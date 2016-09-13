В Южном федеральном округе, несмотря на присоединение к нему Крыма и Севастополя, выборы происходят всего в двух регионах.

В Адыгее пока а громче всего ведут себя «Зеленые» — хотя эта партия не участвует в республиканских выборах. Только на прошлой неделе отделение партии в они сначала заявили о дискриминации адыгского языка (бюллетени составлены только по-русски, хотя местное законодательство требует использовать оба государственных языка), а затем потребовали в суде изъять и уничтожить один из тиражей листовок «Единой России».

Листовка кандидата от «Российской экологической партии «Зелёные» Валерия Бриниха. Источник: 8772.ru

Про сами выборы в республиканский парламент говорят очень мало. В середине августа полпред президента в Южном округе Владимир Устинов на совещании, посвященном подготовке выборов, заявил, что в Адыгее активизировались сторонники радикальных религиозных взглядов, и призвал «принять все необходимые меры, чтобы не допустить попадание в число депутатов Госсовета сторонников экстремистских идей».

Глава Адыгеи Аслан Тхакушинов тогда же сообщил, что республика готова к проведению выборов и ситуация находится под контролем. «В Адыгее сохраняются мир и межконфессиональное согласие. Кроме того, проводятся проверки на наличие у кандидатов сведений о судимости и совершений административных правонарушений», — объяснил он.

Активисты черкесского совета Майкопа призывают голосовать за достойного кандидата. Август 2016. Фото: www.natpressru.info

Интересно, что на выборах в Госдуму «Единая Россия» решила не выдвигать в Адыгее кандидата по одномандатному округу, поэтому хорошие шансы на избрание имеет глава местного отделения КПРФ Евгений Салов. Это, очевидно, помогает и кампании партии на региональны выборах, хотя у Салова и есть серьезный конкурент в лице действующего депутата Госдумы Владислава Резника, он идет как самовыдвиженец.

Прошлые парламентские выборы в Астраханской области запомнились многочисленными нарушениями — об этом говорил даже бывший тогда главою ЦИК Владимир Чуров. Потом были выборы мэра Астрахани, после оглашения результатов которых кандидат от «Справедливой России» Олег Шеин объявил голодовку и держал ее много недель.

Встреча Олега Шеина с жителями Астраханской области. Июль 2016. Фото: Евгений Дунаев

На этот раз Шеин добился от главы ЦИКа Эллы Памфиловой выделения дополнительных КОИБов для региона — в прошлый раз они хорошо себя зарекомендовали. Теперь «электронными урнами» будет покрыта не только значительная часть Астрахани, но и город Знаменск.

Вообще же на этот раз кампания проходит на удивление спокойно. Во многом благодаря популярному в регионе Олегу Шеину, который идет и по одномандатному округу в Госдуму, и первым номером в списке «Справедливой России» в региональный парламент, «эсеры» могут рассчитывать на достаточно хорошую поддержку.

«Единороссы», в свою очередь, стараются не афишировать свою причастность к партии власти — на многих агитационных материалах символики партии либо нет вообще, либо она размещена так, что заметить ее довольно сложно.