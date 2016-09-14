Коммунистическая партия всегда имела репутацию «оппозиционной силы №1» и какое-то время можно было считать, что она не была оппозицией в полном смысле этого слова — во второй половине 1990-х через Думу было почти невозможно провести закон без согласия руководства Компартии.

Но те времена прошли ко второй половине 2000-х годов, когда и в центре, и в регионах у коммунистов постепенно не осталось ни доминирующих фракций в парламентах, ни министров, ни губернаторов. Конечно, недовольство социальной политикой правительства всегда легко конвертировать в голоса, но победить на выборах за счет этого сложно.

И все-таки к выборам 2016 года, несмотря ни на что, КПРФ подходит в хорошей форме.

Во-первых, за последнее время было одержано несколько серьезных побед. Мэром Новосибирска, третьего по величине города страны, в 2014 году избран Анатолий Локоть — причем он реально возглавляет администрацию города, а не несет представительские функции, как Евгений Ройзман в Екатеринбурге. В 2015 году губернатором Иркутской области избран коммунист Сергей Левченко — за долгие годы это первая победа оппозиционного политика над единороссом в конкурентной борьбе.

Во-вторых, несмотря на репутацию «партии, защищающей пенсионеров», членами КПРФ являются много довольно молодых людей, некоторые из которых сейчас баллотируются на выборах в Госдуму. В качестве примера можно привести 31-летнего Антона Тарасова, который сейчас является депутатом муниципального собрания столичного района Аэропорт, а выдвигается по 198-му Ленинградскому одномандатному округу и имеет там неплохие шансы. Конечно, никто не забывает, что Зюганову уже исполнилось 72 года, но после его ухода Коммунистическая партия, в отличие от ЛДПР, может и не развалиться.

В-третьих, КПРФ, наверное, единственная оппозиционная партия, которая имеет «живые» отделения в каждом регионе и каждом крупном городе — и это одна из причин устойчивости этой организации. Идеологических сторонников коммунистов можно найти почти в каждом районном совете ветеранов, и порой эти люди среди населения пользуются куда большим авторитетом, чем поддерживающие ЕР чиновники.

Есть, конечно, и проблемы. Коммунистам, например, вряд ли удастся убедить граждан в том, что их партия — единственная реальная оппозиция, а этот тезис мог бы принести миллионы голосов.

Бюджет предвыборной кампании КПРФ пока не слишком большой: на 6 сентября было потрачено 132 млн рублей, а поступило на счет 150 млн. Это шестое место среди всех партий, для сравнения ЛДПР уже потратила примерно 530 млн, СР — почти 300 млн, ЕР — 285 млн. Обогнали коммунистов даже «Партия роста» и «Яблоко». В разговоре с «Коммерсантом» секретарь ЦК КПРФ Юрий Афонин признал, что средств у коммунистов действительно немного. «В наших списках меньше всего бизнесменов по сравнению с другими партиями. В основном мы тратим средства на поддержку одномандатников и региональных отделений», — объяснил он.

Вдобавок у КПРФ появился достаточно серьезный «спойлер», партия «Коммунисты России». Эту организацию мало кто воспринимал всерьез, пока она не стала получать на региональных выборах по 2-3% голосов.

Недостаток финансирования и конкуренция на левом фланге привели к тому, что на звание «оппозиционной партии №1» (то есть на второе место по итогам выборов) уже претендует ЛДПР. Вряд ли такой результат приведет к краху Коммунистической партии, но серьезный удар по репутации, в том числе и текущего руководства, будет, несомненно, нанесен.