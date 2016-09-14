Видео дня. Клип про Сноудена с его участием

Экс-сотрудник американского Агентства национальной безопасности Эдвард Сноуден снялся в клипе к фильму о себе самом. Он появился в видео британского музыканта Питера Гэбриэла к песне The Veil, которая стала саундтреком к фильму «Сноуден» Оливера Стоуна.

Сам певец в комментарии к вышедшему клипу заявил, что разоблачения Сноудена повергли мир в шок и заставили задуматься над тем, что «нам нужно каким-то образом приглядывать за теми, кто приглядывает за нами». Гэбриэл уверен, что в вопросе соблюдения правил безопасности даже при угрозе терактов нельзя перегибать палку.

В песне британца поется: «Кто-то называет тебя патриотом, кто-то называет тебя шпионом, американским героем или предателем, заслуживающим смерти».