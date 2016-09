«Коммерсантъ» в статье «В бюджет дольют бензина» утверждает, что нефтяники собираются разделить налоговое бремя с потребителями.

Популярность промоакций среди россиян набирает обороты, говорится в статье «Предложение рождает спрос».

«Сергей Меняйло обзаводится сибирскими кадрами»: полпред президента начал с экономики.

«Ведомости»: «Налоговики впервые взыскали долг с находящегося за рубежом владельца банкрота». 40 млн рублей им удалось получить от кипрской компании.

О новом финансовом инструменте, который может стать альтернативой депозитам ЦБ, говорится в статье «ВТБ выпустит однодневные облигации на 5 трлн руб.»

«Минфин предлагает регулировать тарифы расширенного ОСАГО»: решение может быть принято в ближайшую пятницу.

РБК со ссылкой на собственные источники в статье «Отставка в следствии» пишет о том, что после выборов в отставку будет отправлен глава СК Александр Бастрыкин.

В статье «Букмекеры против оппозиции» говорится, где можно поставить на успех или провал партий на предстоящих выборах и сколько на этом можно заработать.

Как экономическая ситуация в России влияет на демографию, написано в статье «Рожденные кризисом».

«Известия»: «Украина не получит от России материальной компенсации за Крым». Иск Киева в международный суд о якобы допущенных нарушениях Конвенции по морскому праву будет отклонен ввиду отсутствия аргументированной базы.

«Сотрудники ЦБ могут стать неподсудными»: Минфин защитит сотрудников Банка России от претензий со стороны недовольных клиентов кредитных организаций.

«Лунная программа на грани срыва»: Предприятиям «Роскосмоса» не удается согласовать параметры пилотируемой экспедиции на спутник Земли.

«Газета.ru» в статье «Минфин удивил оптимизмом» утверждает, что правительство может не удержать низкую инфляцию в следующем году.

«Бастрыкину пророчат отставку»: что стоит за сообщениями СМИ об отставке Бастрыкина с поста главы СК.

«Lamborghini-666 озадачил полицию»: полиция начала проверку после стритрейсинга на Lamborghini по Кутузовскому проспекту.

The Economist: «Дутерте разгулялся» (The Philippines: Duterte on the loose). Новый президент Филиппин Родриго Дутерте демонстрирует не только жестокость, но и пугающую непоследовательность. Этим он может свести на нет экономические достижения последнего времени.

«The Economist объясняет: Минские соглашения» (The Economist explains: The Minsk agreements). Материал описывает историю урегулирования украинского кризиса с сентября 2014 г. и до настоящего момента.

Bloomberg: «Марк Карни только что сказал, что крикет — это прекрасная метафора Brexit'а» (Mark Carney Just Said Cricket Is the Perfect Metaphor for Brexit). Глава Банка Англии Марк Карни заявил, что перспектива отсоединения Британии от ЕС не ставит его в тупик.

«Британия, вероятно, задействует статью 50 в январе, говорит Найджел Фараж» (UK Likely to Invoke Article 50 in January, Says Nigel Farage). Бывший лидер британской Партии независимости Найджел Фараж заявил, что британское правительство, скорее всего, начнет официальные переговоры по отсоединению от ЕС в январе.

The Wall Street Journal: «После сделки Monsanto: Сомнения на тему революции ГМО» (Behind the Monsanto Deal, Doubts About the GMO Revolution). Фермеры пересматривают практику использования биотехнологических семян, потому что она плохо окупается в условиях мизерных доходов в нынешней фермерской экономике.

«Финансовая политика понемногу разворачивается в сторону стимула» (Fiscal Policy Makes a Quiet Turn Toward Stimulus). Мир годами рассчитывал на то, что центробанки поддержат экономический рост. Теперь на передний план выходят правительства: финансовая политика по всему развитому миру начинает больше полагаться на стимулы — впервые после окончания рецессии.