда он нарезан так, что имеет протяженность до нескольких сот километров, это становится неподъемно для многих кандидатов.

Результат мы видим. И последние дебаты тоже сделаны под ту же цель – провести выборы так, чтобы они были минимально завлекательны и интересны гражданам. Я бы сказал, что здесь совокупные действия этого фактора и того, как дебаты организованы: в Москве вообще было сказано, что слишком много кандидатов, а времени бесплатного, чтобы дебаты проводить, мало. Где-то их проводили, но не как дебаты, а просто как очень короткий бриф-презентации кандидатами их программ, но даже в этом случае умудрялись организовать их так, что одни кандидаты мешали другим – просто в повествовательном плане рисовать свою позицию перед избирателями.

Все в целом отвечает той задаче, которая поставлена: а именно – чтобы выборы прошли без особых конфликтов, минимально заметно; чтобы явка не оказалась, с точки зрения Кремля, слишком высокой. И в этом смысле агитационная кампания во все это полностью вписывается», – объяснил Николай Петров.

Между тем, существует и мнение, что главной причиной невыразительности кампании стала усталость населения от экономического кризиса и уже поэтому – равнодушие его к политическим лозунгам. Именно по такой причине кампании получились ориентированными на социальные или практические экономические вопросы.

Такую мысль, в частности, высказал на своей странице в социальной сети Facebook Александр Пожалов, зам. генерального директора в компании «НИИ социальных систем». Оценивая доклад КГИ и «Голоса», он написал: «Как будто в двух разных мирах живем.

Прочитаешь утром про то, что кампании одномандатников персонифицированы и деполитизированы, агитация партий носит неполитический социальный характер, выведен из-под критики комплекс ВПК, вопросы внешней политики и политических прав человека, а яркая кампания - только у Мальцева. Во всем этом, естественно, виновата власть, которая договорилась с партиями, снижает явку и не пустила сильных кандидатов. Грустит об этом Комитет, между прочим, гражданских (отнюдь не политических) инициатив.

Потом смотришь в окно на реальную жизнь, на результаты многочисленных фокус-групп и количественной социологии, на ход кампаний в округах и видишь:

- на дворе длительный социально-экономический кризис, политиканство людям претит - неудивительно, что все партии и кандидаты отрабатывают социальную, а не идеологическую проблематику. От партийных брендов прячутся даже кандидаты ПАРНАС и многие кандидаты "Яблока"

– после долгого перерыва вернулись одномандатники. Избиратели на местах и на встречах с кандидатами плюются от политики и идеологии, требуя от каждого кандидата (в котором они уже видят представителя власти) решения конкретных хозяйственных проблем и диалога с людьми по реальным бытовым вопросам

– в отдельных регионах "Единая Россия" установила такие высокие KPI для кандидатов по количеству ежедневных встреч с избирателями (а не работающим пригрозила даже отзывом из списка), что на некоторых к концу кампании смотреть жалко. Хотя самим кандидатам, наверное, проще было бы по старинке, как на списочных выборах, вести кампанию на биллбордах и в телевизоре.

Предвыборная агитация / advertology.ru

– после Крыма, Украины и Сирии, общего патриотического подъема последних лет в обществе и среди 12 из 14 партий сложился практически консенсус по вопросам внешней политики страны и мощи российского ВПК. Действительно, почему же эти 12 партий не соревнуются в том, что из них больше Родину любит и сильнее с Америкой не дружит?

– вопросы защиты политических прав граждан и разных "свобод СМИ" устойчиво занимают низшие позиции в опросах, в отличие от защиты социальных и трудовых прав. Политики в борьбе за проценты ведь на социологию смотрят?

Хорошо, что партии и кандидаты тоже ориентируются на жизненные реалии.

Из сильных и не попавших на выборы кандидатов, с ходу вспоминаются несостоявшийся пенсионер Юревич, псковский экс-губернатор Михайлов (попавший в итоге в список СР на областных выборах), дважды не договорившийся с "Партией роста" самовыдвиженец Ищенко, обанкротившийся и ставший репутационным риском для СР самовыдвиженец Ванчугов, оказавшийся жертвой юридической коллизии с отмененной судимостью Тоторкулов».

«Ну да, вот именно они и должны были провести яркие политические, не персонифицированные кампании», – пошутил он.

Сходные наблюдения сделал и политаналитик Аббас Галлямов, однако у него принципиально иные выводы. По его мнению, если кандидаты в депутаты общаются с населением в основном по практическим и бытовым вопросам, они не формируют у избирателя убеждения, что за них нужно голосовать, так как не пытаются политизировать обсуждение бытовых тем:

«На позавчерашней встрече политологов с Володиным много говорилось об агитации во дворах. Мол, если бы политики Садового кольца спустились на землю, то с удивлением бы обнаружили, что у людей своя повестка – локальная и аполитичная.

Поскольку до меня очередь на встрече не дошла, выскажусь здесь. В этом сезоне я неоднократно наблюдал за походами кандидатов по пресловутым дворам. Вот что заметил. Люди действительно с удовольствием наваливаются на пришедших со своими жалобами. Рассказывают про убитые подъезды, негорящие лампочки, незасыпанные ямы, отсутствующие детские площадки, стихийные парковки, самовольные шлагбаумы, шумящую под окнами молодёжь и т.д. и т.п. Кандидаты с удовольствием во все эти проблемы втягиваются и начинают в деталях обсуждать. Обещают разобраться, написать запрос, вместе пойти к директору управляющей кампании, ещё что-то придумывают – в общем, жизнь кипит.