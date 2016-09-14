Фонд Альберта и Мэри Ласкер объявил лауреатов премии Ласкера за 2016 год. Премия, которую часто называют «американской Нобелевской премией», вручается с 1946 года за открытия, которые помогают диагностировать и лечить болезни человека. Многие из лауреатов премии Ласкера впоследствии получили Нобелевскую премию.

Каждый год вручаются три премии. Первая – за фундаментальные научные исследования, результаты которых оказали значительное влияние на медицину. Вторая (премия Ласкера – Дебейки) присуждается врачам, ведущим клиническую практику. Третья премия в нечетные годы вручается за вклад в области общественного здравоохранения (премия Ласкера – Блумберга). В четные годы третьей премией становится премия Ласкера – Кошленда за особые заслуги в области медицинских наук. Каждая премия приносит лауреату 250 тысяч долларов.

Премию за фундаментальные медицинские исследования в этом году получили трое ученых: Уильям Кэлин-младший (William G. Kaelin, Jr.) из Гарвардской медицинской школы в Бостоне, сэр Питер Рэтклифф (Peter J. Ratcliffe) из Оксфордского университета и Грэг Семенца (Gregg L. Semenza) из Медицинской школы Университета Джонса Хопкинса в Балтиморе. Их открытия связаны с генетическими механизмами человека, которые запускаются при гипоксии, то есть пониженном содержании кислорода.

Уильям Кэлин, Питер Рэтклифф и Грэг Семенца

Учеными был открыт и изучен индуцируемый индуцируемый гипоксией транскрипционный фактор (hypoxia-inducible factor 1, HIF-1) – ген, регулирующий работу многих других генов организма, который включается при недостатке кислорода. Началась эта работа в 1989 году, когда молодой Питер Рэтклифф участвовал в исследовании работы почек. Он установил, что при недостатке кислорода в клетках почек стимулируется выработка эритропоэтина – гормона, ответственного за производство эритроцитов. Вскоре Рэтклифф и его коллеги поняли, что это не единственное последствие гипоксии и что существуют десятки типов клеток, изменяющих свою работу при недостатке кислорода. Затем ученым удалось реконструировать происходящие в организме процессы на молекулярном уровне.

В частности деятельностью индуцируемого гипоксией транскрипционного фактора во много определяется ангиогенез – образование новых кровеносных сосудов. Такая функция гена HIF-1 делает его изучение очень важным для борьбы с раком. Выращивание новых кровеносных сосудов – главная задача для быстро растущих опухолей, так как им необходимо снабжать себя кислородом. Научившись, воздействуя на ген HIF-1, регулировать ангиогенез, врачи смогут подавлять развитие опухолей. Другое применение гена HIF-1 в медицине состоит, напротив, в усиление его активности, чтобы доставить больше кислорода клеткам, страдающим от анемии.

Лауреатами премии Ласкера-Дебейки стали Ральф Бартеншлагер (Ralf Bartenschlager) из Гейдельбергского университета, Чарльз Райс (Charles Rice) из Университета Рокфеллера в Нью-Йорке и Майкл Софиа (Michael Sofia) из канадской компании Arbutus Biopharma.

Ральф Бартеншлагер, Чарльз Райс и Майкл Софиа

Объектом их изучения стал вирус гепатита человека, а результатом – возможность создать лекарство от гепатита C. Они смогли детально исследовать процесс репликации этого вируса, заставив его размножаться в клеточных культурах в лаборатории. Затем ученые разработали лекарство, которое подавляло бы этот процесс, не вызывая в организме пациента серьезных побочных эффектов. Работа над ним заняла более десяти лет. Они сумели подобрать ингибитор, блокирующий деятельность вирусной РНК-полимеразы – фермента, который строит по образцу вирусной цепочки РНК новую цепочку. Сейчас уже вошли в клиническую практику препараты, основанные на открытиях этих ученых, например софосбувир.

Наконец, премия за особые достижения будет вручена известному биохимику Брюсу Альбертсу (Bruce M. Alberts) из Калифорнийского университета в Сан-Франциско. Фонд подчеркнул вклад Альбертса не только в научные исследования в области биохимии, но и в организацию фундаментального научного образования.

Брюс Альбертс

В 1970 году Брюс Альбертс установил, как работает комплекс из множества белков, обеспечивающих репликацию молекулы ДНК в клетке. Позднее он во главе группы авторов создал знаменитый учебник «Молекулярная биологи клетки», выдержавший множество изданий в том числе и на русском языке.

В течение двух сроков Альбертс занимал пост президента Национальной академии наук США (1993 – 2005). Он всегда стремился улучшить преподавание естественных наук на всех уровнях. Альбертс был активным участником многих проектов, таких как «Город науки», направленный на улучшение преподавания естественных наук в школах Сан-Франциско. Он входил в состав консультативного совета Национального центра научных ресурсов, организованного Национальной академией наук и Смитсоновским институтом для работы с учителями. Также он был членом Национального комитета по стандартам и оценке качества научного образования. Среди других занятий Брюса Альбертса надо отметить должность главного редактора журнала Science, которую он занимал в 2008 – 2013 годах.

В интервью фонду Ласкеров Брюс Альбертс вновь подчеркнул важность научного образования. «Науке нужно учить как способу решения проблем, который нужен в любой момент вашей жизни. Она не должна быть просто набором сведений, хранящихся в памяти», – говорит Альбертс. При этом научный взгляд на мир важен не только для тех, кто планирует стать ученым. Как заключил Альбертс: «Мир – очень опасное место без рационального мышления».