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14 сентября 2016, среда, 20:00
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14 сентября 2016, 18:01

Топ новостей 14 августа

Вр.И.О начальника управления "Т" МВД России Дмитрий Захарченко
Вр.И.О начальника управления "Т" МВД России Дмитрий Захарченко
Геннадий Гуляев/Коммерсантъ

Дайджест «Полит.ру» – краткий обзор из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня на счетах Дмитрия Захарченко в Швейцарии нашли еще 300 млн евро, избран новый президент УЕФА, а СМИ сообщили об уходе Владимира Маркина из СК.

СМИ сообщили о 300 млн евро на счетах отца Захарченко в Швейцарии

За счетах, которые зарегистрированы на имя отца Дмитрия Захарченко, нашли около 300 млн евро. Счета открыты в Rothschild Bank и женевском отделении Dresdner Bank. Деньги были обнаружены в документации о счетах офшоров, которая оказалась в распоряжении ФСБ. В Кремле удивились такой сумме похищенного,заявив, что дело Захарченко является примером борьбы с коррупцией. Говорить при этом об отставке командования МВД в АП не посчитали нужным. Однако в СК утверждают, что в деле Захарченко пока фигурирует сумма только в 8,5 млрд рублей.

Теннисистка Уильямс ответила на обвинения в допинге

Теннисистка Винус Уильямс прокомментировала публикацию данных из ее медицинской карты из базы WADA: «Я была разочарована, узнав сегодня, что мои личные медицинские данные были взломаны хакерами и опубликованы без моего разрешения». По словам спортсменки, препараты ей выписали «исключительно для терапевтического использования» после «строгого процесса согласования» употребления из-за «серьезных показаний».

Словенец Александер Чеферин избран президентом УЕФА

Выходец из Словении Александер Чеферин избран новым президентом Союза европейских футбольных ассоциаций вместо ушедшего Мишеля Платини. Такое решение было принято на внеочередном конгрессе УЕФА в Афинах. За президента Футбольного союза Словении проголосовали 42 человека, а за его соперника — руководителя Королевского футбольного союза Нидерландов Михаэля ван Прагу — 13. Чеферин будет занимать пост в течение 2,5 лет.

СМИ сообщили об уходе Владимира Маркина из СКР

Владимир Маркин может покинуть Следственный комитет РФ. Слухи об этом появились еще год назад, сообщили СМИ. Пока официального подтверждения этой информации нет. Сам Маркин отказался комментировать информацию о своей отставке. Зато принял извинения от издательства, выпустившего его книгу, за плагиат чужих статей. Источник же, близкий в СК, сообщил, что Маркин будет работать в сфере, никак не связанной с его нынешней деятельностью. По некоторым данным, он займет должность заместителя гендиректора энергетической компании «Русгидро»

Кремль пожаловался на «махровую русофобию» на выборах в США

Кремль выразил сожаление по поводу активного использования в избирательной кампании в США «российской карты». «Нам было бы гораздо приятнее, если бы эта карта играла такую роль в позитивном ключе», — пожаловался Дмитрий Песков. Пока же Москва «видит продолжающееся проявление такой махровой русофобии». Критику Кремля вызвали слова Барака Обамы о том, что Дональд Трамп считает президента России Владимира Путина примером для подражания, но при этом политика России осуждается многими лидерами стран мира за игнорирование норм международного права и нарушения прав человека.<

Следователи предъявили новое обвинение экс-главе Коми Гайзеру

 
Бывший глава Республики Коми Вячеслав Гайзер / Геннадий Гуляев/Коммерсантъ

СК предъявил бывшему главе республики Коми Вячеславу Гайзеру новое обвинение по двум эпизодам взяточничества. В его деле появился еще один эпизод мошенничества -в получении доли в гостинице в качестве взятки. По некоторым данным, обвинения с некоторых фигурантов дела Гайзера при этом были сняты.

За хищение крупный суммы у банка объявлен в розыск глава обувной сети

МВД объявило в розыск руководителя группы компаний, продающих одежду и обувь, акционера «ЦентрОбуви» Сергея Ломакина. Его обвиняют в невыплате крупных кредитов, взятых у «Газпромбанка». Эти деньги могли пойти на посторонние цели. СМИ упоминали сумму в 9 млрд рублей, однако в МВД заявили, что сумма на порядок ниже. <

Новые масштабные стратегические учения пройдут на западе России

В Генштабе Вооруженных сил России рассказали, когда и где пройдут новые масштабные учения. Они намечены на 2017 год и развернутся на западных территориях РФ. Учения будут называться «Запад-2017». Основой для проведения маневров станет отработка вопросов обеспечения безопасности на том или ином стратегическом направлении.

Уголовное дело на Украине против Арсена Авакова закроют

Уголовное дело против главы МВД Украины будет закрыто сразу же после открытия. В генпрокуратуре отказались рассказать об обстоятельствах этого дела, отметив, что обвинения подтверждения не нашли, а их публикация будет выглядеть как«политическая игра или клевета в отношении министра». Известно лишь, что дело открыли по жалобе главы Центра противодействия коррупции.

Васильева уволила автора идеи о лишении ученых степеней через суд

 
Министр образования и науки России Ольга Васильева / Юрий Мартьянов/Коммерсантъ

Ольга Васильева уволила сотрудника Минобрнауки, который предложил усложнить процедуру лишения ученых степеней. «Он уволен, потому что люди так не работают», — отметила министр.По его словам, мешающие общественному контролю в выявлении недобросовестных ученых нормы недопустимы.

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