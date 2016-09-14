Новость дня

Руководитель федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков считает недостаточным финансирование рыбной отрасли в Карелии. Об этом он заявил в рамках проведенного в Петрозаводске совещания по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса и создания регионального рыбохозяйственного кластера..

«Отмечу, в 2016 году субсидии республике Карелия выделены в размере всего лишь 15,4 млн рублей. Что, нам кажется с учетом потенциала республики, крайне мало. Понятно, что здесь есть свои сложности, связанные с местным бюджетом. Но хотелось бы попросить предприятия и региональные власти, чтобы работа, связанная со сбором заявок от рыбоводных хозяйств о предоставлении субсидий активизировалась, чтобы мы смогли соответствующие субсидии выделять», — сказал Шестаков.

Антиновость дня

Жители Кирова взяли к себе черепашку обвиняемого во взяточничестве экс-губернатора Никиты Белых после изъятия его имущества из резиденции, сообщил его адвокат Вадим Прохоров.

«Черепашка жила в аквариуме в резиденции, в которой проживал Никита Белых, когда был губернатором. После изъятия его имущества из резиденции кировчане забрали ее на воспитание к себе, к счастью, на нее не распространился обеспечительный арест», — рассказал он. Резиденция до сих пор опечатана, новый глава региона туда не въехал.

Черепаха Никиты Белых

По словам адвоката, животное забрали бывшие коллеги главы региона. «В настоящее время она в порядке, мы следим за ее судьбой», — заверил он.

Непонятная новость дня

Головинский районный суд по иску Мосжилинспекции вынес решение о продаже с публичных торгов квартиры, собственник которой самовольно расширил санузел.

Жилец квартиры дома 9 на улице Космонавта Волкова в Москве, не согласовав перепланировку, объединил уборную и ванную комнаты, при этом увеличив площадь санузла за счет коридора, кухни и жилой комнаты. При этом по закону над жилыми комнатами запрещено размещать санузел или кухню.

Соседи пожаловались в Мосжилинспекцию, нарушителю было выдано предписание привести квартиру в соответствие с технической документацией. Он игнорировал это предписание два года, после чего чиновники и обратились в суд.

Ассорти

Многофункциональные центры (МФЦ) в Приморье начнут принимать заявки на «дальневосточный гектар». «Подать заявку на бесплатный участок все желающие смогут через интернет, муниципальные МФЦ и их территориальные подразделения», — сообщила пресс-служба администрации края.

Директор краевого МФЦ Сергей Александров заверил, что все специалисты прошли обучение и готовы оказывать консультационную помощь посетителям. Во всех многофункциональных центрах и их территориальных подразделениях установлены компьютеры, с помощью которых приморцы могут зайти на сайт госуслуг или портал НаДальнийВосток.РФ. Специалисты МФЦ помогут жителям края также выбрать земельный участок.

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В Тамбовской области 12 врачей в ближайшее время получат по миллиону рублей в рамках программы «Земский доктор», в их числе такие востребованные специалисты, как терапевты, акушер-гинеколог, врач-УЗИ, неврологи, сообщила пресс-служба областной администрации.

Врач. Аппарат УЗИ / kremlin.ru

Всего же в бюджете области предусмотрены денежные средства на выплаты 100 врачам, пожелавшим участвовать в программе. За четыре года ее реализации в регионе в сельские учреждения здравоохранения трудоустроились 216 врачей.

Врач, пожелавший участвовать в программе, должен быть не старше 50 лет и иметь высшее медицинское профессиональное образование. После подписания договора о единовременной выплате в размере миллиона рублей он обязан отработать пять лет в сельской больнице.

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В Казани в среду ввели в строй новый перинатальный центр. По данным Минздрава республики, новый центр стоил 1,27 млрд рублей, он рассчитан на 100 коек. В новом перинатальном центре будет оказываться медицинская помощь во время беременности, родов и послеродовый период.

Заместитель председателя правительства Ольга Голодец, принявшая участие в открытии центра, заметила, что больница «построена на высочайшем технологическом уровне, и она стала серьезнейшим вкладом в развитие здравоохранения и Российской Федерации в целом, и Республики Татарстан».