Топ новостей 14 августа

Дайджест «Полит.ру» – краткий обзор из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня на счетах Дмитрия Захарченко в Швейцарии нашли еще 300 млн евро, избран новый президент УЕФА, а СМИ сообщили об уходе Владимира Маркина из СК.

За счетах, которые зарегистрированы на имя отца Дмитрия Захарченко, нашли около 300 млн евро. Счета открыты в Rothschild Bank и женевском отделении Dresdner Bank. Деньги были обнаружены в документации о счетах офшоров, которая оказалась в распоряжении ФСБ. В Кремле удивились такой сумме похищенного,заявив, что дело Захарченко является примером борьбы с коррупцией. Говорить при этом об отставке командования МВД в АП не посчитали нужным. Однако в СК утверждают, что в деле Захарченко пока фигурирует сумма только в 8,5 млрд рублей.

СМИ сообщают, что у членов семьи Захарченко на швейцарских счетах обнаружились еще €300 млнhttps://t.co/uxCBfJUopa pic.twitter.com/SO6l2Pq0Rg — Лентач (@oldLentach) 14 сентября 2016 г.

Ватнички, а вы помните, как Магнитский с Браудером твердили, что рос.менты воруют миллиардами, а вы им не верили? — водка и мельдоний (@treugolny_hui) 14 сентября 2016 г.

Самолет везший деньги Госдепа на российский майдан полковнику Захарченко не смог отвезти все сразу в Москву и часть выгрузил в Швейцарии — Рогозин-на-орбите (@LyapunovS) 14 сентября 2016 г.

миллиарды Ролдугина в панамских офшорах-человек честно заработал, а Захарченко миллиарды Обама на Майдан дал.

не перепутай! — недруги за бугром (@Lndcalling) 14 сентября 2016 г.

В рейтинге престижности профессий произошли изменения:

1. Полковник МВД

2. Охранник Путина

3. Священник

4. Губернатор

5. Сотрудник Газпрома — Алёна Попова (@alyonapopova) 14 сентября 2016 г.

"Начальник МВД на Камчатке задержан за взятку в 2,5 млн"



Гнать этого нищеброда из полиции, чтобы не позорил миллиардеров своими копейками — Сталингулаг (@StalinGulag) 14 сентября 2016 г.

Теннисистка Винус Уильямс прокомментировала публикацию данных из ее медицинской карты из базы WADA: «Я была разочарована, узнав сегодня, что мои личные медицинские данные были взломаны хакерами и опубликованы без моего разрешения». По словам спортсменки, препараты ей выписали «исключительно для терапевтического использования» после «строгого процесса согласования» употребления из-за «серьезных показаний».

"WADA потребовало объяснить выбор Тюмени местом проведения ЧМ-2021 по биатлону"



Так давайте объясним это рекомендацией врача — Петр Кузнецов (@peterkuznetsov) 14 сентября 2016 г.

Сборная США по настольному теннису, получившая разрешение WADA лечить простуду стероидами и гормоном роста.. pic.twitter.com/5qGOQe7JaR — Константин Рыков (@rykov) 14 сентября 2016 г.

В США в спортсмены идут исключительно больные люди, нуждающиеся в серьезной медикаментозной поддержке — rishikesh news (@rishikesh_news) 14 сентября 2016 г.

Выходец из Словении Александер Чеферин избран новым президентом Союза европейских футбольных ассоциаций вместо ушедшего Мишеля Платини. Такое решение было принято на внеочередном конгрессе УЕФА в Афинах. За президента Футбольного союза Словении проголосовали 42 человека, а за его соперника — руководителя Королевского футбольного союза Нидерландов Михаэля ван Прагу — 13. Чеферин будет занимать пост в течение 2,5 лет.

Владимир Маркин может покинуть Следственный комитет РФ. Слухи об этом появились еще год назад, сообщили СМИ. Пока официального подтверждения этой информации нет. Сам Маркин отказался комментировать информацию о своей отставке. Зато принял извинения от издательства, выпустившего его книгу, за плагиат чужих статей. Источник же, близкий в СК, сообщил, что Маркин будет работать в сфере, никак не связанной с его нынешней деятельностью. По некоторым данным, он займет должность заместителя гендиректора энергетической компании «Русгидро»

Писатель, певец и телеведущий Владимир Маркин покидает Следственный комитет РФ — La Russie parle (@Russia_calls) 14 сентября 2016 г.

Бастрыкин завёл аккаунты в facebook и Вконтаке. Теперь Маркин стал ему не нужен. — Badamshin (@badamshin_s) 14 сентября 2016 г.

Книжный магазин «Москва» отменил сегодняшнюю встречу читателей с Владимиром Маркиным. Ждём уничтожения тиража — Самый Быстрый Слон (@FastSlon) 14 сентября 2016 г.

Кремль выразил сожаление по поводу активного использования в избирательной кампании в США «российской карты». «Нам было бы гораздо приятнее, если бы эта карта играла такую роль в позитивном ключе», — пожаловался Дмитрий Песков. Пока же Москва «видит продолжающееся проявление такой махровой русофобии». Критику Кремля вызвали слова Барака Обамы о том, что Дональд Трамп считает президента России Владимира Путина примером для подражания, но при этом политика России осуждается многими лидерами стран мира за игнорирование норм международного права и нарушения прав человека.<

Обама негодует: президенту США не понравилось интервью Трампа RT https://t.co/SUh3eYdLX6 pic.twitter.com/hewTUllZAy — RT на русском (@RT_russian) 14 сентября 2016 г.

Бывший глава Республики Коми Вячеслав Гайзер / Геннадий Гуляев/Коммерсантъ

СК предъявил бывшему главе республики Коми Вячеславу Гайзеру новое обвинение по двум эпизодам взяточничества. В его деле появился еще один эпизод мошенничества -в получении доли в гостинице в качестве взятки. По некоторым данным, обвинения с некоторых фигурантов дела Гайзера при этом были сняты.

МВД объявило в розыск руководителя группы компаний, продающих одежду и обувь, акционера «ЦентрОбуви» Сергея Ломакина. Его обвиняют в невыплате крупных кредитов, взятых у «Газпромбанка». Эти деньги могли пойти на посторонние цели. СМИ упоминали сумму в 9 млрд рублей, однако в МВД заявили, что сумма на порядок ниже. <

По всем швам. Как «Центробувь» оказалась на грани банкротстваhttps://t.co/P857rIFtba — Timofey Glazkov (@TimofeyGlazkov) 14 сентября 2016 г.

В Генштабе Вооруженных сил России рассказали, когда и где пройдут новые масштабные учения. Они намечены на 2017 год и развернутся на западных территориях РФ. Учения будут называться «Запад-2017». Основой для проведения маневров станет отработка вопросов обеспечения безопасности на том или ином стратегическом направлении.

Уголовное дело против главы МВД Украины будет закрыто сразу же после открытия. В генпрокуратуре отказались рассказать об обстоятельствах этого дела, отметив, что обвинения подтверждения не нашли, а их публикация будет выглядеть как«политическая игра или клевета в отношении министра». Известно лишь, что дело открыли по жалобе главы Центра противодействия коррупции.

Министр образования и науки России Ольга Васильева / Юрий Мартьянов/Коммерсантъ

Ольга Васильева уволила сотрудника Минобрнауки, который предложил усложнить процедуру лишения ученых степеней. «Он уволен, потому что люди так не работают», — отметила министр.По его словам, мешающие общественному контролю в выявлении недобросовестных ученых нормы недопустимы.