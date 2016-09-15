На востоке Германии в четверг имели место столкновения между местными жителями и мигрантами. Этот эпизод, пишет BBC, можно истолковать как вспышку ксенофобии. Драка произошла в городе Баутцене, где около 80 немцев, многие из которых придерживаются ультраправых взглядов, атаковали группу из 20 мигрантов и преследовали их, пока они не укрылись под защитой полиции в своем общежитии.

Напряженность в отношениях между местными и мигрантами в Баутцене в этом году нарастала, комментирует BBC. В феврале местные с восторгом приветствовали пожар в здании, в которое планировалось заселить беженцев. В марте в Баутцен приехал президент Германии Йоахим Гаук, чтобы обсудить проблемы, связанные с наплывом мигрантов, и в его адрес выкрикивали оскорбления.

Также Баутцен находится в 60 км от Дрездена, где зародилось общественное движение PEGIDA (Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes, «Патриотические европейцы против исламизации Запада»). Антимиграционные настроения особенно сильны на востоке Германии, где наибольшей поддержкой пользуется ультраправая партия «Альтернатива для Германии» (AfD). Там же чаще всего возникают случаи насилия, направленного против беженцев.

Пожар в общежитии мигрантов в г. Баутцен. /YouTube.com

Аналитик BBC комментирует, что каждый новый всплеск агрессии в отношении беженцев представляет собой потенциальную политическую проблему для канцлера Германии Ангелы Меркель. Некоторые избиратели считают, что такой наплыв мигрантов может дестабилизировать немецкое общество.

Однако отношение к этим столкновениям, впрочем, различно в зависимости от части страны. Так, многие граждане за пределами восточной Германии склонны возлагать ответственность за эти столкновения на расистов, а не на меркелевскую странноприимную политику. Это примечательно, потому что восточная, в прошлом коммунистическая, часть Германии уже давно получила репутацию скопления неонацистов.

CBSNews отмечает, что в конфликт между местными и мигрантами оказались вовлечены десятки полицейских, которые пытались разнять дерущихся. При этом со стороны мигрантов в полицейских летели бутылки. Позднее некоторые представители ультраправых бросали камни в карету скорой помощи, пытаясь не подпустить ее к общежитию мигрантов, куда она направлялась, чтобы оказать помощь пострадавшему.

Мэр Баутцена, оговаривает CBSNews, осудил насилие и пообещал задействовать больше полиции и социальных работников, чтобы предотвратить такие инциденты в дальнейшем. По словам мэра, в последние две недели на центральной площади города были окказиональные конфликтов между местной молодежью и молодыми беженцами. Городские власти в связи с этим задумались о том, не следует ли запретить употребление на площади алкогольных напитков.

Также CBSNews в связи с этим инцидентом в Германии вспоминает недавний эпизод в Греции, где представитель ультраправой партии «Золотая заря» якобы напал на корреспондента, который делал репортаж с протестов ультраправых против приема беженцев на острове Хиос. На Хиосе тысячи мигрантов и беженцев оказались запертыми в лагере. Первоначально «Золотая заря» организовала мирный протест против их присутствия на острове, однако потом участники демонстрации начали наступление на лагерь.