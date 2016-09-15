ProScience Театр 26 сентября. Алексей Бобровский о фантастической реальности

26 сентября в Центральном Доме журналиста выступит известный российский ученый, доктор химических наук, профессор РАН, главный научный сотрудник Химического факультета МГУ Алексей Бобровский. Тема лекции — «Жидкие кристаллы: от дисплеев до искусственных мышц».

Незадолго до выступления ученый ответил на пару вопросов «Полит.ру»:

Какие значимые научные открытия в вашей области произошли за последние годы?

Больше всего меня впечатлило недавнее открытие спонтанной дерацемизации в изотропных жидкостях. Никакой практической пользы от этого нет, но сам факт, что в изотропной жидкости может происходить такое нарушение симметрии, удивителен. Не исключено, что нечто подобное когда-то произошло в древности и за счет этого у нас «левые» аминокислоты и «правые» полисахариды, ДНК и РНК», — рассказал ученый.

Если смотреть в будущее, как вы считаете, каким может быть самое фантастическое применение жидких кристаллов?

Не знаю. На мой взгляд, реальность всегда оказывается фантастичнее любых фантазий. История изучения и использования жидких кристаллов – как раз яркий тому пример. Когда их обнаружили, и стали исследовать никому в голову не могло прийти, что такие соединения можно как-то использовать. И только через 80 лет после открытия им нашлось применение в индикаторах и циферблатах.

Выступление Алексея Бобровского состоится 26 сентября в Центральном Доме журналиста по адресу: м. Арбатская, Никитский бульвар, д. 8а. Начало в 19:00.

Билеты можно приобрести на сайтах timepad.ru и bigbilet.ru.

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