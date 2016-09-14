Тверская область станет пилотом

Тверская область может стать пилотной территорией по реализации государственной программы развития сельского хозяйства в Центральном Нечерноземье. Ее концепция недавно обсуждалась на совещании с президентом Владимиром Путиным во время рабочей поездки главы государства в этот регион.

По словам президента Владимира Путина, «нужно использовать, повышать эффективность тех направлений сельского хозяйства, которые гарантированно принесут отдачу». Глава государства отметил, что некоторые регионы уже ведут такую работу: выделили приоритеты аграрной политики, предусмотрели меры поддержки и привлекли инвесторов, что очень важно, для реализации масштабных проектов, и призвал ориентироваться на позитивные примеры, отметив проекты, реализуемые в Тверской области. Здесь первым делом с приходом нового губернатора Игоря Рудени начали реализацию программы возвращения в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения.

Сегодня в самом крупном регионе Центрального федерального округа общая площадь земель сельхозначначения составляет 2,5 млн гектаров, больше половины из них – пашня, от которой задействовано в обороте лишь 39%. По словам главы региона Игоря Рудени: «с точки зрения администрирования это плохой показатель, с точки зрения перспективы – хороший. Когда мы говорим о развитии экономики, повышении деловой активности, то видим, что есть возможность роста минимум в два раза».

Текущая потребность товаропроизводителей в землях сельхозназначения, по данным Минсельхоза Тверской области, составляет 45,5 тыс. га, в том числе, для реализации инвестпроектов – 11,6 тыс. га. Тем не менее, в планах руководства области продвинуться гораздо дальше – и за ближайшие пять лет вернуть в сельхозоборот не менее 20%, то есть, как минимум, 100 тыс. гектаров земли. По предварительным расчетам, это даст возможность увеличить выручку от реализации продукции более чем на 6 млрд рублей, а количество налоговых поступлений в консолидированный бюджет области более чем на 280 млн рублей.

В планах увеличение производства картофеля, дальнейшее развитие мясного и молочного животноводства – в области уже есть несколько крупных компаний, расположенных в Конаковском и Бежецком районах, в которых производится большой объём мясной продукции, причем одна из компаний - «Дмитрова Гора» вошла в 20-ку крупнейших мировых компаний. На подходе еще два крупных животноводческих комплекса, которые скоро будут введены в эксплуатацию.

В списке задач также сохранить первое место в стране по посевным площадям льна, так как здесь у Тверской области серьезный потенциал, и по инициативе губернатора Игоря Рудени уже формируется специальный кластер специальный, который направлен на производство и дальнейшую переработку льна.

Отдельное внимание в регионе, где сосредоточены большие акватории воды, планируется уделить перспективному направлению - развитию аквакультуры. Рыба — это востребованный продукт и здоровая пища, и, государство, заинтересованное в сохранении здоровья своих граждан, будет наращивать объемы поддержки этой сферы сельского хозяйства. Кроме того, появляются новые и нестандартные направления, такие как экотуризм или так называемый сельскохозяйственный туризм. Несколько таких проектов уже реалиованы.

Для Правительства Тверской области комплексное развитие сельского хозяйства — одна из важнейших задач. Как обозначил глава региона, начинается новый этап в АПК Верхневолжья. Наряду с возможностями региональных и федеральных программ используются дополнительные инструменты поддержки аграриев через сотрудничество с Россельхозбанком, Росагролизингом. Ну и, конечно же, развитие села невозможно без человеческого капитала - профессиональных кадров, поэтому в регионе введены дополнительные инструменты поддержки аграриев.

«Большое значение имеет то, как встретят молодого специалиста на месте, насколько там развита транспортная, социальная инфраструктура. Это целый комплекс задач, который сейчас решает руководство области. В целом, программа действий нового руководства ясна - Тверская область планирует в полной мере воспользоваться своим конкурентным преимущество и предложить крупным рынкам сбыта — Москве и Санкт-Петербургу свои услуги и товары, в том числе и востребованную экологически чистую сельхозпродукцию. Именно поэтому в ближайших планах создание ярмарки продукции вблизи с федеральной трассой М-10, строительство крупного выставочного центра «Тверь-Экспо». Создание и развитие современных агропроизводств в комплексе с решением проблем транспортной доступности, повышением деловой активности на территории области обещает завидные перспективы и может служить примером для других регионов Центрального Нечерноземья» - говорит директор института региональных проблем Андрей Журавлев.

Экономист Михаил Делягин добавляет: «новый глава Тверской области Игорь Руденя – член президентской команды, и он предметно знаком с проблемами российского села, так как еще в недавнем прошлом он был заместителем главы Минсельхоза России, руководителем департамента по развитию АПК в федеральном правительстве. И это, безусловно, помогает ему в решении непростых задач по нормализации социально-экономической обстановки в регионе, которые поставил ему президент страны».