«Коммерсантъ» в статье «Нефтяникам предложили войти в обложение» пишет, что налог на добавленный доход в отрасли могут ввести уже с 2018 года.

Производители электроники готовятся к «закону Яровой», утверждается в статье «Техника вычислений из бюджета».

«За шесть погранпереходов переплатили почти полмиллиарда»: судят руководителей упраздненной Росграницы.

«Ведомости» сообщают: «В августе отток капитала из России сменился притоком — на $1 млрд». Именно это удержало рубль от падения при сокращении валютной выручки.

В Госдуме могут появиться независимые депутатские объединения, утверждается в статье «Что делать с одномандатниками-победителями».

«"Домодедово" не хочет соседствовать с новостройками»: аэропорт оспаривает разрешение на строительство крупного жилого микрорайона неподалеку.

РБК в статье «Банкиры остаются» пишет, что провинившимся финансистам запретят выезд за рубеж.

Как отразилась на рынке труда экономия на сотрудниках, можно узнать в статье «Больше работать — больше болеть».

Россия может отказаться от египетских фруктов, утверждается в статье «Дело на лимон».

«Известия» пишут: «Эксперты прогнозируют ослабление рубля до конца года». Аналитики считают, что сейчас самое удачное время, чтобы запастись долларами к Новому году.

«Байкеров хотят вернуть на полосу»: сенаторы обсуждают введение запрета мотоциклистам на езду между рядами.

«"Алроса" может заняться выпуском искусственных бриллиантов»: Алмазодобывающая компания хочет диверсифицировать риски и получить доступ к новым технологиям.

«Газета.ru» в статье «У нас будет очередной миллиард» пишет, что МВФ рассмотрит вопрос о выделении Украине третьего транша помощи.

«Бюджет полюбит интернет»: Минфин хочет урезать финансирование для государственных СМИ.

«Нет кворума — нет газа»: подготовка отопительного сезона на Украине под угрозой срыва.

The Economist пишет про венесуэльскую катастрофу. «Злополучный лидер Венесуэлы: Чавес без обаяния» (Venezuela’s hapless leader: Chávez without the charm). Президент Венесуэлы Николас Мадуро при своем авторитаризме не обладает обаянием. Это повышает риск, что его президентство окончится раньше времени.

«СМИ в Центральной Европе: пиар и мигранты» (Media in central Europe: Spinning the migrants). Материал повествует о том, как медиамагнат помог настроить чехов против беженцев, а также о том, что политика в Центральной и Восточной Европе всё больше зависит от частных СМИ.

Bloomberg: «Палата лордов говорит, что для Brexit'а требуется согласие парламента» (House of Lords Says That Brexit Should Require Parliamentary Approval). Верхняя палата британского парламента считает, что правительство не может начать процедуру отсоединения от ЕС, не заручившись поддержкой парламента. В противном случае это может стать нехорошим прецедентом.

«Сколько Трамп тратит на свою кампанию? Смотря кого спросить» (What’s Trump Spending on His Campaign? Depends Who You Ask). Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп любит хвастаться своим богатством, но на самом деле о его финансах известно очень мало.

The Wall Strett Journal: «ФРС в отсутствие консенсуса склоняется к тому, чтобы сохранить ставку неизменной» (Divided Fed Inclined to Hold Rates Steady). В Федеральной резервной системе (ФРС) США нет единодушия по поводу повышения ставки на следующей встрече. Однако многие полагают, что лучше еще подождать.

«Трое задержаны в Германии по подозрению в том, что они боевики ИГ» (Three Suspected ISIS Fighters Detained in Germany). В Германии задержали троих мужчин с сирийскими паспортами. Их подозревают в том, что они — боевики «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ).