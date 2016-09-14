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14 сентября 2016, 21:33
допинг США хакеры
Анна Сакоян

Взлом WADA: масштабная стратегия

Допинг проба.
Допинг проба.
YouTube.com

Во вторник, по заявлениям Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), была взломана база данных, содержавшая конфиденциальную информацию по медицинским характеристикам атлетов, участвовавших в прошлом месяце в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Часть информации была опубликована в Сети с предупреждением, что грядут новые публикации.

Wall Street Journal отмечает, что, по версии ВАДА, взлом организовали те же российские хакеры (хакерская группа Fancy Bear), которые ранее взломали серверы Национального комитета Демократической партии (DNC) США. Заявление ВАДА, оговаривает WSJ, появилось вскоре после того, как хакеры обнародовали некоторые свои находки, которые свидетельствовали о том, что ключевые американские атлеты используют стимуляторы, правда, там же уточнялось, что никаких свидетельств в пользу того, что атлеты нарушали правила, не найдено.

Авторы объясняют, что в ряде случаев стимуляторы содержали в себе запрещенные вещества. Однако все случаи подпадали под оговорку в правилах, гласящую, что запрет не распространяется на ситуации, когда препараты используются в терапевтических целях.

 
Сестры Вильямс на теннисном корте / en.wikipedia.org

Также WSJ отмечает, что утечка произошла после допингового скандала, по итогам которого десятки российских спортсменов и спортивный истеблишмент страны предстали в невыгодном свете. В результате Россию едва не исключили из числа участников Олимпиады. «В прошлом году, - оговаривает WSJ, - независимое расследование, проведенное по инициативе ВАДА, пришло к заключению, что в российской спортивной инфраструктуре действует пятилетняя допинговая программа, о которой знают высшие правительственные структуры».

Washington Post комментирует, что публикация данных ВАДА пришлась на тот период, когда ФБР расследует хакерскую деятельность российского правительства и его попытки влияния на события в США, в том числе на президентские выборы. Есть вероятность, считают аналитики, на которых ссылаются авторы, что последний инцидент представляет собой часть масштабной стратегии, которую проводит российское правительство. Стратегия состоит в том, чтобы путем взлома закрытых баз находить информацию по нужным лицам, публиковать ее и тем самым портить им имидж.

International Business Times прямо утверждает, что базу взломали именно российские хакеры. Также в материале говорится, что это была государственная операция того же уровня и направленности, что и взлом серверов DNC. Автор тоже напоминает о предшествующем допинговом скандале вокруг российского спорта и намекает на то, что это может быть ответным шагом со стороны России. 

 
Флаг России над Кремлем / kremlin.ru

В заключение автор цитирует главу американского антидопингового агентства, который считает, что преследование спортсменов хакерами, причем путем обнародования конфиденциальной информации – немыслимая ситуация. Также он призвал международную общественность осудить эту кибератаку и поддержать репутацию атлетов, которые действовали по правилам.

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