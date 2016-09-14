В американской президентской гонке дистанция в рейтингах между кандидатами Дональдом Трампом (от республиканцев) и Хиллари Клинтон (от демократов) начала сокращаться. Отчасти это связано с тем, что кампания Клинтон сейчас оказалась в невыгодном положении, и это сказалось на росте симпатий к Трампу. Между тем, в адрес кампании Трампа началась встречная медийная атака.

Нью-йоркский прокурор Эрик Шнейдерман во вторник сообщил в интервью CNN о том, что он начал расследование деятельности фонда Трампа. Как пишет издание Politico, это официально мотивируется необходимостью убедиться в том, что фонд соблюдает правила. Неофициальная, но также высказывавшаяся мотивация состоит в том, что недавно стало известно о подозрительных транцакциях фонда. Автор уточняет, что благотворительная организация Трампа попала в поле общественного внимания, после того как Washington Post и Associated Press опубликовали материалы о замеченных странностях. WP отметила, что, судя по документам, Трамп ничего не вносил в фонд начиная с 2008 г., но при этом якобы потратил $20 000 из пожертвований себе на портрет. AP указало на то, что фонд нелегальным образом направил $25 000 прокурору штата Флорида.

Politico оговаривает, что, по утверждению самого Шнейдермана никакой политической подоплеки у этого расследования нет. Тем не менее, известно, что нью-йоркский прокурор – демократ, давний противник Трампа и энергичный сторонник его оппонентки от демократов. В связи с этим последовал закономерный ответ от штаба кампании Трампа, который, как сообщает Reuters, заявил, что у этой истории исключительно политическая мотивация и что ее единственная цель в том, чтобы отвлечь внимание общественности от недавних оплошностей кампании Клинтон.

Кандидат в президенты США Хиллари Клинтон / en.wikipedia.org

Между тем, еще один видный сторонник Клинтон – президент США Барак Обама – в очередной раз обратился к теме отношений между Трампом и российским президентом Владимиром Путиным. Во вторник Обама, выступая в Филадельфии, раскритиковал Трампа за то, что он недавно хвалил Путина. В частности, он подчеркнул, что дружелюбие к Путину – это вопиющие отклонение от курса Республиканской партии. Он также призвал избирателей задуматься о том, что Трамп, по его собственному утверждению, считает Путина своей ролевой моделью, то есть собирается в случае избрания, следуя примеру российского коллеги, давить на СМИ и преследовать несогласных.

Также в сюжете про Трампа снова всплыл британец Майкл Сэндфорд, который был задержан минувшим летом при попытке украсть пистолет у полицейского с целью застрелить Трампа. Сейчас Сэндфорд признал свою вину, и о нем снова заговорили, хотя сам эпизод с его задержанием большим интересом у СМИ не пользовался. Обвиняется он, впрочем, только в том, что въехал в страну нелегальным образом, нелегально же пытался получить огнестрельное оружие и помешал полицейскому работать. За это ему могут дать около двух лет заключения в США и впоследствии депортировать. За покушение на Трампа ему могли бы дать до двадцати лет, однако для этого недостаточно оснований. Он не стрелял и даже не держал в руках оружие вплоть до ареста.