В Северо-Западном федеральном округе проще назвать регионы, где не проводятся выборы в местные парламенты — это Коми, Архангельская область и Ненецкая автономия. В остальных восьми регионах жители одновременно с Государственной думой выбирают себе законодательные собрания.

Во всех регионах выборы проходят по смешанной системе, половина депутатов избирается по партийным спискам, половина — по одномандатным округам. Количество депутатов, естественно, разное — от 32 в Новгородской области до 50 в Петербурге и Ленобласти.

Выборы в Петербурге, как обычно, проходят на фоне борьбы оппозиции с применением административного ресурса. Уже привычно выглядят сообщения о том, что то тут то там сотрудники школ или поликлиник ненавязчиво — а иногда, напротив, слишком усердно — агитируют за кандидатов от «Единой России».

Суды пока выступают на стороне «единороссов». Кандидат от «Яблока» Андрей Палевич обратился с иском, требующим снять с выборов члена ЕР Дениса Четырбока. Причина - воздушные шары с именем Четырбока, выпущенные за счет его избирательного фонда, которые были замечены 1 сентября в разных школах Кировского района Петербурга. Суд, однако, не нашел доказательств того, что шарики распространял именно штаб кандидата.

Городской избирком из-за неправильно оформленных документов изначально даже отказался регистрировать списки «Яблока», «Коммунистов России», «РОТ Фронта» и «Парнаса». В дело вмешался ЦИК, отменивший в итоге решение горизбиркома.

Шары с предвыборной агитацией / bezduhovnosti.com

В Ленинградской области «Единую Россию» поддерживает спикер Госдумы Сергей Нарышкин: он баллотируется в федеральный парламент и как глава региональной группы, и как одномандатник. Как показывает практика, такой кандидат может положительно повлиять на результат партии и на региональных выборах. А первым номером в региональном списке идет губернатор Александр Дрозденко — также хороший знак.

Действительно, партии на этих выборах решили не раздувать бюджеты, и о кампании напоминают разве что рекламные плакаты основных претендентов, расположенные вдоль шоссе.

Впрочем, выборы в Ленобласти, как и во многих других регионах, можно считать «войной юристов». Дотошное отношение к документам, вопрос снятия по тем или иным основаниям, а также защиты от таких претензий и возвращения в предвыборную гонку стоит чуть ли не на первом месте.

Так, партия «Родина» только 6 сентября отстояла свое право на участие в выборах парламента Ленобласти. Для этого пришлось обращаться в ЦИК — местный избирком не хотел регистрировать «Родину», так как нашел в подписных листах слишком много брака.

ЕР с начала кампании «потеряла» уже почти десяток кандидатов. Все они, правда, ушли добровольно и выдвигались по спискам. Хотя они и не стояли на проходных местах, некоторые из них все-таки могли бы попасть в ЗакС из-за отказа от мандатов других кандидатов.

В Новгородской области также через ЦИК удалось добиться регистрации своего списка «Яблоку». Впрочем, регион обратил на себя внимание куда более неординарным событием: лидер местного отделения «Коммунистов России» Дмитрий Перевязкин после того, как его партию не допустили до выборов, заявил о поддержке КПРФ. По словам Перевязкина, партийцы приняли «единственное решение, которое может быть у настоящих коммунистов» — поддержать КПРФ, коммунистов из которой они раньше называли «ненастоящими». «Чем больше коммунистов окажутся во власти, тем быстрее мы сможем изменить ситуацию в стране», — заявил Первеязкин. Более того, он призвал в одномандатных округах голосовать за кандидатов от «Справедливой России» и «Яблока».

Также в Новгородской области достаточно эффективно противостоят выдвижению «двойников» известных кандидатов. В избирательном округе №9, одном из самых конкурентных в области, не стали регистрировать тезку главы регионального отделения СР Алексея Афанасьева, а также соперницу выдвинутой от «Яблока» председателя «Собрания коренных новгородцев» Анны Черепановой — Марию Черепанову.

Выборы в Псковской области запомнятся вовсе странным происшествием. Областной суд снял с выборов кандидата от КПРФ, действующего депутата заксобрания Дмитрия Михайлова. Против него подал иск его тезка, безработный самовыдвиженец Дмитрий Михайлов. При этом областная избирательная комиссия не увидела нарушений в документах снятого Дмитрия Михайлова.

Митинг в поддержку депутата от КПРФ / kprf.ru

В итоге за действующего депутата Михайлова вступились не только его соратник из КПРФ, но и представители ЛДПР и «Справедливой России», которые провели совместный митинг в поддержку парламентария. Более того, на стороне Михайлова оказался даже губернатор Псковской области Андрей Турчак.

Пожалуй, главная интрига выборов — удастся ли «Яблоку» преодолеть пятипроцентный барьер и пройти в областное собрание депутатов. Лидер регионального отделения Лев Шлосберг ранее был лишен мандата и после этого стал известен по всей стране. При этом он не только возглавляет список партии на местных выборах, но и входит в федеральную десятку «Яблока».

В выборах в Калининградской области участвуют восемь партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Патриоты России», «Родина», «Российская партия пенсионеров за справедливость», «Справедливая Россия» и «Яблоко». Также хотели поучаствовать в кампании «Партия роста», «Великое Отечество» и «Коммунисты России», но первые два участника сами снялись с дистанции, а последнего избирком не допустил из-за того, что почти половина собранных в ее поддержку подписей оказались недействительными.

Эта кампания интересная тем, что проходит в регионе почти сразу после отставки непопулярного губернатора Николая Цуканова. От его преемника Евгения Зиничева самые хорошие ожидания, кажется, даже в стане либералов — настолько плохая репутация была у Цуканова. Как сказал один из лидеров регионального отделения «Партии роста» Соломон Гинзбург «чекисты лучше воров» — в выборах, правда, партия решила не участвовать, хотя избирком со второй попытки заверил собранные подписи.

По 20 одномандатным округам зарегистрировано 139 кандидатов от девяти политических партий. Известно, что в качестве самовыдвиженцев на эти выборы решили пойти лишь 13 человек.

В общей сложности 18 сентября в Калининградской области пройдет четыре типа выборов: выборы в Госдуму, в областную думу, в горсовет Калининграда, а также в органы местного самоуправления муниципалитетов региона.

В Вологодской области на места в ЗакСе претендуют семь партий — помимо парламентских это «Яблоко», «Коммунисты России» и «Пенсионеры». Причем кандидаты во всех 17 округах выставили только ЕР и КПРФ.

Кандидат от КПРФ Эрик Прохоров / YouTube.com

На этих выборах произошел скандал с ЛДПР, список этой партии попытался снять член местного отделения КПРФ Эрик Прохоров — суд, впрочем, отказался снимать весь список. Зато удалось снять кандидата от ЛДПР по Центральному избирательному округу №1. Позже, правда, избирком снял с выборов и самого Прохорова — оказалось, что у него неправильно были оформлены документы.

Безусловно, самые громкие скандалы во время предвыборной кампании происходят в Карелии. Это регион с очень сильным отделением партии «Яблоко» — не зря в 2013 году в Петрозаводске на выборах мэра победила представитель этой партии Галина Ширшина, а выходец из Карелии Эмилия Слабунова сейчас возглавила всю партию «Яблоко».

Одновременно с выборами в парламент Карелии проходят выборы в городской совет Петрозаводска, и «Яблоко» шло на них с целью завоевания большинства — но суд снял список партии. Теперь единственный шанс для «Яблока» проявить себя — хорошо выступить на республиканских выборах. Лидером списка «Яблока» идет Эмилия Слабунова, также в тройке — активист Ольга Залецкая, арест которой в прошлом году вызвал в Петрозаводске массовые протесты, а также известная в республике спортсменка, чемпионка Европы и мира по тайскому боксу Наталья Дьячкова.

Александр Худилайнен /kremlin.ru

Список «Единой России» возглавляет губернатор Александр Худилайнен, а в тройку входят также руководитель регионального исполкома ОНФ Анна Лопаткина и секретарь карельского отделения «Единой России» Лариса Подсадник.

В Мурманской области больше всего проблем, как кажется, связно с работой избирательной комиссии. В августе облсуд согласился с иском «Пенсионеров» и обязал избирком зарегитрировать партию на выборах. Позже ошибочность позиции избиркома подтвердил и Верховный суд.

До этого облизбирком вовсе заподозрили в воровстве. Выяснилось, что бухгалтер избирательной комиссии выписала себе премии и доплаты на 600 тысяч рублей. Ранее в подобных махинациях был замечен глава избиркома и его заместители.

Вдобавок ко всему в выборах участвует две партии с почти одинаковым названием — «Партия пенсионеров России» и просто «Партия пенсионеров». Среди кандидатов в партии-спойлере есть даже тезка лидера мурманских «Пенсионеров» Натальи Лещинской.