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14 сентября 2016, 22:35
Александр Бастрыкин Следственный комитет
Илья Карпюк

Отложенная отставка

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
Правительство РФ

Сразу после подведения итогов выборов в Государственную Думу президент отправит в отставку главу Следственного комитета Александра Бастрыкина. Во всяком случае, об этом пишет РБК со ссылкой на многочисленные источники, близкие к руководству ФСБ, центральному аппарату СКР и администрации президента.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил то, что от него и ожидали услышать — он, якобы, ничего о подготовке отставки не слышал. Представитель СКР Владимир Маркин, о скором уходе которого стало известно ранее в среду, также отказался комментировать информацию.

Александру Бастрыкину сейчас 63 года, он родился в Пскове. Закончил юрфак Ленинградского государственного университета — в вузе он был старостой группы, в которой учился Владимир Путин. Потом пошел работать в органы внутренних дел, а в какой-то момент стал секретарем Ленинградского горкома ВЛКСМ. Во время Перестройки делал научную карьеру, сначала возглавлял Ленинградский институт усовершенствования следственных работников при прокуратуре СССР, а затем Санкт-Петербургский юридический институт. В 2000-х годах работал начальником управления Минюста по Северо-Западному федеральному округу, в 2006 году был назначен заместителем генпрокурора Юрия Чайки. В 2007 году Бастрыкин возглавил Следственный комитет при прокуратуре, на базе которого в 2011 году был образован Следственный комитет России.

Идея о создании независимого следственного ведомства появилась задолго до 2007 года — законопроекты о его создании был написан еще в советское время. Но создавать его поручили именно Бастрыкину. Говорят, что изначально у него получалось довольно неплохо: например, ключевые следователи были освобождены от огромного вала бумажной работы. Но Следственный комитет все равно постоянно оказывался в центре скандалов.

Так, в какой-то момент оказалось, что с 2007 года Бастрыкин какое-то время имел вид на жительство в Чехии, так как возглавлял собственную компанию Low Bohemia. После этого глава СКР получил язвительное прозвище «пан Бастрыкин». В 2012 году главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов заявил, что Бастрыкин угрожал жизни журналиста «Новой газеты» Сергея Соколова в связи с публикацией статьи о приговоре Сергею Цеповязу. Соколов в своей статье писал, что руководители правоохранительных органов, в том числе и лично Бастрыкин, крышевали банду Цапков.

Также в 2012 году Бастрыкин публично и достаточно грубо отчитал руководителя управления СК по Кировской области за то, что тот отказался возбуждать дело против оппозиционного политика Алексея Навального. После этого «дело Кировлеса» быстро дошло до суда.

Но все эти истории летом 2016 года показались «цветочками». В июле высокопоставленные сотрудники СКР были обвинены в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК РФ). Арестованы были руководитель управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности (УМВиСБ) СКР Михаил Максименко, его заместитель Александр Ламонов и замруководителя Главного следственного управления по Москве Денис Никандров. По версии ФСБ, они за деньги пытались организовать выход на свободу людей преступного авторитета Захария Калашова по прозвищу Шакро Молодой.

Хотя руководство СКР мгновенно «отреклось» от своих сотрудников, а Маркин утверждал, что все аресты и обыски проходят по согласованию с Бастрыкиным, стало понятно, что для СКР это дело ничем хорошим не кончится.

Вопрос о карьере Бастрыкина был решен сразу после арестов его подчиненных, сказал РБК собеседник, близкий к руководству ФСБ, но, чтобы избежать лишней шумихи, объявление об отставки отложили на осень. Тогда же, напомним, Дмитрий Песков заявил, что «гипотетические рассуждения [о возможной отставке Бастрыкина] на фоне следственных действий абсолютно недопустимы». Собственно, его слова стали важным сигналом: карьера главы СКР может внезапно прерваться в любой момент.

Впрочем, недовольство главой СКР проявлялось уже давно. В 2015 году, по сообщениям СМИ, на одном из совещаний Владимир Путин раскритиковал Бастрыкина. Также, как говорят, Кремлю не понравилась его работа по расследованию убийства армянской семьи российским солдатом.

Вопрос о том, кто заменит Бастрыкина в кресле главы СКР, если верить РБК, пока не решен. В качестве возможного нового главы ведомства рассматривается нынешний зампредседателя СКР генерал-майор юстиции Игорь Краснов. Он известен расследованиями таких громких дел, как убийство в центре Москвы адвоката Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой. Краснов в течение двух месяцев вел расследование дела об убийстве Бориса Немцова, после чего его сменил во главе следственной группы Николай Тутевич. В мае 2015 года Краснов возглавил новое подразделение в Следственном комитете — в него, как утверждается, вошли лучшие сотрудники ведомства.

Ранее РБК сообщал, что Следственный комитет может возглавить губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.

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