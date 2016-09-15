«Придать динамизма управленческой машине»

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин уйдет в отставку, причем, по сведениям источников информационного агентства РБК, это произойдет после парламентских выборов, намеченных на 18 сентября. Эта тема стала одной из самых обсуждаемых в российских СМИ и соцсетях.

Информация об отставке Бастрыкина появилась 14 сентября, после того, как СМИ заговорили о предстоящем уходе из СКР его официального представителя Владимира Маркина. Дата ухода Бастрыкина, хотя бы приблизительная, и возможное место работы не назывались. В отношении Маркина информации было чуть больше. СМИ и пользователи социальных сетей связали оба предполагаемых события между собой.

Обсуждая сообщения о кадровых переменах, предположительно ожидающих СКР, многие задались вопросом о том, почему обе отставки – или просто сообщения о них, если информация не подтвердится – имеют место именно сейчас. Алевтина Тарасова, собственный корреспондент в компании «ВГТРК. Москва», сотрудница «Приокской газеты», предполагая достоверность публикации РБК, в своем блоге в социальной сети Facebook высказалась так: «Что это в Кремле так засуетились? Или просто запускают «утки», чтобы сагитировать за себя избирателя?»

Политолог и журналист Глеб Павловский оценил ситуацию именно с точки зрения предстоящих выборов: «Обсуждайте Бастрыкина, а не #выбора́! Очень разумный и своевременный предвыборный вброс. Упорно сдвигают повестку – душа радуется наблюдать.» Говоря об обсуждениях отставки Маркина, он также заметил: «I Have a Dream – чтоб оставшиеся до выборов двое суток fb не обсуждал падение Маркина Великого и Ужасного.»

Евгения Леонтьева, пресс-секретарь Восточно-Сибирского банка Сбербанка России, выразила надежду на то, что за сообщениями об отставках в центральном аппарате СКР могут последовать некие перемены в СК на уровне регионов: «Может, за этим, наконец-то, последуют изменения и в краевом СК?»

Ольга Романова, руководитель организации «Русь Сидящая» и старший экономист «Новой газеты» поделилась сообщением РБК о вероятной отставке Бастрыкина, сопроводив его мемом: «Давай, до свидания!». Читательница ее блога Полина Шварц отозвалась на это риторическим вопросом, который в соцсетях задавали уже многие: «После замены министра образования представляете, кого они посадят на место Бастрыкина?!».

Аркадий Дубнов, эксперт по странам СНГ, откликнулся на сообщения о предстоящей отставке главы СКР так: «Честно говоря, немного волнуюсь за какую-нибудь Данию, куда уволенного из СК тов. Бастрыкина пошлют послом великой державы. Чтоб с глаз долой. Ну, после выборов, конечно, но не сразу… Потому что до них электорату не стоит расслабляться и надеяться, что без него президент справиться с этим злыднем.»

Политолог Евгений Минченко, вице-президент Российской ассоциации по связям с общественностью, председатель Комитета по политическим технологиям РАСО, прокомментировавший вероятную отставку Бастрыкина ряду изданий, воспроизвел на своей странице в Facebook основные свои соображения по этому поводу.

Здание ФСБ на Лубянской площади. / Сергей Бровко/Коммерсантъ

«В силовых структурах происходят такие тектонические изменения, что увольнение Маркина при всей его эпатажности ничего не значит. Из ФСБ ушли глыбы, мало известные общественности, но по влиянию превосходящие Маркина в сотни раз. И эти изменения будут продолжаться до конца года», – написал он. Он также добавил к своему мнению, приведенному газетой «Ведомости», что «уход из конторы Феоктистова по значимости можно приравнять к отставке четырёх губернаторов за раз».

По оценке Минченко, Бастрыкин выполнил свою функцию, создав Следственный комитет, но в процессе работы серьезно испортил отношения с Генпрокуратурой, а затем нарушилась и прежде эффективно работавшая связка с ФСБ.

Валерий Соловей, историк, политаналитик, профессор и заведующий кафедрой связей с общественностью МГИМО, предвосхитивший назначение Вайно руководителем Администрации президента, высказал мнение о связи отставок, о которых говорят СМИ: «Господин Маркин готовился уйти вице-президентом в одну из госкорпораций еще с конца июля, когда узнал, что его шефу, Бастрыкину, уже не выплыть. Но что там Следком, когда в более могущественном ведомстве нервно ждут нового руководителя из конкурирующей организации.»

Он также прогнозировал обширные кадровые перестановки во власти в целом:

«Хотят как лучше...

На "после выборов" и первую половину 2017 года запланирована серия масштабных кадровых перестановок, включая силовые ведомства, и изменение функций ряда властных институтов. Цели: повышение личной лояльности, повышение эффективности власти, формирование готовности к отражению вызовов и угроз, в первую очередь внутренних.

Для понимания масштаба кадровых перестановок, укажу обсуждаемые позиции:

премьер-министр (не ясно),

два вице-премьера,

два-три министра экономического блока,

два-три министра социального блока,

главы двух силовых ведомств,

руководители двух госкорпораций,

первый заместитель администрации президента,

глава Совфеда и спикер Думы,

мэр Москвы,

губернатор Петербурга,

около дюжины губернаторов.

Как обычно, перестановки наверху влекут за собой изменения по всей кадровой лестнице. В результате вместо запланированных целей может быть получен прямо противоположный результат: кадровая чехарда, дезорганизация управленческого контура, рост напряженности между "старой" и "молодой" гвардией, разрыв сложившихся внутриэлитных коммуникаций. Эти эффекты уже проявились после некоторых новых кадровых назначений.»

Политолог Аббас Галлямов в беседе с «Полит.ру», обсуждая вопрос, существует ли в настоящее время в России потребность в масштабных кадровых перестановках во власти, в том числе, возможно, в силовых ведомствах, согласился с мнением, что она действительно существует.

Обыск в офисе / Петр Кассин/Коммерсантъ

«Да, необходимость в кадровых перестановках есть. Плыть по течению уже нельзя – потому что течение несет явно не в ту сторону. Если на протяжении всех 2000-х годов и первой половины этого десятилетия казалось, что, несмотря на все сложности, экономика развивается в нужном направлении, а политическая система этому не препятствует, то сейчас очевидно, что государственные институты – и, в первую очередь, силовики - становятся помехой на пути экономического развития страны. Так что ничего не делать уже нельзя. Остаются либо кадровая революция, либо институциональные реформы.

Последние – штука гораздо более сложная, чем персональные перестановки, поэтому до них дело дойдёт в последнюю очередь. Думаю, сначала Путин попытается придать динамизма управленческой машине с помощью новых назначений. Этот процесс уже начался нынешним летом и, скорее всего, будет продолжаться. С точки зрения политики, Кремлю это выгодно – население одобряет такие вещи, особенно если им обеспечить грамотное информационное сопровождение. Поэтому Путин может себе позволить кадровую революцию, может «зачистить» старые, дискредитировавшие себя и явно не справляющиеся с решением стоящих перед ними задач элиты и вывести на первый план людей, которые прежде были во «втором эшелоне».

Я думаю, что около Путина останется буквально несколько людей из «первого эшелона», тех, кто действительно по-настоящему к нему близки и кого по политическим соображениям убрать нельзя. Несколько таких фигур, скорее всего, останутся, а все остальные уйдут. Помимо повышения качества управления, кадровая революция поможет заполнить политическую повестку вплоть до 2018 года. Может быть, все это до какой-то степени позитивно скажется на экономической ситуации. Во-всяком случае масштабы коррупции уменьшатся. Однако вряд ли простыми кадровыми перестановками Путину удастся решить главные проблемы отечественной экономики. Поэтому через несколько лет, когда станет ясно, что кадровая революция исчерпала себя, властям, наверно, придется заняться полноценными институциональными реформами», – заключил Аббас Галлямов.

Между тем, 14 сентября на сайте Следственного комитета России появилось сообщение о том, что Бастрыкин создал аккаунты в социальных сетях «ВКонтакте» и Facebook, «чтобы более оперативно продолжать общение с интернет-аудиторией напрямую, а также дать возможность большему количеству граждан высказать свое мнение». Первые записи в Facebook датированы 7 сентября, в «ВК» – 12 сентября.

Личная страница А.Бастрыкина в Фейсбуке

Сведений о возможной отставке там не появилось, равно как и ответа на прямой вопрос пользователей соцсетей о том, можно считать достоверной распространяемую СМИ информацию на этот счет.

Добавим, что 15 сентября официальный представитель СКР Владимир Маркин прокомментировал публикацию РБК об отставке Бастрыкина. «Перестаньте смешить людей! Какие у РБК могут быть «источники» в ФСБ и СКР?! Разве что подследственные», — написал Маркин на странице в Twitter.