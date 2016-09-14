За четыре дня до выборов в Госдуму подал в отставку замглавы управления внутренней политики администрации президента Радий Хабиров, курирующий работу парламента. Он покинет свою должность 19 сентября, на следующий день после выборов, сообщают РБК и «Ведомости» со ссылкой на свои источники в Кремле. Чиновник уже написал заявление по собственному желанию. Кто будет взаимодействовать с новым составом парламента, пока неизвестно. Вопросами, связанными с федеральными выборами, занимается замруководителя управления президента по внутренней политике Тимур Прокопенко. Он же работает с партиями и Центризбиркомом. Поскольку Хабиров не отвечает за организацию выборов, его решение никак не повлияет на ход выборной кампании.

Где продолжит работу Хабиров после ухода из администрации президента, источники обоих изданий не раскрывают. «Он уже 8 лет занимается Думой, и, возможно, появилась некая усталость и желание сменить сферу деятельности», — сказал собеседник «Ведомостей». Источник «Полит.ру», знакомый с ситуацией, предположил, что Хабиров решил заработать, но поскольку во власти из-за нынешней антикоррупционной ситуации это сделать проблематично без «серьезной крыши», он может уйти в реальный бизнес: «Если это так, то можно ожидать перенаправления процессов вымывания прежних управленцев и назначения новых в связи с зарплатными ожиданиями».

Радий Хабиров . Глеб Щелкунов/Коммерсантъ

В Кремле пока никак не комментируют информацию об отставке Хабирова. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что ему не известно о планах куратора Госдумы. «Пока работает», — сказал Песков, добавив, что не считает нужным комментировать информацию источников.

Курирует работу управления внутренней политики — крупнейшего профильного подразделения в администрации президента — первый замглавы администрации Вячеслав Володин. Сейчас Володин находится в предвыборном отпуске — он возглавляет список территориальной группы «Единой России» на выборах в Госдуму, объединяющую Саратовскую, Самарскую, Волгоградскую и Пензенскую области. В это время за УВП отвечает замглавы администрации президента Владимир Островенко, чьи полномочия, как писали СМИ, ограничиваются работой с документами.

Возглавляет управление Татьяна Воронова, на нее же должны были быть возложены основные распорядительные функции, но по информации «Ведомостей», из-за специфики структуры УПВ и неопределенности в перспективах возвращения Володина на свою должность после выборов, работа управления в последние месяцы «фактически замерла». Тем не менее, Хабиров согласовал свой уход с Володиным, утверждают собеседники РБК в администрации президента. Поскольку Хабиров не является напрямую человеком Володина, это может означать как усиления первого замглавы администрации, так и его ослабление, объясняет источник «Полит.ру».

Хабиров — единственный из пяти заместителей Вороновой, кто пришел в администрацию президента до Володина. Прежде он руководил администрацией главы Башкирии, но покинул должность после конфликта с Муртазой Рахимовым. В 2004 и 2008 гг. чиновник возглавлял башкирские избирательные штабы кандидатов в президенты Владимира Путина и Дмитрия Медведева. В 2008 году Хабирова пригласил в Кремль тогдашний первый замглавы администрации президента Владислав Сурков. Там он возглавил департамент по взаимодействию с федеральным собранием и политическими партиями.

Муртаза Рахимов / kremlin.ru

В 2009 году Хабиров перешел на должность замначальника УВП, в его круг ответственности, кроме Госдумы, Совета федерации и политических партий, входило взаимодействие с Советом по правам человека при президенте, Общественной палатой и общественными организациями. С приходом Володина руководящее звено УВП почти полностью поменялось. Тогда СМИ писали, что Хабиров также лишится своего места, но этого не произошло. Впрочем, через два года его полномочия были заметно урезаны, одна из наиболее масштабных задач — кураторство политических партий — была передана выходцу из «Молодой гвардии "Единой России"» Тимуру Прокопенко.

Отставку Хабирова можно рассматривать и в свете перегруппировки президентской администрации. Для многих он символизировал крайности в управлении, но теперь пришла новая эпоха, которая требует иных качеств от управленцев, объясняет собеседник «Полит.ру». Не в последнюю очередь на эту конкретную перестановку могла повлиять позиция Антона Вайно, недавно назначенного главой АП. Однако по словам политолога Евгения Минченко, отставка Хабирова готовилась «минимум пару лет».

«Радию Фаритовичу была предоставлена возможность "мягко" уйти, подобрав себе новое место работы (не знаю, какое). Большая часть людей, которые в свое время с ним пришли, уже трудоустроены в других местах. Так что это — достаточно плановая, ожидаемая ротация», — считает Минченко.