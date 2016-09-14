Топ новостей 14 августа
Дайджест «Полит.ру» – краткий обзор из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня на счетах Дмитрия Захарченко в Швейцарии нашли еще 300 млн евро, избран новый президент УЕФА, а СМИ сообщили об уходе Владимира Маркина из СК.
СМИ сообщили о 300 млн евро на счетах отца Захарченко в Швейцарии
За счетах, которые зарегистрированы на имя отца Дмитрия Захарченко, нашли около 300 млн евро. Счета открыты в Rothschild Bank и женевском отделении Dresdner Bank. Деньги были обнаружены в документации о счетах офшоров, которая оказалась в распоряжении ФСБ. В Кремле удивились такой сумме похищенного,заявив, что дело Захарченко является примером борьбы с коррупцией. Говорить при этом об отставке командования МВД в АП не посчитали нужным. Однако в СК утверждают, что в деле Захарченко пока фигурирует сумма только в 8,5 млрд рублей.
СМИ сообщают, что у членов семьи Захарченко на швейцарских счетах обнаружились еще €300 млнhttps://t.co/uxCBfJUopa pic.twitter.com/SO6l2Pq0Rg— Лентач (@oldLentach) 14 сентября 2016 г.
Ватнички, а вы помните, как Магнитский с Браудером твердили, что рос.менты воруют миллиардами, а вы им не верили?— водка и мельдоний (@treugolny_hui) 14 сентября 2016 г.
Самолет везший деньги Госдепа на российский майдан полковнику Захарченко не смог отвезти все сразу в Москву и часть выгрузил в Швейцарии— Рогозин-на-орбите (@LyapunovS) 14 сентября 2016 г.
миллиарды Ролдугина в панамских офшорах-человек честно заработал, а Захарченко миллиарды Обама на Майдан дал.— недруги за бугром (@Lndcalling) 14 сентября 2016 г.
не перепутай!
В рейтинге престижности профессий произошли изменения:— Алёна Попова (@alyonapopova) 14 сентября 2016 г.
1. Полковник МВД
2. Охранник Путина
3. Священник
4. Губернатор
5. Сотрудник Газпрома
"Начальник МВД на Камчатке задержан за взятку в 2,5 млн"— Сталингулаг (@StalinGulag) 14 сентября 2016 г.
Гнать этого нищеброда из полиции, чтобы не позорил миллиардеров своими копейками
Теннисистка Уильямс ответила на обвинения в допинге
Теннисистка Винус Уильямс прокомментировала публикацию данных из ее медицинской карты из базы WADA: «Я была разочарована, узнав сегодня, что мои личные медицинские данные были взломаны хакерами и опубликованы без моего разрешения». По словам спортсменки, препараты ей выписали «исключительно для терапевтического использования» после «строгого процесса согласования» употребления из-за «серьезных показаний».
"WADA потребовало объяснить выбор Тюмени местом проведения ЧМ-2021 по биатлону"— Петр Кузнецов (@peterkuznetsov) 14 сентября 2016 г.
Так давайте объясним это рекомендацией врача
Сборная США по настольному теннису, получившая разрешение WADA лечить простуду стероидами и гормоном роста.. pic.twitter.com/5qGOQe7JaR— Константин Рыков (@rykov) 14 сентября 2016 г.
В США в спортсмены идут исключительно больные люди, нуждающиеся в серьезной медикаментозной поддержке— rishikesh news (@rishikesh_news) 14 сентября 2016 г.
Словенец Александер Чеферин избран президентом УЕФА
Выходец из Словении Александер Чеферин избран новым президентом Союза европейских футбольных ассоциаций вместо ушедшего Мишеля Платини. Такое решение было принято на внеочередном конгрессе УЕФА в Афинах. За президента Футбольного союза Словении проголосовали 42 человека, а за его соперника — руководителя Королевского футбольного союза Нидерландов Михаэля ван Прагу — 13. Чеферин будет занимать пост в течение 2,5 лет.
Пресс-конференция нового Президента УЕФА Александера Чеферина в прямом эфире 📺 https://t.co/sJ5SbIwUBr#КонгрессУЕФА pic.twitter.com/2rR9lscTXr— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 14 сентября 2016 г.
СМИ сообщили об уходе Владимира Маркина из СКР
Владимир Маркин может покинуть Следственный комитет РФ. Слухи об этом появились еще год назад, сообщили СМИ. Пока официального подтверждения этой информации нет. Сам Маркин отказался комментировать информацию о своей отставке. Зато принял извинения от издательства, выпустившего его книгу, за плагиат чужих статей. Источник же, близкий в СК, сообщил, что Маркин будет работать в сфере, никак не связанной с его нынешней деятельностью. По некоторым данным, он займет должность заместителя гендиректора энергетической компании «Русгидро»
Писатель, певец и телеведущий Владимир Маркин покидает Следственный комитет РФ— La Russie parle (@Russia_calls) 14 сентября 2016 г.
Бастрыкин завёл аккаунты в facebook и Вконтаке. Теперь Маркин стал ему не нужен.— Badamshin (@badamshin_s) 14 сентября 2016 г.
Книжный магазин «Москва» отменил сегодняшнюю встречу читателей с Владимиром Маркиным. Ждём уничтожения тиража— Самый Быстрый Слон (@FastSlon) 14 сентября 2016 г.
Кремль пожаловался на «махровую русофобию» на выборах в США
Кремль выразил сожаление по поводу активного использования в избирательной кампании в США «российской карты». «Нам было бы гораздо приятнее, если бы эта карта играла такую роль в позитивном ключе», — пожаловался Дмитрий Песков. Пока же Москва «видит продолжающееся проявление такой махровой русофобии». Критику Кремля вызвали слова Барака Обамы о том, что Дональд Трамп считает президента России Владимира Путина примером для подражания, но при этом политика России осуждается многими лидерами стран мира за игнорирование норм международного права и нарушения прав человека.<
Обама негодует: президенту США не понравилось интервью Трампа RT https://t.co/SUh3eYdLX6 pic.twitter.com/hewTUllZAy— RT на русском (@RT_russian) 14 сентября 2016 г.
Хаха, Путин поучает Трампа pic.twitter.com/XRkykFq8c0— Пётр Верзилов (@gruppa_voina) 14 сентября 2016 г.
Следователи предъявили новое обвинение экс-главе Коми Гайзеру
СК предъявил бывшему главе республики Коми Вячеславу Гайзеру новое обвинение по двум эпизодам взяточничества. В его деле появился еще один эпизод мошенничества -в получении доли в гостинице в качестве взятки. По некоторым данным, обвинения с некоторых фигурантов дела Гайзера при этом были сняты.
За хищение крупный суммы у банка объявлен в розыск глава обувной сети
МВД объявило в розыск руководителя группы компаний, продающих одежду и обувь, акционера «ЦентрОбуви» Сергея Ломакина. Его обвиняют в невыплате крупных кредитов, взятых у «Газпромбанка». Эти деньги могли пойти на посторонние цели. СМИ упоминали сумму в 9 млрд рублей, однако в МВД заявили, что сумма на порядок ниже. <
#barkingpics pic.twitter.com/SlxpjR5Kj4— Красная Псарня (@50pets) 14 сентября 2016 г.
По всем швам. Как «Центробувь» оказалась на грани банкротстваhttps://t.co/P857rIFtba— Timofey Glazkov (@TimofeyGlazkov) 14 сентября 2016 г.
Новые масштабные стратегические учения пройдут на западе России
В Генштабе Вооруженных сил России рассказали, когда и где пройдут новые масштабные учения. Они намечены на 2017 год и развернутся на западных территориях РФ. Учения будут называться «Запад-2017». Основой для проведения маневров станет отработка вопросов обеспечения безопасности на том или ином стратегическом направлении.
#Важно Готова ли Швеция к нападению российских войск? pic.twitter.com/YzUb6K37fx— Резидент Кремля ☭ (@KremlinResident) 14 сентября 2016 г.
Уголовное дело на Украине против Арсена Авакова закроют
Уголовное дело против главы МВД Украины будет закрыто сразу же после открытия. В генпрокуратуре отказались рассказать об обстоятельствах этого дела, отметив, что обвинения подтверждения не нашли, а их публикация будет выглядеть как«политическая игра или клевета в отношении министра». Известно лишь, что дело открыли по жалобе главы Центра противодействия коррупции.
Васильева уволила автора идеи о лишении ученых степеней через суд
Ольга Васильева уволила сотрудника Минобрнауки, который предложил усложнить процедуру лишения ученых степеней. «Он уволен, потому что люди так не работают», — отметила министр.По его словам, мешающие общественному контролю в выявлении недобросовестных ученых нормы недопустимы.