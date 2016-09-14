«Лайф» сообщил об уходе Владимира Маркина из Следственного комитета, ТАСС эту информацию подтвердил, «Интерфакс» сообщил о переходе генерал-майора юстиции в «Русгидро».

Следственный комитет, который еще недавно казался одним из самых мощных силовых ведомств, разваливается на глазах, того и гляди покинет свой пост его бессменный руководитель Александр Бастрыкин.

Делать на основе всей этой информации какие-либо выводы о новой расстановке сил среди «силовиков» сложно — слишком это закрытая и непубличная корпорация. Одно ясно точно: происходит что-то действительно большое, в результате чего прежним, скорее всего, не останется весь российский политический ландшафт. А уж кого попутно арестуют, отправят в отставку или даже повысят — дело десятое.